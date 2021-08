4 szuper családbarát fesztivál szeptemberben, amiért megéri kiruccanni vidékre

Országos programajánlónk összeállításakor arra törekedtünk, hogy a szeptemberi fesztiválrepertoár lehető legszínesebb merítését tárjuk elétek. Népdaloktól és népmeséktől kezdve a régió kiemelkedő természet- és környezetvédelmi rendezvényén át az ősz egyik legjobban várt gasztroeseményéig, van itt minden, mi szemnek, fülnek s szájnak ingere.

Szeptember 3. és 5. között kerül megrendezésre a népdal alternatív ünnepe Martonvásáron, az idén debütáló Trilla Fesztivál, amely új szemmel tekint a népzenére. A Trilla missziója, hogy megmutassa: a népdal összeköt, a népzene minden sallang és okoskodás nélkül zsigeri közös emlékünk, amiben a modern kor embere is ugyanúgy magára ismer, mint szüleink, nagyszüleink generációi. Ezért is közelít a fesztivál zenei koncepciója teljesen új irányból a népzenéhez: etnojazzel, a cappellával, magyar alterrel, klasszikus és modern zenével keveri, a hagyományt friss szemmel megközelítő fellépőket is a színpadra állítva. Az ingyenes kültéri fesztivál három helyszínen várja a látogatókat: az esti koncertek Martonvásár felújított főterén, a családi programok az elegáns kastélyparkban, a gyermekfoglalkozások pedig a Brunszvik-kerttel szemközt található Óvodamúzeum udvarán kapnak helyet.

A Hetedhét Hatvan Népmesefesztivál a Kárpát-medencei népmesék, a népi szövegfolklór és hagyományos mesemondás népszerűsítését, valamint közös kulturális gyökereink táplálását tűzte zászlajára, amihez profi mesemondók, népművészek, kézművesek és kutatók segítségét veszi igénybe. A szeptember 9. és 12. között, a hatvani Grassalkovich Művelődési Ház és Díszkertben megrendezett családi fesztivál előadásokban, kiállításokban, foglalkozásokban, mulatságokban és autentikus pásztorételekben varázslatosan gazdag kínálatát 12 mesés helyszínen élvezhetik majd a résztvevők, olyan közreműködők tálalásában, mint Balogh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band, Fabók Mancsi Bábszínháza, a Hajdú Néptáncegyüttes és a Meseszó Együttes mesemondói. Persze a szervezők azokról sem feledkeztek meg, akiket esetleg jobban izgat a népi mesemondás professzionális oldala: nekik a 12-én megrendezett szakmai nap programjait ajánljuk!

Szeptember 10. és 12. között hetedik alkalommal szolgál Gödöllő a térség egyik legfontosabb zöld rendezvénye, a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál otthonául. Az év kiemelt témája az érzékeny bolygó, e köré szerveződik a három nap valamennyi eseménye: a megszokott programelemek mellett – a legjobb hazai és nemzetközi természetfilmek vetítése, környezet- és természetvédelmi vásár, szakmai szervezetek bemutatkozása, Ember és Természet diák fotópályázat-kiállítás –, élőszobor bemutató és az eddigi legnagyobb Trash Art Magyarország kiállítás várja a látogatókat. A fesztivál első napja diáknap, amelyre ismeretterjesztő, szemléletformáló programokkal, Zöldforgó Élménynappal és Gryllus Vilmos-koncerttel készülnek a szervezők. Minden program ingyenes!



Idén ősszel sem maradhat el a pálinka legnagyobb magyarországi ünnepe, a Gyulai Pálinkafesztivál! Szeptember 16. és 18. között a folyékony hungaricum rajongói ismét a kolbászáról és tökéletes épségben fennmaradt, gótikus stílusú váráról ismert Gyulán gyülekeznek majd, hogy együtt vigadjanak a finomabbnál finomabb pálinkák és olyan neves fellépők társaságában, mint a Halott Pénz, a Neoton Família Sztárjai, a TNT, az Irigy Hónaljmirigy és Majka & Curtis. A háromnapos fesztivál során lehetőségünk lesz részt venni a Magyar Pálinka Lovagrend lovaggá avatási szertartásán, a látványfőzés keretében közelebbről is megismerkedhetünk a pálinkafőzés művészetével, és vezetett pálinkakóstolásokhoz is csatlakozhatunk, ha éppen nem valamelyik tüzesvíz-manufaktúra standjánál szívjuk magunkba a különleges ízélményeket.