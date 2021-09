Mi kell a megfelelő manikűrhöz? – Tippek és eszközök

Minden nő életében fontos, hogy elegendő időt szánjon magára. Ilyenkor nemcsak az arcmaszk kerül fel, de kicsit több időt is szánunk a körömápolásra és a kozmetikára is. Természetesen az, hogy ezt hol és milyen körülmények között tesszük meg, már csak rajtunk múlik.

Mehetünk körmöshöz, de otthon is beiktathatjuk az énidőt. Egy valami azonban biztos. Mégpedig az, hogy ez minőségi kiegészítők nélkül nem fog menni. Éppen ezért, a következő pár sorban most megmutatjuk neked azokat a szépészeti eszközöket, amelyek otthon és egy profi szalonban is megállják a helyüket.

A körömápolás jelentősége

A körömápolást nem tudjuk elhanyagolni. Elsősorban fontos, hogy szépek legyenek a körmeink, hiszen sokat elárulnak rólunk. Ráadásul a megjelenésünk is teljessé tehető egy igényes köröm láttán.

Aztán az sem utolsó, hogy sokkal higiénikusabb egy ápolt köröm. Az elhanyagolt kézen ugyanis számos baktérium meg tud telepedni.

De mit tehetünk, hogy tökéletesen elégedettek legyünk a végeredménnyel? Nos, azt te döntöd el, hogy te magad foglalkoznál-e a témával vagy szakemberre bíznád, viszont figyelj arra, hogy eszközökből ne legyen hiány!

Speciális manikűrkészletek

Egy minőségi manikűrkészletnek nemcsak a körmösnél van helye, hiszen ennek otthon is nagy hasznát vesszük. Ma már többféle készlet kapható, így te is könnyen megtalálhatod a neked megfelelő szettet. Ezek között van olyan, amely csak egy-két eszközt tartalmaz, de vannak ennél jóval komplexebb készletek is.

Szóval, mit kell magába foglalnia egy minőségi manikűrszettnek? Általában a körömvágó csipesz, a reszelő, az olló és a szemöldökcsipesz is megtalálható benne. Ezt szokták alapkészletnek nevezni. Ha tovább bővítjük a mixet, akkor a körömágybőr-vágó és körömcsipesz számos változata is képviseltetheti magát egy szetten belül.

Amennyiben úgy érzed, hogy ideje felfrissíteni eszköztárad, akkor a Kések Ollók Webáruház manikűrkészletei között érdemes válogatnod!

Hogyan ismerjük fel a jó minőséget?

Amennyiben jó minőségű eszközökkel dolgozunk, az a végeredményen is meglátszik majd. Ráadásul hosszú távon hasznosíthatjuk azokat. De honnan tudjuk, hogy milyen kellékeket érdemes beszereznünk? Nos, az igényes darabok már tokban vannak elhelyezve, és minden benne található eszköz rozsdamentes acélból készül.

Sokan a drogériákban szerzik be a körömápoló eszközöket, de itt valljuk be, szép kis pénzt elkérnek értük. Aztán ott a másik csoport, akik beugranak az első vegyesboltba ezekért a termékekért. Ez sem túl okos döntés, mivel ez esetben nem garantált a minőség. Mit szólnál egy harmadik opcióhoz? A Kések Ollók Webáruház kínálatában minden kozmetikai eszköz ott lesz, amire szükséged lehet, ráadásul még csak ki sem kell mozdulnod otthonról.