10 szenzációs étterem Budapesten hangulatos nyárestékhez

Üde zamatok, nyárra hangolt fogások, egy falat napfény a villánkra tűzve és az élményt kínáló vendéglátóhelyek, ahol hangulatos nyárestéinket tölthetjük.

A Hősök tere, a Vajdahunyad vára és a Széchenyi Fürdő ölelte hely nem akárkié: mindenkié. A park aranykorát idéző, pihenést nyújtó meghitt menedék, a Pavilon Kert a Liget ősfáinak árnyékában kivétel nélkül mindenkit megállásra sarkall. Megelevenedett street food paradicsom a Városliget e szeglete, ahol kürtőskalácsot fagyi, a bárterasz frissítő szomjoltóit vékony tésztás, olasz pizza váltja, de csak módjával, hiszen itt a város legjobb lángosának is kell még helyet szorítani. A Pavilon Kert tavaly, a Magyar Zene Házával közösen útjára indított Zene a lombok alatt című koncertsorozata idén július 1-én rajtol el, melynek most is célja egy családias és szívélyes kulturális tér kialakítása, ahol a legjobb falatok mellé hozzájuk illő dallamok szólnak. A két hónapon át tartó, csütörtök estéket bearanyozó alkalmakért az autentikus cigányzenét játszó Kale Lulugyi, a Hat Hét Club zenészkollektívája, a Mörk és Pátkai Rozina felel majd, míg a zenés irodalmi fröccs műfaját Jónás Vera és Závada Péter erősítik majd.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 5.

A Marczibányi téren található, újraálmodott és felújított Haris Park épületében, budai és hazai viszonylatban is egyedülálló környezetben, hatalmas ősfás park területén találjuk a Bobo Restaurantot, mely a hírek szerint több mint étterem. Minden, amire egy valódi, budai világpolgár csak vágyhat: izgalmas gasztronómiai élmény, a 21. század elvárásainak köntösében szervírozott hagyományőrzés, klasszikus ízek modern tálalásban. Ha abban a szerencsében van részünk, hogy már végigkóstoltuk az állandó étlapot, akkor a kéthetente megújuló séfajánlatért lesz érdemes rendszeresen visszalátogatni ide. A nyár persze mindig tartogat izgalmasabbnál izgalmasabb kollaborációkat, csütörtök esténként a terasz az Opera Gin Budapesttel közös szervezésben GinUp! címmel pop-up kertipartiknak ad otthont, júliusban és augusztusban pedig, a legmelegebb nyárestéken a Mezzo Music Garden dallamai hoznak némi enyhülést. Egyedülálló és hangulatos teraszán nincs olyan nap, amikor ne pezsegne az élet, így érdemes mihamarabb asztalt foglalni.

1022 Budapest, Marczibányi tér 6-7.

Budapest éjjel-nappal lüktető szíve, az Anker köz ad otthont a Mad Scientist sörfőzde bisztrójának, a város egyik legjobb teraszának és multifunkciós gasztrojátszóterének, a Madhouse-nak. Itt, ami megfog, az a 25 sörcsapból folyvást folyó és folyton változó saját sör, a gondosan válogatott hazai és külföldi ritkaságok mellett a komoly natúr bor, pét-nat- és spiritválaszték. Ami végképp megtart, az pedig a Casino Mocca egyedi pörkölésű kávéi, a minőségi frissítők és a Piszkor Norbert vezette, kiváló egyensúlyú, egyszerre hagyományos és újhullámos bisztrókonyha. A kiváló Mad Scientist sörök itt nemcsak kísérőként, de alkotóelemként is megjelenhetnek az ételekben, a krémekben, a habokban, marinádként, vagy éppen a házi kovászos kenyér tésztájában születnek újjá. Nem véletlen, hogy a Mad Scientist stoutjával készülő, gazdag ízvilágú gulyásleves mellett az új kedvenc a kacsamáj mousse pop, amelyben a májhabot vajas kalács, sós karamell és pirított mogyoró dobja fel.

1061 Budapest, Anker köz 1-3.

A Liz and Chain Sky Lounge – a Budapest Marriott Hotel kilencedik emeletén található tetőbárja – a hangulatos nyári esték kötelező állomása. Hiszen ki ne vágyna arra, hogy előbb naplementében, majd csillagfényes esti díszletben csodálja meg a Budavári Palotát vagy a Citadellát, jéghideg italok társaságában áldozva a hedonista élvezetek oltárán? Szerdától szombatig, délután 5-től hajnali 1-ig adódik lehetőségünk, hogy mennyei mezzékkel és tapasokkal, desszertekkel, kreatív és kísérletező bárélettel, naplementére hangolt, hosszabb-rövidebb italokkal, szerdánként pedig különleges Gin & Juice-esttel lendüljünk át egyik-másik napból a mába.

