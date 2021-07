9 ellenállhatatlan hely Budapesten, ahol reggeltől estig a legfinomabb falatok várnak

Reggeltől napestig jobbnál is jobb falatokkal kényeztethetjük magunkat a nyár derekán. Mutatjuk tehát, hol lesz érdemes a szokottnál többet is időzni, de arról is beszámolunk milyen nyári különlegességekbe lesz érdemes belekóstolni

A nyári hőség beköszöntével sem kell lemondanunk imádott édességünkről, a hidegebb napokon ujjbegyeket és szívet-lelket egyaránt jólesőn melengető kürtőskalácsokról. Magyarország első kürtőskalács-cukrászdájában, az Édes Mackóban a kürtőskalácsok minden alkalommal újat mutatnak, most ráadásul még nyári köntösbe is bújnak. A Széchényi Fürdőben tett frissítő csobbanás után elég csupán néhány lépést tennünk a fagyos finomságokért, hiszen ebben a melegben a parázsról sebtében lekapott, ropogós kürtőskalácsok jéghideg fagyival olvadnak eggyé. A hűs kürtősdesszertek mellett természetesen az ízek is a nyarat idézik, az ekkor érő málna egy szempillantás alatt rivaldafénybe kerül: dupla málnás kürtős fondüként és kürtősök remek párjaként, málnás tej, málnaszörp és málnás limonádé alakjában hűti le a kedélyeket. A szerdánként kínált glutén- és tejmentes kürtőskalácsok mellé ne felejtsük el megkóstolni a nyár többi ízét, a mangós limót, a hűvösre hűtött bodzaszörpöt vagy a mennyei jegeskávét sem.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16.

Budán a Széna és a Battyhány tér közötti családias téren, a várba vezető végeláthatatlan lépcsősor aljában, míg Pesten az Olimpia parkkal szemben bújik meg a KedvesKrém kis üzlete, ahol több dimenzió alkot egy kerek egészet. Termelői piac, pékség és fagyigyár hangulata lengi körbe üzleteiket, a két kis mikrovilág málna- és mangóillatú térben ekképp kínálja finomságait. A fagyigyár missziója, hogy elhozza a falubéli nyugalmat, a mezők természetes ízeit, a hagyományos vendégszeretet tálcán kínálva a nagyvárosi rohanóknak és a kismotoron száguldóknak. Tavaly a házi fagyik és torták mellett domináns szerepet kaptak a péktermékek és a kézműves háztáji ínyencségek is: a rusztikus kovászos kenyerek, a belga csokis párna, a legendás pacsni, a házi lekvárok, szószok és mézek. A fagyigyár-pékség koncepció az adalékanyag-mentes Bake my day pékműhely és a KedvesKrém természetes alapanyagok iránti elköteleződéséből született meg, a kedves kis csapat minden nap várja a gombócba vagy falatba oltott boldogságra éhezőket.

1015 Budapest, Batthyány utca 26.

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 19.

Budapesten megannyi reggelizőhelyet találni, de olyan miliőt, melyet a főváros legújabb reggelizője nyújt, csak keveset. A budai Jardinette új oldaláról mutatkozik be, hiszen csodálatos kerthelysége olyan nyugalmat áraszt, hogy a madárcsicsergésben és friss levegőn elfogyasztott reggeli után egészen másképp indul majd a nap. A klasszikus, hideg és meleg reggeliken túl olyan különlegességek készülnek, mint a füstölt lazac és spenót által rendkívülivé varázsolt Royal tojás vagy a francia bundáskenyér. Aki pedig egy kis reggeli frissességre vágyik, nem hagyhatja ki a kókusztejes, üde gyümölcsdarabokkal tálalt chiapudingot és a nyár igazi slágerét, a tojásos lecsót sem. Asztalt foglalni a weboldalukon lehetséges.

