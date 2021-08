4 remek alternatíva a fenntartható őszi gardróbfrissítéshez

Magyarországon a ruhák körülbelül 90%-a kerül hulladéklerakóba, az esztelen fogyasztásnak köszönhetően pedig a jó minőségű, de nem használt darabok is gyakrabban végzik a kukában, mint egy arra rászorulónál. Ennek ellenére, időnként, azért mégis jólesik átfutni a szekrény tartalmát és felpezsdíteni a szürke hétköznapokat pár új gönccel. Megmutatjuk, hogyan tudjátok összeegyeztetni a gardróbfrissítést a hulladéktermelés csökkentésével, hogy melyek azok a helyek, ahol leadhatjátok a kihasználatlan ruháitokat és hogy hol tudtok új darabokat beszerezni a fenntarthatóságot és az etikusságot szem előtt tartva.

Garantáltan mindenkinél akad otthon pár olyan tárgy, ami egyszerűen nem tölt be fontos funkciót, vagy tudjuk, hogy más jobban értékelné, ezért túladnánk rajta. A Cseriti küldetése a hétköznapi adományozás és az adománybolt-kultúra elterjesztése, céljuk egy fenntarthatóbb világ, ahol a tárgyak újrahasználása a nélkülözők életminőségét javítja és egyben a hulladék mennyiségét is csökkenti. A CseritiPontokon örömmel fogadják a háztartási gépeket, konyhai eszközöket, dísz- és lakásfelszerelési tárgyakat, játékokat, sporteszközöket, könyveket, CD/DVD-ket, hanglemezeket, és minden egyéb tárgyat. Fontos, hogy csakis tiszta, működőképes tárgyakat vigyetek el, ha pedig ruhát adnátok, szezonális öltözeteket gyűjtsetek össze.

Sajnos sok mindenkinek ismerős az érzés, amikor a kedvenc farmere egy idő után kiszakad, és menthetetlenné válik. A Humusz Szövetség közreműködésével ezt a „tragédiát” tudjuk jó célra fordítani, hiszen a náluk leadott és összegyűjtött farmerokat eljuttatják az Old Blue hazai vállalkozáshoz, akik a már nem hordható farmerruhákat hasznosítják újra. Az Old Blue elhivatott a környezetvédelem iránt, célja, hogy a világon évente gyártott kb. egymilliárd farmernadrágból minél több újrahasznosításra kerüljön. A Humusz Szövetség honlapján egyébként további hulladékcsökkentési lehetőségről is értesülhettek.

Leadó pont: A Humusz Házban (1111 Budapest, Saru u. 11.), nyitvatartási időben.

Miután fenntartható, környezetbarát keretek között túladtatok régi gönceiteken és ezen a vonalon szeretnétek újakat beszerezni, nincs is jobb döntés, mint felkeresni egy divatos ritkaságokkal teli használtruha-üzletet. A fővárosban járva kihagyhatatlan a Royal Vintage Budapest, ami 3 éve működik a VII. kerületben, a Király utca 77. szám alatt. A boltban 120 nm-en válogathattok vintage és streetwear ritkaságok közül: a folyamatosan 3000 db körül lévő árukészlet között ruhák, cipők és kiegészítők is vannak. Ha a fővárostól távolabbra is böngésznétek a legújabb kincsek közül, ezt megtehetitek az üzlet webshopján keresztül is, ahol szintén megvásárolhatóak a divatos darabok. A kínálatban számos világhírű márka is szerepel, mint például a Lacoste, a Hugo Boss vagy a Ralph Lauren, a darabokat pedig ruhatípusonként fix egységáron tudjátok megvásárolni. A változó kínálat miatt érdemes újra és újra betérni a vintage ruhadarabok Mekkájába.

1077 Budapest, Király utca 77.

Abban az esetben, ha egyben adnátok túl saját gönceiteken és szereznétek be újakat, a Swappis a tökéletes választás. Nincs más dolgotok, mint átnézni a ruhatáratokat, kiválogatni a számotokra már nem szükséges, de még jó állapotban lévő szezonális ruháitokat és leadni a nyitvatartási időn belül, vagy Foxpost automatán keresztül. A leadott ruhákért cserébe pontokat kaptok, melyeket a weboldalon található profilotokban tudtok nyomon követni. Átfutási idő nincs, így akár rögtön bele is kezdhettek a vásárlásba és lecsaphattok a mások által beadott, nektek tetsző ruhadarabokra. Maximum leadható mennyiség 15 db/fő.

1027 Budapest, Frankel Leó út 6.