Idén is a jazz és a fenntarthatóság égisze alatt piknikezhetünk a Balaton-part dűlőjében

Van egy aprócska falu a Balaton fölött, ami nyaranta három nap erejéig a jazz otthonává lép elő, hogy a festői Balaton-felvidéken, a fűben piknikezve, klubkoncerteket hallgatva, a műfaj nemzetközi sztárjainak dallamaival kísérve élvezhessük a balatoni nyarat. Az idén 9. alkalommal megrendezésre kerülő Paloznaki Jazzpiknik július 29. és 31. között ismét vendégül látja a jazz, a funk és a soul szerelmeseit a mesés Paloznakon, természetesen mindezt a fenntarthatóság jegyében.

Környezettudatosság évről évre

Az évről évre a Balaton ölelte domboldalban, mesés környezetben megrendezésre kerülő Paloznaki Jazzpiknik már a kezdetektől élen jár a fenntartható és ökotudatos szemléletű fesztiválkörnyezet kialakításában. Az első hazai rendezvények egyike volt, amely teljes egészében és kizárólag környezetbarát termékekkel dolgozott. A szervezők éppen ezért különösen fontosnak tartják, hogy csökkentsék a fesztivál ökológiai lábnyomát, ahhoz, hogy a butikfesztivál évről évre újra visszatérhessen a dűlőbe és hasonlóan felejthetetlen természetközeli élménnyel ajándékozza meg az ökotudatos fesztiválozók és a jazz szerelmeseit.

Szelektíven, tudatosan, felelősen

A fesztiválon a teljes hulladékmenedzsment környezettudatos szervezése, újrahasznosítása és a környezetbarát termékek alkalmazása a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan a Zöldövezet Társulással közösen valósul meg. A 2019-ben megrendezett 8. Paloznaki Jazzpiknik teljes hulladékának például 60%-át hasznosították újra valamilyen formában, idén nem titkolt szándék tehát, hogy ennek mértékét még nagyobbra növeljék. Ezzel összhangban a fesztivál teljes területén szelektív hulladékgyűjtők ösztönzik mind a szervezők, mind a fesztiválozók tudatosságát. A szelektív hulladékgyűjtésen túl ezen a nyáron a Jazzpiknik ráadásul a CupRevolutionnel együttműködve átáll a repohár rendszerre, ezzel is erősítve a fesztiválozók körében a környezettudatosságot, míg a jazzszerelmesek felelős és autómentes közlekedését a balatoni falvak között piknik-buszok és tuk-tukok segítik majd.

Három felejthetetlen nap

A fenntarthatóságra törekvés mellett egészen más az önfeledt fesztiválélmény így, amivel július utolsó napjaira tehetjük fel azt a bizonyos pontot. A nagyszínpadon július 29-én Mario Biondi adja meg az alaphangulatot, akit a legendás Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience követ. Július 30-án, pénteken Mörk lép a színpadra, utána Rúzsa Magdi hangjára révedhetünk a balatoni tájba, amit a DELADAP dallamai váltanak. A július 31-i záróest valódi megkoronázása lesz az elmúlt napoknak, hiszen Manaky triója nyitja az estet, őket követi a De Phazz német jazz kollektíva, majd a világhírű holland szaxofon-királynő, Candy Dulfer lép fel, végül a Kraak&Smaak Live Band utánozhatatlan hangjai töltik be a csillagfényes paloznaki éjszakát. A nemzetközi fellépők mellett természetesen a magyar szekcióba is belekóstolhatunk: repoharunkkal a kezünkben felfedezhetjük a Fábián Juli, az Audi Jazz Stage és a Taittinger Jazz és Pezsgőbár színpadok széles zenei kínálatát is.