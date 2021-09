Káprázatos fényalkotások debütálnak az ország egyetlen fényfesztiválján

Az ország első és egyetlen fényfesztiválja, a pécsi Zsolnay Fényfesztivál újra káprázatos fényalkotásokkal ragyogja be a várost szeptember 30. és október 3. között.

A pécsi belvárost átszelő Fény Útján végigsétálva 23 helyszínen láthatunk hol grandiózus, hol szívmelengető, hol extravagáns – de minden esetben elképesztően látványos, térspecifikus fényinstallációkat.

New York, Hong Kong, Amszterdam és Toronto után hazánkban először Pécsen lesz látható Vicsek Viktor és a Limelight Talking Heads című szenzációs alkotása. Az installáció két darab 3 méteres fejből áll, melyeken 4000 LED lámpa világít. A dinamikus szoborkompozícióban a fejek a lámpák felvillanásával kommunikálnak, arckifejezésük a mondanivalóval együtt változik, érzelmeket fejez ki – ilyet az országban most láthat először a közönség.

Az UNESCO világörökségként is elismert, föld alatti sírkamrákat bemutató Cella Septichorában lesz megtekinthető a fuse* nevű olasz fényművész-kollektíva Multiverse 5.1 című alkotása, ami túlmutat a szakrális tér fizikai falain, azt az érzetet keltve, mintha egy párhuzamos univerzumba lépnénk.

A Csontváry Múzeum a Fényfesztivál idején két különleges, interaktív audiovizuális alkotással gazdagodik. Sztojánovits Andrea és Kovács Ivó munkái révén életre kel két ikonikus Csontváry-alkotás: A magányos cédrus és A nagy Tarpatak völgye a Tátrában.

Az egyik legkülönlegesebb fényélmény idén a fesztivál egyik fő helyszínén, a Széchenyi téren fog megvalósulni. A Dzsámi 360 fokos vetítése mellett fényárban fognak úszni a tér épületeinek homlokzatai, a projektorok, lézerek és robotlámpák megkomponált összjátéka különleges látványt ígér.

Emellett fényfestést kap a Barbakán bástyája és a várárok, három magával ragadó fényalkotás is érkezik a Civil Közösségek Házába, de lesznek fényszobrok, fényszőnyeg és fényjátszótér gyerekeknek. Interaktív 3D puzzle-lal lehet játszani a Kossuth téren, mi magunk leszünk a prizma a Pezsgőházban létrejövő fényalkotásban, mikroszkopikus világokat nagyíthatunk óriásira az Apolló moziban, a színek reflexióját kutathatjuk az Evangélikus Templomban, az ÁRKÁD-ba pedig különleges, tükröződő fénylények költöznek ezeken a kora őszi napokon.

A legnagyobb érdeklődés minden évben a Zsolnay Light Art Nemzetközi Fényfestőversenyt övezi, ennek során a székesegyház homlokzatán elevenednek meg a mozgó, háromdimenziós fényalkotások. A döntőbe jutott legjobb tíz produkció között találunk japán, francia, spanyol, ecuadori és természetesen hazai alkotásokat is.

Már napközben és esténként is számos utcaművészeti programon vehetnek részt a látogatók: nemzetközi utcaszínházi, tánc-cirkuszi, ledes és tűzzsonglőrtársulatok lélegzetelállító előadásai mellett magyar, perui és brazil művészektől is tanulhatnak zsonglőrködni. Idén olyan koncertek várhatóak, amikben a vizuális élmény meghatározó része a produkciónak, fellép többek között a Zagar AV Experience, DJ Bootsie, a Pozvakowski és a Pátkai Rozina által vezetett MINKA is.

A fesztivál fókuszország projektjének célpontja idén Horvátország: Zágráb, Pula és Eszék fényfesztiváljai mutatkoznak be a Káptalan utcában.

A Fény útja helyszínei a jelenlegi szabályozások alapján szabadon látogathatók, míg a Zsolnay Light Art Fényfestőverseny, az utcaművészeti programok és koncertek látogatásához védettségi igazolvány szükséges. A programok nagy része ingyenes, de a Fény Útja Extra helyszínei karszalag megváltásával látogathatók.

Bővebb infó: www.fenyfesztival.hu