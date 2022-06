Így növeld az önbizalmad idén nyáron: Utánajártunk, hogyan zajlik egy stílustanácsadás

Sokkal nagyobb jelentősége van a színeknek a mindennapjainkban, mint gondolnánk. Hiszen színek vesznek körül bennünket az élet minden területén, az otthonunkban, a munkahelyünkön, a természetben, és ezek az árnyalatok a ruháinkon is visszaköszönnek.

Éppen ezért érdemes kicsit jobban elmerülni a színek pszichológiájában, ugyanis a színek képesek befolyásolni a hangulatunkat, kifejezhetjük velük érzelmeinket, tudatosan kitűnhetünk velük a tömegből, vagy éppen az ellenkezőjére törekedve bele is simulhatunk a tömegbe. Számtalan, színpszichológiában jártas szakember bebizonyította már, hogy egyes színek nem csak szellemi, de fizikai állapotunkra is hatással lehetnek.

Kutatások szerint a különböző árnyalatok megemelhetik a vérnyomást, lenyugtathatnak, de akár még az étvágyunkra is hatással lehetnek.

Sőt, még karrierünk építésében is nagy szerepet játszanak, hiszen a saját színtípusunknak megfelelő árnyalatokban sokkal magabiztosabbak lehetünk, ezáltal nagyobb önbizalommal vághatunk neki a mindennapoknak. Ennek tudatában mégsem szentelünk elég nagy figyelmet annak, hogy mely színek kedvezőek az egyén számára. Ekkor lép a képbe a színtanácsadás jelentősége, ami sokkal többet adhat, mint elsőre gondolnánk. Ennek jártunk most utána.

Miben segít a színtanácsadás?

Tilless Anna Csillag még a koronavírus előtt döntött úgy, hogy szakít korábbi szakmájával, és egy sokkal emberközpontúbb hivatást választ magának. Mostanra számtalan, főként vállalkozó nőnek sikerült segítenie abban, hogy az általa létrehozott, több hetes program során elérjék, hogy a megjelenésük támogassa őket célkitűzéseik megvalósításában a szakmai életükben. Anna az elmúlt három évben azt vette észre, hogy mindenki egyenként kínálja a szolgáltatásait, ő viszont egy sokkal komplexebb dolgot szeretett volna kidolgozni az ügyfeleinek, amivel nagyobb változást lehet elérni a stílus és az önbizalom terén.

Hiszen egy átlagos ember pár másodperc alatt eldönti, hogy szimpatikus-e a másik, és elhiszi-e neki azt, amit mond.

A Személyiség- és Célalapú Stíluskarakter Program

Választása egy 6-8 hetes program kidolgozására esett, amelynek keretein belül rengeteg időt és energiát szán arra, hogy az őt felkereső vállalkozó nők legbelül is sikeresnek érezzék magukat. A Személyiség- és Célalapú Stíluskarakter Program egy olyan intenzív stílustanácsadói program, amelyben Anna végig elérhető számunkra és segíti az ügyfelet továbblépni az esetleges elakadásoknál.

A program egy részletes személyiségteszttel indul, ennek kielemzése után kap egy sokkal konkrétabb képet magáról az ember, hiszen az eredményből kiderül, hogy az adott ügyfél hányadán áll a stílusával, milyen stílusgyökerekhez vonzódik (pl. romantikus, klasszikus), milyen viselkedésminták mellett dönt, mennyire határozza meg őt a külvilág és mások véleménye. Az eredményt egy konzultáció során átbeszélik és meghatározzák, hogy mik az illető vállalkozási céljai, és ez hogyan hozható össze a megjelenésével úgy, hogy jól érezze magát a bőrében.

A személyiségteszt után az első alkalom a színtanácsadás, ahol Anna stúdiójában, természetes fény előtt, egy fehér lepellel letakarva különböző kendőket tesz az archoz, így mi is pontosan láthatjuk, mely színek emelik ki a legelőnyösebb vonásainkat. A szakemberek a négy évszakra bontják le az alapvető színtípusokat, tehát van tél, tavasz, nyár és ősz típus, ezen belül pedig további három altípust különböztetünk meg. Azért hívják évszakelméletnek, mert bizonyos évszakok színvilágát magán hordozza egy-egy embertípus.

