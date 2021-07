Teafaolaj sampon zsíros hajra

Ha igényes megjelenésre törekszünk, akkor a hajunk egészségi állapotára is nagy figyelmet kell szentelnünk. Mindannyian mások vagyunk, így a hajunk is más jellemzőkkel bír. Az egyik leggyakoribb probléma, ami felmerül hajápoláskor az a gyors zsírosodás. Míg normál esetben elég lenne hetente 2-3 alkalommal megmosni a hajkoronánkat, zsíros haj esetén előfordulhat, hogy minden nap vagy minden másnap szükségét érezhetjük ennek. Ez esetben remek választás egy kifejezetten zsírosodásgátló összetevőket tartalmazó sampon.

Miért pont a teafaolaj sampon?

A tefaolajról azt érdemes tudni, hogy az ausztrál teafa illóolaja. Népszerűsége annak köszönhető, hogy nagyon sokféle problémára hatékony megoldást nyújt. Szellemi fáradtág, megfázás, a kézen, illetve a lábon előforduló körömgomba kezelésére is ideális választásnak bizonyul. Ugyanígy rovarcsípésre és bőrápolásra is szokás használni. Általános fertőtlenítőszerként is ismert, a gombákat, baktériumokat és vírusokat is elpusztítja. A teafaolaj sampon helyreállítja a fejbőr természetes egyensúlyát, ami azt jelenti, hogy szabályozza a faggyútermelést. Ennek köszönhetően sokkal lassabban zsírosodik a haj. Emellett a bakteriális eredetű korpásodás csökkentésében is hatékony szerepet vállal. Érdemes olyan terméket választani, mi a teafaolaj mellett keratint is tartalmaz. A keratin óvja, védi a hajunkat a külső hatásoktól, emellett pedig regeneráló, újjáépítő és hidratáló hatása is van.

Hajvégápoló az extra hidratálásért

Ha száraz, töredezett hajunk van, akkor kiemelten fontos, hogy bizonyos időközönkén regeneráljuk és pótoljuk a nedvességtartamát. A megfelelő sampon és balzsam hatását remekül ki tudjuk egészíteni egy hajvégápoló használatával, ami a természet erejével hat. Nem feltétlenül csak akkor van szüksége a hajkoronánknak az extra törődésre, ha száraz típusú. Ha sokat tartózkodunk a Napon, ha esik vagy fúj a szél, esetleg az átlagosnál alacsonyabb a hőmérséklet, akkor is szükség lehet az extra hidratálásra.

Nőként gyakran használunk hajformázó eszközöket, amik nagymértékben károsítják a hajszálak szerkezetét. Ez esetben is szükségünk lehet egy jó hajvégápolóra. Ugyanúgy az olyan termékek is negatívan hatnak a hajunk állapotára, mint amilyen például a hajlakk vagy a hajfesték. Ekkor pedig még nem beszéltünk a hajformázási technikákról, például a dauerről. Sokan úgy vélik, hogy az egészséges haj a hajvégeknél kezdődik. Ebben valljuk be van igazság, nem véletlenül kell kb. havonta kivágatnunk a hajkoronánkból. A hajvégápolásra remek választásnak bizonyulnak a természetes termékek, amik organikus olajokat, növénykivonatokat tartalmaznak.