Újragondolt városi sétákon fedezhetjük fel Budapest rejtett kincseit

Szívesen felfedeznéd Budapest azon arcát, amely a leginkább tükrözi a saját, sokszínű érdeklődési körödet? Ha a válasz igen, jó helyen jársz, ugyanis a 2019-ben alakult TRY:Budapest azzal a céllal jött létre, hogy átformálja a klasszikus városi idegenvezetés nyújtotta élményeket, és újat adjon helyettük.

Az újhullámos, városfelfedező túrákat szervező és lebonyolító vállalkozás hitvallása, hogy minden ember más és más kapcsolódási pontot keres Budapesttel. Ennek megtalálásához nyújtanak segítséget személyre szabott városjárásaik alkalmával.

Az egyedi városi élmény során a résztvevők nem hagyományos tematikus sétákon vehetnek részt, hanem előzetes igényfelmérést követően azt fogják megismerni a városból, amit igazán szeretnének, még akkor is, ha azok nem kizárólag egy témakör mentén fűzhetők össze. A megjelölhető témák széles skálán mozognak, a sétaútvonal megtervezésekor kiindulópontként szolgálhat például a kézművesség, a világörökség és/vagy a híres emberek.

A tematikán túl a résztvevők száma és célja is befolyásolhatja a városi séták útvonalát és jellegét: a városjárás összeköthető például egy-egy különleges alkalommal (évforduló, születésnap, diplomaosztó, eljegyzés stb.), hogy biztosan emlékezetes legyen az ünneplés, de akár a családdal, barátokkal is fel lehet fedezni személyre szabottan Budapestet, amiben egy City Host lesz segítségetekre. Ezeken túl a TRY:Budapest lelkes csapata munkahelyi csoportoknak, iskolásoknak és speciális igényű résztvevőknek is szívesen segít abban, hogy megismerhessék Budapest ezer arcát.

A TRY:Budapest városjárásainak különlegessége tehát abban rejlik, hogy mindegyiket az alkalom és a résztvevők igénye szüli, nem standard programok és helyszínek mentén halad, hanem a vendégek sokszínű érdeklődése alapján születik meg minden egyes városjárás útvonala.

Egy személyre szóló, élményalapú séta egyedi összeállításához írj a yourcityhost@try-budapest.com címre vagy látogass el a try-budapest.com oldalra!