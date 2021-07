Egyedülálló fesztiválillattal rukkolt elő a Balaton népszerű, jazztől hangos fesztiválja

Az idei fesztiválszezon legnagyobb újdonságával rukkolt elő a Paloznaki Jazzpiknik, méghozzá egy a nyárra és a háromnapos eseményre hangolt frissítő fesztiválillattal.

A Paloznaki Jazzpiknik és a Calvin Klein közös együttműködésének gyümölcseként az idei fesztivált – egyedülálló módon – a Calvin Klein CK EVERYONE unisex illata lengi be. Az illat alkotói – összhangban a Jazzpiknik alapítóinak missziójával – a kreációjukkal az egyéniség és az önkifejezés szabadsága előtt tisztelegnek. A fesztivál frissítőpontjain megismerhető, az ikonikus mester parfümőr, Alberto Morillas ihlete nyomán született CK EVERYONE unisex illat, mely vegán és 79%-ban természetes eredetű összetevőivel, kristálytiszta esszenciájával és környezettudatosságával, újrahasznosítható anyagok felhasználásával csomagolásával hoz üdítő felfrissülést a nyárba. Az új illat összetevői ráadásul a hagyományos gender megkötéseket nélkülözve a nyitottságot és nonkomformitást tükrözik.

Július 29-én, csütörtökön azonban nemcsak ezért az egyedülálló fesztiválillatért lesz érdemes a Balaton-felvidék romantikus faluja felé vennünk az irányt, hiszen ezen a csütörtöki napon a fesztivál nagyszínpadán előbb Mario Biondi, majd a legendás Gipsy Kings előadói viszik a nyitóeseményt. Másnap, július 30-án a Mörk lép a világot jelentő deszkákra, majd Rúzsa Magdi hangja, végül a DELADAP dallamai töltik be paloznaki péntek esténket.

A szombati záróest valódi megkoronázása lesz az illat, a bor és a jazz ölelte három napnak, hiszen július utolsó napján a Manaky triója nyitja az estet, őket követi a De Phazz német jazzkollektíva, majd a világhírű holland szaxofon-királynő, Candy Dulfer lép fel, végül de nem utolsó sorban a Kraak&Smaak Live Band utánozhatatlan hangjai járják át a csillagfényes paloznaki éjszakát. A nagyszínpad nemzetközi fellépői mellett a jazz széles spektrumán mutatkoznak be a magyar szekcióban a műfaj jeles hazai képviselői a Fábián Juli, illetve az Audi Jazz Stage és a Taittinger Jazz és Pezsgőbár színpadokon.