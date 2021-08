Újdonságok Budapesten: 8 hely, amit érdemes lecsekkolni augusztusban

Nem kell csüggednetek, ha már unjátok a törzshelyeiteket, hiszen a nyár utolsó hónapjában sem lesz hiány az új, kipróbálásra váró helyekből. Legyen szó a street food kedvencekről, egzotikus ízekről vagy hangulatos kávézókról, mutatjuk, miket érdemes tesztelni!

Évek óta működik már az Egressy út és a Hungária körút sarkán az Egressy Udvar nevű food truck paradicsom, aminek legújabb üdvöskéje olyan hamburgereket kínál, melyekért a város másik végéből is bármikor boldogan elzarándokolnánk. A Szegeden már bejáratott névnek számító Baan’s Kitchen budapesti büfékocsija minden túlzás nélkül tökéletes burgereket varázsol a tányérunkra, amelyek a valóságban is pontosan úgy néznek ki, mint a fotókon. A buci mennyei, a több tételben is tetten érhető uborkarelish addiktív, a marhahús pedig egyenesen szenzációs, és akkor az olyan nyalánkságokról még szót sem ejtettünk, mint a baconjam vagy a Baan’s szósz. Kötelező hely!

1143 Budapest, Hungária körút 77.

Az öt évig tartó felújítási munkálatok után idén megnyílt Matild-palotában kapott helyet a Michelin-csillagos osztrák-amerikai séf, Wolfgang Puck első európai étterme, a Spago-lánc legújabb tagja. A luxusszálló gasztronómiai zászlóshajójának kitűzött célja új ízekkel gazdagítani Budapest kulináris palettáját, a sikerre pedig a kaliforniai konyha és a Spago magyar séfjének szakértelme a garancia. Puck emblematikus füstölt lazacos pizzája mellett gulyásleves, bivalysteaktatár, grillezett polip és ricottás gnocchi is felkerült az étlapra, mely fogásokat a dizájnos belső térben vagy a hatalmas teraszon is elfogyaszthatjuk.

1056 Budapest, Váci utca 36.

Természetes, vízparti élőhelyének közelében, a Kopaszi-gáton vert tábort Budapest lehető legszelídebb ragadozója, az Aligátor. A dunai panorámával és változatossággal gyönyörködtető bár és bisztró terasza a hét minden napjára kínál valami újat: vasárnap délelőttönként svédasztalos brunch felett lustálkodhatunk, míg tematikus estéiken más-más zenei stílusok hozzák hangulatba a lazítani vágyókat, azt azonban még mi sem gondoltuk volna, hogy a kínálatukban található 12 féle gin végül jazzdallamokkal és nem tonic-kal csúszik a legjobban. Kóstoljátok végig füstös zamatot nem nélkülöző BBQ és grillételeiket, majd feküdjetek ki egy kényelmes napozóágyba, és pihenjetek, ameddig csak jólesik.

1117 Budapest, Kopaszi-gát 10.

A Parlamenttől csupán egy kőhajításnyira foglal helyet az Anatólia kulturális sokszínűsége által inspirált Türkiz Budapest, melynek művészi odafigyeléssel elkészített ételei első harapással a mediterrán világba repítenek. Az isztambuli Tevfik Tokgöz és Ilhan Torun séfpárosa Kis-Ázsia sok évszázados múltra visszatekintő fogásait gondolta újra, szem előtt tartva az ételek minőségét és az alapanyagok frissességét: az ételkínálat a faszénen sütött grillételektől a kemencében sütött pékárukon, hideg és meleg mezzéken át az ellenállhatatlan desszertekig a török konyha színe-javát lefedi, mi pedig már alig várjuk következő ízutazásunkat!

1051 Budapest, Nádor utca 36.

A néhány évvel ezelőtt emberléptékűbbé átszabott Kolosy tér foghíjtelkén találjuk a hangulatos Kolosy Gardent, a környék legújabb gasztrobárját. Az olaszos vonalat képviselő konyha egész héten ontja magából a nápolyi stílusú pizzákat, tésztaételeket, antipastikat és talján desszertkülönlegességeket, míg a hétvégi brunchok alkalmával a Café Brunch klasszikus villásreggelijeivel várják a nagyérdeműt. A toroksimogató felfrissülést koktélok, csapolt sörök és borok széles választéka biztosítja, a hangulatcsinálásban pedig jobbnál jobb zenék lesznek a vendégek segítségére.

1036 Budapest, Kolosy tér 3.

A Zengő Bár még tavaly nyáron nyitotta meg kapuit az észak-olasz hangulatú Mikszáth tér sarkán, aztán a járványügyi intézkedések miatt hamar be is zártak, a 2021-es év első vendégeire pedig egészen a nyári szezon elejéig kellett várniuk. A Palotanegyed szívében található, akár 70 fős rendezvények tartására is alkalmas, kis terasszal rendelkező pincebárban alapvetően a kis tételszámú magyar boroké a főszerep, de a 250 palackos választék mellett azért kézműves söröknek és rendhagyó röviditaloknak is jutott hely a polcokon. A kínálatot borkóstolók és tapasok színesítik: az all-inclusive antipasti tál mangalicasonkával, spanyol chorizóval, ínyenc kencékkel és háromféle sajttal ágyaz meg az alkoholos specialitásoknak.

1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 6.

Szintén a Palotanegyed szolgál tágabban vett otthonául a parányi Kolibri Kávézónak, ahol a napindító koffeinadagunkon kívül ízletes kekszek, laktózmentes desszertek (kedvencünk az Ikea-gyilkos és gluténmentes mandulatorta) és még egy sor reggel-délben-délután is élvezhető finomság vár minket. Cappuccinóhoz a citromkrémes kalács kitűnő választás, de a pesztós-fetás-aszalt paradicsomos csigával sem tudunk mellélőni, míg kánikulai napokon a karamellás jegeskávéra tesszük le a voksunkat. Hely hiányában benti fogyasztásra nincs lehetőség, viszont a bejárat melletti kis asztalos padnál le tudunk ülni egy gyors lazításra.

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 22.

Szigorú vegán diétát követsz, de azért álmaidban gyakran éred tetten magad egy étvágygerjesztő pizza vagy quesadilla majszolása közben? Akkor a GreenGorilla Vegan Pizzeria neked van kitalálva! A teljes mértékben növényi alapanyagokból készített pizzák, quesadillák és wrapek a kényesebb ízlésű húsevők tetszését is garantáltan el fogják nyerni, hiszen minőségi és laktató ételekről van szó. A gluténmentes tésztával is kérhető pizzákért egyébként Giuseppe, a szakmát Salerno és Milánó éttermeiben kitanuló szakács felel, akinek margheritáját bármelyik talján vendéglős megirigyelné!

1074 Budapest, Dohány utca 88.