Hogyan válassz programozó képzést?

A számodra megfelelő programozó képzés kiválasztása összetettebb folyamat, mint azt első körben gondolnád. Manapság ugyanis számos útja van annak, hogy valaki elmélyüljön a programozásban, és nem mindegy, te melyiket választod. Ha benned is csupán az fogalmazódott meg, hogy szeretnél programozást tanulni, de még nem tudod, hogyan és hol, akkor írásunk neked szól.

Mik a céljaid?

Ahogy egy bárban egy rutinos vendéglátó, úgy mi is ezt kérdezzük tőled: mi a célod a képzéssel? Azaz miért szeretnél megtanulni programozni? Érdemes megfogalmaznod erre a kérdésre a válaszod, hiszen máris rengeteg dolog múlik ezen. Legfőképp az, hogy egy programozó iskolát (más néven bootcampet) válassz, esetleg megelégedj egy-egy online kurzussal.

Amennyiben mindössze egy új hobbit keresel, akkor tényleg nem érdemes túlgondolnod a képzés kiválasztását. Rengeteg olyan digitális tanulással foglalkozó weboldal van, ahol megismerkedhetsz a programozás nyelvével. Ilyen például a Codeacademy vagy a Udemy. Ez persze nem jelenti azt, hogy biztosan nem tudsz online kurzusokkal autodidakta módon remek fejlesztővé válni, de az tény, hogy ez nehezített pálya. A hátránya ezeknek a kurzusoknak, hogy az alapvetően a programozással összefüggő képességekkel nem foglalkoznak, mindössze az adott programnyelv elsajátítását teszik lehetővé.

Ha ennél egy kicsit komolyabban gondolkodsz a programozáson, akár majdani karrierlehetőségként tekintesz rá, érdemes körülnézned a Magyarországon elérhető boot campek, azaz programozó iskolák között. Ezeknek a legnagyobb előnye, hogy – amennyiben a külső körülmények is engedik –, a bootcampekben valódi tantermi képzés valósul meg, ahol más, leendő programozókkal építhetsz kapcsolatokat, illetve már tapasztalt szakemberektől tanulhatod el a kódolás csínját-bínját. Ezeken a képzéseken sokkal mélyebb ismeretekkel gyarapodhatsz, mint az online kurzusokon, hiszen itt egyszerűen tudsz kérdéseket feltenni hozzáértőknek, akiktől nem csak a programnyelvvel való kódolást, hanem csomó más dolgot is megtanulhatsz.

Persze az online tananyagokról akkor sem kell lemondanod, ha egy iskolát választasz. Ez azért is fontos, mert IT-szakemberként folyamatosan szinten kell tartanod a tudásodat, hiszen ez egy elképesztő tempóban fejlődő iparág, ahol aki lemarad, az teljesen biztosan kimarad. Így a digitális tananyagokkal hosszú távon, már programozóként is tovább fejlesztheted magad, hogy még sokrétűbb tudású programozó váljon belőled.

Programozás extrákkal

Ha a “Mi a célod?” kérdésre az a válaszod, hogy programozással szeretnél foglalkozni, akkor a programozó iskolák között kell jobban körülnézned. Viszont boot camp és boot camp között is vannak különbségek. Ez lehet az is, hogy milyen programnyelvet tanítanak, vagy éppen milyen tapasztalati fokozaton – tehát junior vagy senior programozókat képeznek. Nagyon fontos szempont az is, hogy ha már van egy munkahelyed, akkor munka mellett is végezhető esti képzést biztosítson az iskola.

Mindezen felül vannak már olyan programozó iskolák, ahol a junior programozók oktatása nemcsak a programozásra korlátozódik. Ezeken a képzéseken ugyanis a matematikai alapokat is megtanítják, mindemellett felkészítenek arra, mire számíthatsz junior programozóként egy IT-csapat tagjaként. Így a projektmenedzsmenttel és más területekkel is megismerkedhetsz. Olyan átfogó ismeretek birtokába jutsz így, ami lehetővé teszi, hogy az IT-n belül később áttérj valami másra, ha mégis úgy látod, hogy nem közvetlenül maga a programozás való neked.

Mindez azért válik majd hasznodra, mert a programozók nem egy sötét szobában dolgoznak, hanem egy fejlesztőcsapat tagjaként dolgoznak össze a munkatársaikkal, és bizonyos munkakörökben akár az ügyféllel is egyeztetnek. Ezeken a megbeszéléseken pedig rendkívül hasznos, ha érted és átlátod a szoftver működését, miközben az egyéb összefüggésekkel és a megrendelői igényekkel is képben vagy.

A suli alatt és után

Ha ezekkel a részletekkel megismerkedtél, érdemes még pár fontos szempontra odafigyelni.

Nem mellékes, hogy milyen fizetési lehetőségek vannak. A Progmaticnál például rugalmasan választhatsz az előfinanszírozási, részletfizetési vagy utófinanszírozási lehetőségek közül.

A helyedben mindenképpen csekkolnánk azt is, mennyire gyakorlatorientált a képzés, mennyire fókuszál csak az elméletre, vagy épít be minél több workshopszerű elemet.

Ezzel összefüggésben nézz rá az oktatógárdára is: egy képzés színvonalát a jól képzett, ugyanakkor a gyakorlatban is bizonyított szakemberek biztosítják. Ha IT-területen szakmailag megbecsült szakemberektől tudsz tanulni, akiknek ráadásul oktatási tapasztalatuk is van, azzal sokat nyerhetsz. Olvasd el a referenciákat és hallgatói értékeléseket!

Az is kiváló referencia, hogy milyen lehetőségeket nyújt a tanfolyam elvégzése után az iskola. A Progmatic Academynél végző junior programozók például a partnercégeknél állásinterjún vehetnek részt, így máris egy lépéssel közelebb kerülnek álmaik munkahelyéhez.

Ha pedig ezeknek a szempontoknak a jelentős részét egy helyen megtalálod, az csakis egyet jelent: rátaláltál az ideális képzésre!