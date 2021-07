Fülbemászó nyáresti dallamokkal telik meg egy gyönyörű vidéki kastélypark pénteken

Különleges zenés vacsoraestnek ad otthont a Budapesttől alig egyórás autóútra fekvő piciny faluban, Alsópetényben található, mesébe illő Prónay-kastély július 16-án. Az este sztárvendége nem kisebb név, mint a Balázs Elemér Group.

Hazánk egyik legszebb és legkedveltebb rendezvényhelyszíne a Prónay-kastély, amely a Cserhát meseszép dombjai között fekvő Alsópetényben található. A különleges szálláshelyen és az azt körülölelő hatalmas parkban évente megannyi pár fogad örök esküt egymásnak, köszönhetően a varázslatos miliőnek, a kastély egyedülálló hangulatának, valamint a helyszín értékőrző és értékteremtő jellegének.

A korábbi évek tehát nem adtak lehetőséget arra, hogy a május elejétől október végéig tartó esküvőszezonban egyéb, a nagyközönség számára is nyitott hétvégi programokat szervezzenek a kastélyban. Idén viszont számos hangulatos eseménynek ad otthont a kastély gyönyörű környezete, legközelebb például július 16-án, pénteken.

Pénteken este 8 órától Magyarország egyik legnépszerűbb jazz-zenekara, a Balázs Elemér Group (BEG) lép fel a vadregényes kastélyparkban, ahol welcome drink is várja majd a koncertre érkezőket. A zenei élmény akár egy négyfogásos, a parkban elköltött finom vacsorával is kiegészíthető, amelyet 6 és 8 óra között szolgálnak fel a mesebeli miliőben.

Ha a koncert után nincs kedvetek visszaautókázni Budapestre, külön jó hír, hogy az eseményre érkezők 50%-os kedvezménnyel foglalhatnak szállást a kastélyban. Jegyet vásárolni és szállást foglalni a következő elérhetőségeken tudtok: recepcio@pronaykastely.hu; +36 35 530 008

Bővebb infót az eseményről ITT találtok.

Elérhetőség

2617 Alsópetény, Kossuth Lajos út 34.

pronaykastely.hu

+36 35 530 008