Hamarosan átadják az Európában egyedülálló Tisza-hidat Tiszaugnál

Ősszel megkezdődhet a széltében-hosszában, egész Európában egyedülálló tiszaugi Tisza-híd műszaki átadása.

A Tiszaugnál épülő, hamarosan új és egyben utolsó szakaszához érkező Tisza-híd teljes műszaki átadását augusztus végére ígérik, ezzel megvalósítva egy Európában is egyedülállónak számító folyó feletti átjáró tervezetét. Egyedülállósága többek között abban is mérhető, hogy ilyen hídszerkezetből Európában egyetlen sincsen, de szerte a világon is csak néhány példát lehet felsorakoztatni ebből a típusból.

A 2019-ben megkezdett munkálatokkal épülő új Tisza-híd teljes hossza 556 méter, ebből egy 307 méter hosszúságú mederhíd biztosítja majd a folyó feletti átkelést, de mindemellett csatlakozik majd a M44-es autóút Tiszakürt-Kondoros szakaszához is.

A rövid összefoglaló videó bepillantást enged például a híd két oldalának ünnepélyes összeérésébe, de végigkövethetjük azt is, hogyan épült fel szinte a semmiből ez a ritkaságnak számító építmény: