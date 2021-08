Díjnyertes filmek debütálnak a miskolci filmfesztiválon szeptemberben

A CineFest idén is arra törekszik, hogy a magyar közönség a nemzetközivel egyidőben láthassa a világ legújabb és legszínvonalasabb filmjeit Miskolcon.

Az idei CineFest játékfilmes versenyprogram egyik legnagyobb szenzációja a Red Rocket, melynek világpremierje a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon volt. A Red Rocket rendezője, Sean Baker hat évvel ezelőtt, 2015-ben már részt vett a Cinefesten, akkor a Tangerine c. alkotása kiérdemelte a Zukor-díjat és a közönség díját is. Sean Baker imád kísérletezni, filmjei fókuszában a társadalom perifériáján élő karakterek állnak. A Red Rocket főszereplője, Mickey Hollywoodból érkezik haza Texasba. Próbál beilleszkedni az ellenséges környezetbe, de tisztességes munkát nem kap, mivel hosszú évtizedeken át pornósztárként dolgozott.

Ha már pornó, akkor meg kell említenünk az idei CineFest versenyprogramjának másik sztárját, a Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban c. filmet. Az idei Berlinale Arany Medve-díjas alkotása brutálisan kemény társadalomkritika. Radu Jude rendező házipornóval indítja filmjét, amiben a főszereplő középkorú nőről kiderül, hogy történelmet tanít egy középiskolában, ahol keményen felelősségre vonják.

Tom McCarthy rendező is a periférián keresi szereplőit: Stillwater c. filmjében egy olajfúró munkás (Matt Damon) útját követi nyomon. Bill Marseillesbe utazik, hogy meglátogassa ártatlanul elítélt lányát a börtönben. A nyelvi korlátok, a kulturális különbségek és a bonyolult jogrendszer útvesztőiben bolyongó Bill mindent elkövet, hogy tisztárra mossa a lányát, és közben rádöbben hova tartozik.

A CineFest nagyjátékfilmes versenyprogramjának másik különlegessége a Szent lélek c. film, melyet a múlt héten a Locarnói Filmfesztiválon elismerő oklevéllel tüntettek ki. A kisfilmjeivel már elismert Chema García Ibarra első nagyjátékfilmjének főhőse az ufológia hívő José Manuel. A férfi hetente találkozik társaival, hogy megbeszéljék az aktuális híreket a földönkívüliekről. Idővel José lesz az egyetlen, aki ismeri az emberiség jövőjének titkát, mindeközben egy eltűnt kislány után is nyomoznak.

A CineFest idei versenyprogramjában szerepel Blerta Basholli rendező Hive c. filmje is, amely a 2021-es Sundance fesztiválon elnyerte a legjobb film-, a legjobb rendező- és a közönség díját is. Jasmila Zbanic Quo vadis, Aida? c. Oscar-díjra nevezett alkotása is versenyez Miskolcon. A srebrenicai mészárlást bemutató megrázó filmben a rendező a fikciós cselekményszál mellett fájó emlékeket is megmutat.

Idén két magyar elsőfilmes rendező is debütál a CineFest versenyprogramjában, mindketten visszatérő vendégei a miskolci filmfesztiválnak. Kis Hajni első nagyjátékfilmje, a Külön falka egy szívszorító apa-lánya kapcsolatot mesél el, Fazekas Máté Bence pedig a Kilakoltatás című dramedy-jével érkezik a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválra.

A Kitekintő szekcióban látható a CineFest hivatalos nyitófilmje, Anders Thomas Jensen vígjátéka, Az igazság bajnokai – egy modern mese a szolidaritásról, a véletlenről és az élet értelméről. Miután a felesége életét veszti egy tragikus vonatbalesetben, Markusnak haza kell térnie a lányához. A baleset fatális véletlennek tűnik, de később Markus ráébred, hogy merénylet történt, a felesége egyike az az ártatlan áldozatoknak.

A Kitekintő szekcióban vetítik az Arany Pálma-díjas Titán c. filmet is. Julia Ducournau alkotásában egy megmagyarázatlan bűncselekmény sorozatot követően egy apa találkozik a tíz éve eltűnt fiával.

A CineFest idei egyik legnagyobb szenzációját, a Tina c. dokumentumfilm, amelyben Tina Turner bepillantást enged életének számos – eddig soha nem látott – pillanatába. A film végigkíséri az énekesnő elképesztő karrierjét, de a belső vívódásait, legszemélyesebb pillanatait is megmutatja.

A Kitekintőben lesz Enyedi Ildikó új filmje, A feleségem története hazai premierje is. Szeptember 18-án Enyedi különleges alkotásával zárul a rangos nemzetközi filmes mustra, a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál.