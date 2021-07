Közösségi könyvcserepontok népszerűsítik az olvasást a Millenárison

A Bookline legújabb, Lapozó névre keresztelt programja nemcsak új életet ad régi vagy feleslegessé vált könyveinknek, hanem egyúttal fontos üzenetet is hordoz.

A fenntarthatóság iránti elköteleződés vezérelte a Millenárison felállított Lapozó ötletét, amelynek célja a könyvek újrahasznosítása és az olvasás élményének megosztása. Emellett szeretnék felhívni a figyelmet arra a gondolatra is, miszerint azok az értéktárgyak, melyek számunkra már nem hasznosak, vagy akár feleslegesnek tűnnek, másnak még lehetnek értékesek.

Cserepontokként a Lapozók több funkciót is betöltenek. Itt leadhatjuk a már kiolvasott és épp nem használt könyveinket, amelyeket mások elolvashatnak a helyszínen, de akár ki is kölcsönözhetik őket. Természetesen arra is van mód, hogy megtartsák az olvasók ezeket a könyveket, ebben az esetben a Bookline csak annyit kér, hogy egy-egy könyv leadásával ők is járuljanak hozzá a gyűjtőpont bővüléséhez.

A program célja, hogy a könyvek és a kultúra minél több emberhez eljusson, ezt az üzenetet közvetíti a Lapozó és ez olvasható a programban szereplő könyvekbe pecsételve is:

Ez a könyv ingyenes, közös, és nem szeret olvasatlanul porosodni.

Az első két Lapozó a következő egy évben a Millenárison fog működni. A gyerekek a Zöld Péter játszótéren kialakított gyűjtőponton találhatják meg az izgalmas történeteket, míg a felnőttek a Nemzeti Táncszínházzal szemben kereshetik meg leendő olvasmányaikat.