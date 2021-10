Igazi világsztárok koncerteznek Pécsen októberben

A pécsi Kodály Központ 10 éves jubileuma alkalmából igazi világsztárok lépnek színpadra októberben.

Mike Stern / Bill Evans Band featuring Tom Kennedy & Nicolas Viccaro (2021. október 18.)

Október 18-án jazzlegendákat köszönthetünk a Kodály Központ színpadán a Mike Stern / Bill Evans Band featuring Tom Kennedy & Nicolas Viccaro koncerten.

Mike Stern „a bolygó legmosolygósabb gitárosa”, aki korábban Miles Davis, Jako Pastorius együttesének volt tagja, de játszott a Blood, Sweat & Tearsben és a Steps Aheadben is. A hatszoros Grammy-jelölt generációjának egyik legelismertebb elektromos gitárosa, akinek sokszínűsége játékában is megmutatkozik, hiszen néha líraian, máskor swingesen penget, de előfordul, hogy olyan energiabombaként csap a húrokba, mint Jimi Hendrix.

Az elmúlt négy évtized során a szaxofonlegenda Bill Evans világszerte elvarázsolta a közönséget szenvedélyes és egyedi szaxofonhangjával. “Ő az egyik legnagyobb zenész, akivel találkoztam” – ezt mondta róla Miles Davis, a XX. század kiemelkedő dzsesszmuzsikusa, akinek együttesébe 22 évesen került be. Mick Jagger is zenekarába hívta, de dolgozott például John McLaughlinnal és Herbie Hancockkal is. Nevéhez fűződik a jazztörténet egyik legnagyobb hatású koncertlemeze, a Petite Blonde.

Hozzájuk csatlakozik basszusgitáron a zseniális Tom Kennedy, valamint dobokon Nicolas Viccaro. Kihagyhatatlan őszi zenei csemege, nem csak jazzrajongóknak!

Maxim Vengerox és a MÁV Szimfonikusok (2021. október 25.)

A hónap másik kiemelt fellépője a világ egyik legnagyobb hegedűművésze, Maxim Vengerov, aki a MÁV Szimfonikusok kíséretében lép színpadra október 25-én.

2010 decemberében Maxim Vengerov vezényletével adta első nyilvános hangversenyét az újonnan megnyitott Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok zenekar. Ekkor Vengerov így nyilatkozott a hangversenyteremről: “Azt mondják, az építészet a megkövült zene. Nos, itt létrehoztak egy építészeti Stradivarit…” Az Európa legjobbjai között emlegetett hangversenyteremben a jubileum alkalmából újra őt köszönthetjük a színpadon, ezúttal hegedűművészként.

Vengerov ezen az estén a szintén jubiláló, alapításának 75. évfordulóját ünneplő budapesti MÁV Szimfonikus Zenekarral játszik. A csaknem száz muzsikust foglalkoztató együttes az ország legismertebb szimfonikus zenekarainak egyike. Repertoárja a barokk zenétől a modern, kortárs művekig terjed. Az elmúlt hét évtized során számos világszerte elismert karmester – köztük Kobayashi Ken-Ichiro – vezényelte koncertjeiket, és olyan világsztárokkal dolgoztak együtt, mint Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, Miklósa Erika, Rost Andrea, Vásáry Tamás és Kocsis Zoltán.

Az október 25-ei műsorban Johannes Brahms két műve hangzik el, a zeneszerző életművének legderűsebb darabjai közül, a II. szimfónia és a Hegedűverseny. A hangverseny karmestere Takács-Nagy Gábor.

Bővebb infó: kodalykozpont.hu