4 nagyszerű gasztrohely Budapesten, ahova érdemes ellátogatni az ősz első hónapjában

Varázslatos falatozással, olasz és újragondolt desszertmennyországgal és hamisítatlan angol hangulattal vetjük bele magunkat az ősz debütáló hónapjába. Tartsatok velünk!

Ha te is egész nyáron vártad a baglyot, de a roxforti levelet mégsem kaptad kézhez, egy percig se szomorkodj, hiszen a VI. kerületi The Magic minden ízében megidézi számodra a varázsvilág legjavát. Látogass el hozzájuk, hunyd le a szemed, és képzeld el, hogy egy mágikus kastély kőfalai között ülsz. Amerre csak nézel, varázstárgyakat, misztikus ereklyéket és varázslények szobrait látod, a pulton lévő óriási üst pedig saját magát kevergeti. Boszorkányok sürögnek-forognak itt körülötted, és elvarázsolt főfogásokat, varázsburgereket, mágikus desszerteket szolgálnak fel, majd az egyik az asztalodhoz lép, és letesz eléd egy füstölgő bájitalt. Kezdődhet is a varázslat!

1065 Budapest, Hajós u. 25.

Nem feltétlenül kell az olasz édességek iránt kifejezetten rajongani, mielőtt útba ejtjük a Frankel Leó úti Dolcissima helyes kis üzletét. A valódi rajongás csak azután következik, hogy megkóstoltuk a főváros egyik legkiválóbb olasz cukrászdájának és délolasz főcukrászának édes falatokba zárt Itáliáját. Specialitásukat, a ropogós tésztájú cannolót és a közönségkedvenc pisztáciás croissant-t vétek kihagyni, hasonlóan az autentikus tiramisúhoz, a helyben főzött fagylaltokhoz és a Szicíliából származó kávéhoz. A kínálatból bátran szemezgethetnek a glutén- és laktózérzékeny vendégek, valamint a kevésbé édesszájuk is, akik számára a leveles tésztába vagy focacciába álmodott olasz szendvicsek idézik majd meg a dolce vitát.

1023 Budapest Frankel Leó út 21.

Az ember talán álmaiban sem gondolná, hogy egyetlen falat egyszerre képes megidézni a múltat és tartalmas, mély gyerekkori időutazásra csábítani bennünket. Az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda Kürtős gubájának alapját itt kivételesen nem a kifli adja, hanem a mazsolával és pisztáciával meghintett, ropogós, mákos kürtőskalács, ami – amíg csak tart –, sűrű vaníliaszószban fürdik. Gyerekkorunk hamisítatlan ízét képviseli a Kürtős gríz, amit jólesően koronáznak meg a kürtőskalácsdarabok, a leheletnyi kakaó és az erdeigyümölcs-öntet, a tejbegríz azonban változatlan marad. A merítésből természetesen a Madárlátta kürtős sem maradhat ki, amelyben a madártej könnyed felszínét sűrűn tűzdelik a kürtőskalácsdarabok és a pörkölt tojásfehérjehab. Az Édes Mackó pohárdesszertjei pontosan arra az utánozhatatlan élményre tesznek fel mindent, hogy az ember az újragondolt, mégis oly’ ismerős desszertekbe zárt kulináris örömöt újra gyermeki örömmel kanalazhassa.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16.

Az átlagos földi halandó nem sokat tud az angol gasztronómiáról, az viszont egyértelmű, hogy a fish & chips csak a kezdet. Ha kíváncsi vagy az angolok által kedvelt ízvilágra, de a fine dining nem a te világod, válaszd a Black Cab Burger két budapesti éttermének valamelyikét, és utazz a ködös Albionig az ízek szárnyán! A Black Cab konyhájáról csak szuperlatívuszokban tudunk beszélni: a friss, malátaecettel meghintett sült krumpli díjat érdemel, míg a kreatív „make your own burger”, azaz tervezd meg a saját hamburgered koncepciónak hála a vendégek kiválaszthatják a zsemle méretétől kezdve a húst és a feltéteteket is, extraként pedig akár kéksajtot, grillezett ananászt vagy tükörtojást is lehet kérni.

1095 Budapest, Mester utca 46.

1088 Budapest, Rákóczi út 19.

Kiemelt kép: Édes Mackó