A tanácsadás közben valóban látni lehet azt, mely színek előnyösek rajtunk, és érdekes élmény rádöbbenni, hogy egyes árnyalatok karikássá tehetik a szemünket, kontúrt adhatnak vagy ránk dobhatnak plusz tíz éveket.

A kendőzés után összegyűjtjük, hogy milyen színárnyalatokat kaptunk, majd színcsoportokra bontva is megnézzük, mely árnyalatok a legelőnyösebbek. Ehhez Anna társít még háromféle rúzst is, így téve teljessé az összképet. Az eredményekről fotó is készül, majd később együtt nézzük meg, melyik volt a legjobb. A tanácsadás végén megkapjuk a fotókat és egy elemzést arról, mely évszakhoz tartozunk, ahhoz pedig milyen árnyalatokat érdemes hordani ruhák, ékszerek és smink terén.

A program további állomásai

A tanácsadás után jön a testalkatelemzést, ahol megnézzük, hogy formai értelmezések mentén milyen az illető testalkata, ehhez pedig milyen fazonok állnak a legjobban. Sokan, mikor megérkeznek Annához, rögtön azzal kezdik, hogy mi nem tetszik magukon, ez pedig minden esetben kiderül, hogy csak rossz berögződés, nincs is valójában semmi baj azzal az adott “problémás testrésszel”.

A testalkatelemzés után egy előre egyeztetett időpontban Anna átnézi az egész gardróbunkat, és együtt átbeszéljük, mit nem érdemes megtartani a már meglévő ruhadarabjaink közül. Ezen a ponton már tudjuk a színeinket és a fazonunkat, így önállóan is el tudjuk dönteni, mi az, amitől érdemes megválnunk, de Anna azért ott van, hogy irányt mutasson. Az értelmetlen ruhadarabok sokszor negatív érzelmeket közvetítenek, mert rossz élményhez kötődnek, vagy már kinőttük őket, ezért folyamatosan arra emlékeztetnek, hogy miért nem jó már ránk az adott öltözék. Ezért is lehet rendkívül felszabadító élmény, ha végre megszabadulunk néhány darabtól.

Az emberek átlagosan csupán 30 százalékát használják a ruháiknak, de a gardróbürítések alkalmával kiderül, hogy még ennél is kevesebbet.

Egy gardróbrendezés alkalmával húsz darabból akár 50-60 szettet is képesek összeállítani, melyeket lefotóznak és külön mappákba rendeznek, ez pedig később nagy segítség lehet akkor, amikor nem tudjuk eldönteni, mit viseljünk.

A gardróbunk átnézése után együtt elkészítünk egy listát a hiányzó darabokról, amiket Anna beszerez különböző, főként magyar tervezőktől, akik megfizethető áron kínálnak stílusos ruhákat. Ezeket az ügyfél otthonában kényelmesen, biztonságban felpróbáljátok, de arra is van lehetőség, hogy közösen, az általa ajánlott helyeken együtt vásároljatok be. Ekkor döbbenek rá a legtöbben, hogy olyan darabok is jól állnak nekik, amelyekre soha nem gondoltak volna azelőtt. A hat hét zárásaként egy profi sminkessel és fotóssal karöltve, valamint Anna styling támogatásával készítenek el profi fotókat, amelyek a legjobb oldalunkat mutatják és később felhasználhatóak a vállalkozáshoz szükséges digitális tartalmakhoz.

A programnak köszönhetően néhány hét alatt teljesen megváltozik a viszonyunk nem csak az öltözködéssel, de önmagunkkal kapcsolatban is, ami hosszú távon elkísér majd bennünket az élet minden területén.

Amennyiben felkeltettük érdeklődéseteket, és szeretnétek ti is kipróbálni a programot, keressétek Annát a részletekkel kapcsolatban a Zest for Style weboldalán.