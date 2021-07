Egy IX. kerületi mélygarázsban nyitott meg Budapest új specialty kávézója

Korántsem megszokott, sőt mi több, mondhatni, hogy rendhagyó helyszínen nyílt meg a főváros új specialty gyöngyszeme, a Coffee Works.

A Fővám téri Vásárcsarnoktól egyetlen szempillantásra, egy IX. kerületi mélygarázs bejáratában tárta szélesebbnél is szélesebbre ajtaját a Coffee Works kávézó. A helyszín nem nevezhető sem átlagosnak, sem megszokottnak, rendhagyónak viszont annál is inkább. Cserébe azonban ez is egy ok, hogy az ember látogatást tegyen náluk és belekortyoljon egy csésze párját ritkító feketébe.

Külső és belső megjelenésében egyaránt az átlagon felüli színvonal ígéretében, a My Little Melbourne kávézó tulajdonosának mentorálásával nyílt hely mondhatni garancia a minőségre, ahonnan természetesen a már jól megszokott és a pesti belvárosban sikert sikerre halmozó My Little Melbourne-szemlélet sem maradhat el.

Hétköznap, hétvégén, napot indítani vagy napot zárni, egyedül vagy párban érdemes lesz elzarándokolni ide, legyen az kávé, süti, frissítő vagy egy tasak kitűnő pörkölt kávé a kedvencünkből. A letisztultság, a kivételes helyszín, a belső tér marasztaló kialakítása és az ígéretes hangulat nem marad majd el, keressétek bátran és találjátok meg az eltéveszthetetlen feliratot!

Elérhetőség:

Coffee Works

1093 Budapest, Csarnok tér 2.

fb/coffeeworksbp