Két díjnyertes film debütál szeptemberben a miskolci CineFesten

Szeptember 10. és 18. között Miskolcra sereglik a filmes szakma legjava és a filmrajongó közönség egyaránt, számos premierrel készül a CineFest Filmfesztivál.

A CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál idén is igyekszik bemutatni a magyar közönségnek a világ filmművészetének legfrissebb, legkülönlegesebb és legszínvonalasabb alkotásait. Sok nagyjáték-, kisjáték-, dokumentum- és animációsfilmet a miskolci fesztiválon láthat először a magyar közönség. A fesztivál ezért is rendkívül népszerű találkozási helyszíne nemcsak a filmszerető közönségnek, hanem a filmes szakmának is. A filmes alkotók, szakemberek nemcsak egymással találkoznak Miskolcon, hanem közvetlenül beszélgethetnek a közönséggel is, és kedvükre válogathatnak a sokszínű szakmai programok, vetítések, workshopok között.

Az idei játékfilmes versenyprogramot már most két különleges alkotás erősíti

Blerta Basholli rendező Hive c. filmje egy koszovói alkotás, amely a 2021-es Sundance fesztiválon – a rendezvény történetében először – „mindent vitt”: elnyerte a legjobb film, a legjobb rendező és a közönség díját is.

A Hive egy családanya életét mutatja be a koszovói Velika Kruša faluban. Ez a település szenvedte el a legnagyobb mészárlást a szerb megszállás alatt, sok férfit elhurcoltak és kivégeztek. A megmaradtak pedig nem nézik jó szemmel a megözvegyült Fahrije erőfeszítéseit, aki nő létére dolgozik és pénzt keres: a falu többi asszonyát összefogva ajvárt készít, amit a városi szupermarketnek ad el. A kezdeményezés sikeres vállalkozássá növi ki magát – a film igaz történet alapján készült.

Jasmila Zbanic rendező már az első filmjével, a 2006-os Szerelmem, Szarajevóval megmutatta, hogy elképesztő érzékenységgel tud mesélni a boszniai háború traumáiról. A CineFesten magyarországi premierként vetített Quo vadis, Aida? c. alkotását 2021-ben Oscarra nevezték a legjobb külföldi film kategóriában. Nemzetközi koprodukcióban, nagy költségvetéssel készítette el a srebrenicai mészárlást bemutató megrázó filmjét.

A címszereplő hőse a műnek, Aida tolmács az ENSZ bázisán és ő az, aki a sok, nála erősebb akarat ellenére meg akarja menteni a családját a város eleste után. A fikciós cselekményszál mellett a rendező sok fájó tényt is megmutat az alkotásban. A főbűnösök mi vagyunk: az érdektelenek, a tudatlanok, a tétlenek.

Ezeken túl több jelentős magyar filmet mutatnak be a 17. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon. A filmeket az alkotók nagy része is elkíséri majd Miskolcra. Bővebb információ hamarosan.