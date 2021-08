Mutatunk egy szuper natúrkozmetikai márkát, ami élen jár a hajápolásban

Legyen nyár, ősz, tél, tavasz vagy épp újra nyár, minden évszak külön-külön megkívánja, hogy nagy-nagy odafigyeléssel adózzunk nemcsak bőrünk, de hajunk és nyári nap szítta tincseink egészsége iránt.

Hajban az egészség

Minden évszak próbatétel elé állítja a szervezetünket, az azonban üdítő tény, hogy szerencsére korántsem leküzdhetetlen kihívások elé. Ahogy szervezetünk, szépségápolásunk is alkalmazkodik az évszakok változásához, úgy időről időre érdemes figyelemmel kísérni azt is, hogy nyáron milyen lépéseket tehetünk hajunk és fejbőrünk egészségéért, mely ilyenkor különösen ki van téve a forró levegőnek, az UV-sugárzásnak és a túlzottan gyakori hajmosásnak.

Hajunk – bőrünkkel és körmeinkkel karöltve -, tükrözi egészségi állapotunkat. Az egészséges életmódba ebből fakadóan – bármily hihetetlen is -, a hajápolás is stabilan beletartozik. Ebből még csak hiúsági kérdést sem feltétlenül szükséges kreálni, hiszen talán mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az ember közérzetét meghatározza, hogy töredezett-e vagy épp megállíthatatlanul hullik-e a haja, netalán korpától vagy pikkelysömörtől viszket a fejbőre.

Szakértő gondoskodás

Ezt az egészséges szemléletmódot erősíti hazai pályán például a Cocochoco-Raywell Hungary, az egyenes haj és bio-gyógyhatású termékek szakértője, amely nemcsak hajunk szépségét, hanem az egészséges életmódot is fókuszba helyezi.

Professzionális termékeik nemcsak a fejbőr- és a haj védelmét, illetve ápolását szolgálják, de képesek felvenni a harcot a legmakacsabb fejbőrproblémákkal szemben is, olyanokkal, mint a különböző okokból kialakult hajhullások, a többféle korpás vagy zsíros fejbőr, a pikkelysömör, a szeborrea, illetve a fejbőrfertőzés.

Hogy a fejbőr- és hajtípushoz, azok állapotához a legmegfelelőbb termékek kerüljenek kiválasztásra, mindez személyre szabottan valósul meg SOTE végzettségű termékspecialistájuk segítségével, aki amellett, hogy minden terméket megvizsgál és tesztel, a social media felületeiken történő megkeresések alkalmával is szakmai tanácsadást nyújt. Bemutatótermükben ráadásul a termékek kipróbálására is van lehetőség és talán nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, náluk különösen nagy figyelmet fordítanak a vásárlók elégedettségére és visszajelzéseire egyaránt.

Hajápolás a természet erejével

Mivel a Cocochoco-Raywell Hungary forgalmazásában a természet ereje inspirálta bio, vegán és állatkísérlet-mentes termékek találhatók meg, azok így mentesek szulfáttól és parabéntól, más káros anyagoktól, ezért biztosan lehetünk abban is, hogy hajunk egészségéért természetes összetevőkből készült termékekkel tehetünk.

Ezért is lehet az, hogy termékeik a gyógyhatású növények együttes erejével, bármilyen fejbőr- és hajproblémára megoldást nyújtanak, mentesek a toxikus anyagoktól, nem okoznak allergiás reakciót, túlérzékenységet, így akár a család bármely tagja gond nélkül használhatja őket.

Bio termékcsaládjuk ráadásul nemcsak samponokat és hajkondicionálókat tartalmaz, hanem intenzív hatást nyújtó szérumokat, fejbőrradírt, fejbőrápoló krémet is, melyek rövid idő alatt látványos javulást nyújtanak.

Kínálatukban megtalálhatók a termékek mellett olyan Megoldó csomagok, melyek kiváltképp első alkalommal nagyban megkönnyítik a célzott választást. Különböző kiszerelésű BIO Raywell csomagjaik elsősorban a fejbőr és a haj védelméért, és a már kialakult problémák természetes úton történő megszüntetéséért felelnek.

Mindezeken felül a Cocochoco-Raywell Hungary professzionális, fodrászok által is használt termékeinek hatékonyságát és sikerét mi sem bizonyíthatná jobban, mint hogy több készítményük is rendelkezik Év Terméke-díjjal, köztük a legjobb natúrkozmetikum, valamint a legjobb hajápoló kategóriában is.

Elérhetőség:

Cocochoco-Raywell Hungary

1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. (Asia Center)

cocochocopro.hu