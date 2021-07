A strapatelefonok bírják a gyűrődést

A napjainkban népszerű strapamobilok, ha nem is kikezdhetetlenek, de nagyon jól alkalmazkodnak a zordabb körülményekhez. Egy ilyen készülékkel a zsebedben nem kell azon aggodalmaskodnod mikor gyűjtesz be egy kevésbé jóvágású karcolást, vagy ütődést. Ráadásul a vízállóságnak hála akár strandolni is magaddal viheted hőn szeretett eszközödet!

A vízálló telefonok csak Kínából jöhetnek?

Korántsem. Ráadásul július elsejétől megszűnik, a sokak által kihasznált áfamentesség. A 27%-os áfa megfizetése még egy egyszerű, olcsó egy dolláros tokra is érvényes, ami mellé még vámkezelési díjtétel is tartozik. Nem nehéz osztani-szorozni a témában, hamar nyilvánvalóvá válik a cseppet sem vonzó képlet. Ha idáig azért szavaztál a kínai forrásokra, mert olcsóban hozzá lehetett jutni az árukhoz, akkor itt az ideje a hazaira szavaznod.

Az új rendelkezés, ami az Unió országaira kivétel nélkül vonatkozik 2021. július elsejétől hatályos. S bizony ez az egy kitétel nagymértékű változásokat hoz magával. Hiszen így felesleges kintről behozatni azt a terméket, amit itthonról is könnyedén, na meg pénztárcabarát feltételekkel beszerezhetsz.

Hogy témánál maradjunk, itt vannak a különféle strapamobil változatok, amiknek a kedveltsége folyamatosan nő. Hiába, a megannyi csúcs képességekkel megáldott, ám sérülékeny modell között szinte csillagként ragyognak az ellenálló típusok. Amik tényleg gyűrésre teremtettek. A fizikai, mechanikai behatások egy része elkerülhetetlen a mindennapokban. Még a legnagyobb odafigyelés és tudatosság ellenére is. Szóval az a tuti biztos, ha bebiztosítod magadat, és egy olyan készüléket vágsz zsebre, ami fittyet hány a nem mindig optimális körülményekre.

Ehhez sem külföldre nem kell ácsingóznod, sem Kínából nem kell rendelned, mert könnyedén és egyszerűen, itthonról is megvásárolhatod a neked maradéktalanul tetsző eszközt. A vízálló telefonok létjogosultsága nemcsak nyáron egyértelmű, bár tény, hogy a nagy zuhék és még nagyobb csobbanások idején minimum duplán jó hír, ha a kütyüdet nem hatja meg néhány kósza vízcsepp. Ám télen vagy éppen ősszel is sokat adhat hozzá a felhasználói élményhez, ha szakadó esőben énekelhetsz, vagy legalábbis gond nélkül a strapamobilod után nyúlhatsz!