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

A Városliget megkerülhetetlen pontjának, a Széchenyi Gyógyfürdő patinás épületének tövében megbúvó Széchenyi Kertvendéglő körpanorámás, fedett, mégis nyitott kerthelyisége elhozza nekünk a liget lágy ölén elköltött, gyertya- és csillagfényes vacsorák természetközeli élményét. A századfordulós atmoszféra, a festői környezet ihlette eszményi fogások, a cédrusok és fűzfák ölelte miliő, a klasszikus ízek és nívós, nemzetközi különlegességek ötvözte változatos konyha családi események, baráti összejövetelek és meghitt vacsorák tökéletes kiegészítője. A kertvendéglőben tett látogatásunk előtt vagy után pedig mi sem jobb, mint tenni egy könnyed, üdítő sétát a vendéglőt körbeölelő Városliget zöld oázisában.

1146 Budapest, Állatkerti körút 9-11.

A nyári esték felejthetetlen és exkluzív élményvacsoráinak élményéért nem kell messzire mennünk, de mégis érdemes elhagynunk a belvárost ezért a kulináris liezonért. Újpest szívébe kell be(v)enni magunkat, és asztalfoglalást követően ellátogatni a fine dining egy tündöklő csillagába, az Ételműhely lakásétterembe. A látványkonyhának köszönhetően pillanatról pillanatra követhetjük végig gourmet menüsorunk elkészültét, szemtanúi lehetünk, hogyan lesz a szezonális, magyar termelői alapanyagokból közérthető, valódi harmóniát alkotó fine dining fogás. Ennek a laza, kötetlen és sallangmentes kreatív alkotótérnek minden eleme a gasztronómia körül forog, egyetlen célért, hogy ételei által összehozzon mindannyiunkat.

1042 Budapest, Szent István tér 6.

Belekóstolni a dolce vitába nem lehetetlen, sőt, akár két kanállal is meríthetünk belőle a belváros mediterrán hangulatú, lámpafüzéres nyárestéket ígérő, különleges bájjal megáldott Apacuka kertjében. Véget nem érő vacsorákból itt sosincs hiány, a friss házi tészták, szezonális különlegességek, a prémium konyha és laza italok tökéletes egyvelege, a madárcsicsergés és a kellemes élő zene annak rendje-módja szerint marasztal bennünket. Arra a kérdésre, hogy mi a titka egy laza bár és egy fun dining étterem tökéletes fúziójának, a válasz: minden feltétel adott, hogy otthon érezzük magunkat, és a lehető legtermészetesebb módon mártogassuk friss házi kenyerünket a feketekagyló selymes szaftjába.

1065 Budapest, Nagymező utca 54-56.

A Szuterén Gasztrotér az a hely, ahol a gasztronómia és a kultúra összeér, hiszen ötfogásos vacsoránkat itt a zene, az irodalom és a színház fűszerezte hangulatban költhetjük el. Július 10-én Oláh Krisztián jazz-zongorista koncertestjére invitálnak, amelyet sör, jazz és a Szuterén tapasai tesznek teljessé, míg 18-án a Dennert Árpád, Gyárfás István és Lukács Eszter jazztrió szívmelengető játéka ízesíti meg a szívbarát zöldségekből készülő vegetáriánus finomságokat. Beck Zoli és Vecsei H. Miklós interaktív estjét egy kártyapakli 32 kártyalapja és a hozzájuk kapcsolódó történetek, versek, dalok és személyes élmények teszik teljessé, végül, de nem utolsósorban július 25-én Falusi Mariann és Sárik Péter duójának dallamai töltik majd meg a kertet.

1158 Budapest, Bezsilla N. u. 29.

A Pasaréti úti fák árnyékában megbúvó Alessio a II. kerület egyik legkedveltebb olasz vendéglátóhelye. A népszerűsége ellenére is családias hangulatot árasztó, vendégszeretetéről városszerte híres étterem immár több mint tíz éve fogadja hamisítatlan olasz ízekkel és barátságos atmoszférával a betérőket, akik a nap bármely szakában elidőzhetnek a lugas által körülölelt, hangulatos kerthelyiségben. Egy meghitt nyári estén elköltött, mediterrán vacsoránkat itt kezdeni és befejezni felér egy világ körüli utazással: a helyben gyúrt ravolik és gnocchik, a tenger ajándékának zamata, egy-egy bravúros csavarral megalkotott könnyű, nyári saláta nem is gondolnánk, milyen messzire repít majd.

1026 Budapest, Pasaréti út 55.

A régi pesti belváros egyik legszebb, 17. századi palotájában helyet foglaló Károlyi Étterem Budapest gasztropalettájának egyik legjobban titkolt kincse. Modern felfogásban készített, mindenki által fogyasztható, klasszikus fogásai és varázslatosan csöndes, fákkal és leanderekkel díszített, vintage stílusú kertje azonnal rabul ejti az ember szívét, és kiragadja az idelátogatót a belváros forgatagából. Nyáresti vacsoránk alkalmával bátran tegyük próbára a nyár újdonságát, a svédasztalos grillteraszt: péntek estétől vasárnap ebédig csaphatunk le a kertben, rácson sülő halak, csirkerészek és vörös húsok gazdag választékára, vagy ha úgy van, a régi és szezonális kedvenceket is felvonultató á la carte kínálatra.

1053 Budapest, Károlyi utca 16.