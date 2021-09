Szerdától várja a filmek szerelmeseit a MOM Park új mozija, a CinemaMOM

Hollywoodi kultfilmekkel, exkluzív koncertfilmekkel és éjfélre időzített premierrel nyílik meg szeptember 29-én a MOM Park új mozija, a CinemaMOM.

Szeptember 29-én, szerdán különleges válogatásprogrammal nyitja meg mozitermeit a filmrajongók előtt a CinemaMOM. A 18 órakor kezdődő nyitóesemény karszalaggal lesz látogatható, aminek megvásárlására szerdán 16 órától nyílik lehetőség. A karszalag olyan kultfilmekre biztosít belépést mint a Jurassic Park, a Keresztapa, a Vissza a jövőbe, az Apokalipszis most, az Indiana Jones és az elveszett frigyláda fosztogatói, a Total Recall – Az emlékmás, a Forrest Gump és az Igazából szerelem.

A kultfilmek mellett a mozi koncertfilmeket is műsorára tűz, a nyitóeseményen háromból is választhatunk: a Depeche Mode nagy sikerű Spirits in the Forest című zenés dokumentumfilmjét, a Queen legendás 1986-os budapesti koncertjéről készült mozifilmet és egy igazi ritkaságot, a Pink Floyd 1972-ben készített Live at Pompeii koncertfilmjét.

A nyitóeseményt éjféli Bond-premier koronázza meg, még az országos mozipremiert is megelőző 007 – Nincs idő meghalni szinkronizált és feliratos változatának vetítésével, amin az elővételben vagy a mozinál kihelyezett jegyautomatáknál megváltott normál mozijegyekkel lehet részt venni.

A nyitóeseményt követően szeptember 30-tól a CinemaMOM minden nap várja majd a prémium moziélményre vágyókat és a filmek szerelmeseit a közelmúlt sikerfilmjei mellett olyan premierfilmekkel mint a Venom 2, a Dűne, a Gyilkos Halloween, a legújabb Marvel-film, az Örökkévalók és az idén 100 éve született Jancsó Miklós digitálisan felújított Szegénylegények című alkotása is.

A már megszokott kényelmes fotelek, asztalok és a komfortos berendezés maradnak, ahogy a moziélményt kiegészítő Bowling Klub is, míg a büfé bővített kínálattal várja majd a mozizókat. A mozi új üzemeltetője kiemelt figyelmet szentel az eredeti nyelvű és feliratos filmeknek, ahogy a dokumentumfilmeknek, az opera- és balettközvetítéseknek és a speciális, csak egy-egy estén látható mozitartalmaknak, illetve október végétől élő bábszínházi programoknak is.