1112 Budapest, Németvölgyi út 136.

Ázsia zamatát zárja különleges nedűkbe a buborékos teák hazai meghonosítója, a Bubu Bubble Tea. A teázó három helyszínen kínálja ízben és színben is a nyarat megelevenítő, frissítő kínálatát, melyből nem hiányozhat a mangó, a görögdinnye, de még a rózsa esszenciája sem. Hogy gyümölcsteába, tejes teába, netalán joghurtos smoothie-ba oltva kérjük a zselékbe és gyöngyökbe zárt gyümölcsöt, csak rajtunk áll, de vétek lenne kihagyni a Bubu speciális, kizárólag hidegen kínált teakombóit, melyeket gyümölcsszirupok és -szeletek, míg párat a pillangóborsóvirág-tea tesz rendkívülivé. Ázsia népszerű italának minden alapanyagát elsőkézből, már a Bubu webshopján keresztül is beszerezhetjük.

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 6.

1066 Budapest, Teréz körút 38.

1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 16.

A gyerekkorból átörökített legfinomabb zamatok szűrődnek át minden egyes falatban, amit a belvárosi. tradicionális magyar konyhát vivő Nagy Fa-Tál étterem fogásként a tányérunkon tálal. Mintha csak otthon falatoznánk! A magyaros ízek, a hagyományok és a faszénen sült ételek által meghatározott irányvonal méltóbb nem is lehetne a belváros minőségének nívójához, így ha mindenképp a szülőföld zamatos ízeire vágynátok, kérjetek Jókai bablevest, magyaros túrós csuszát frissen pirított szalonnával, szaftos csirkepaprikást nokedlivel, de a galuskákat se hagyjátok parlagon, legyen az épp arany, netalán somlói.

1052 Budapest, Kígyó utca 4.

A londoni hangulat ihlette, szaftos és ínycsiklandó Black Cab burgereinek angol cheddar sajtja kivételesen nem a nyári hőségtől, hanem a hasonlóan forró, prémium marhahúspogácsa és a pirított zsemle fáradhatatlan ölelésében olvadozik. Dönthetünk úgy is, hogy a nyári nagy melegben valami könnyedebbre vágyunk, és marhahúspogácsánkat inkább üdítő citromos-zöldfűszeres csirkemellre vagy a közös grillek hangulatát idéző BBQ csirkemellre cseréljük. Az elégedettség egyik esetben sem marad el, sőt még akkor sem, ha a tartalmas, mégis könnyed saláták egyikére – legyen az kéksajtos, lazacos vagy Black Cabes -, esik a választásunk, amellyel nyári ebédünket vagy vacsoránkat tehetjük teljessé.

1095 Budapest, Mester utca 46.

1088 Budapest, Rákóczi út 19.

Kisgyerekkorunktól tudjuk, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése, az azonban, hogy e nélkülözhetetlen étkezésre mikor kerítünk sort, nincs kőbe vésve. Kényelmes, egész napos bruncholások helyszíne az à table! kilenc üzletének bármelyike, aminek köszönhetően ahová csak megyünk, egyből kísértésbe eshetünk, méghozzá hétköznapokat és hétvégéket megédesítő, hol omlós-ropogós, hol krémes, eredeti francia finomságokkal. Olyan ínyencségek szemeznek majd velünk, mint a croissant ölelte cotto sonka, ementáli sajt és besamel fügés vinaigrettel meglocsolt saláta társaságában, de belekóstolhatunk egy falat napfénybe is a hagyományos francia citromos tarte által. Rendelkezésünkre áll majd a Valrhona málnás-csokoládés krémmel töltött eclair fánk is, mely minden ízében és színében a nyarat idézi meg számunkra, ha a Madách téri, Wesselényi utcai, Arany János utcai, Balzac utcai, Böszörményi úti, Márton Áron téri, Retek utcai, a MOM Parkban vagy az Árkádban található üzletüket választjuk francia reggelink elköltéséhez.

A Budapest belvárosát 1975 óta jól ismerő fővárosiak előtt nem lehet ismeretlen a Deák Ferenc tértől csupán néhány lépésre található Bohémtanya. Ekkor nyílt meg ugyanis a tradicionális magyar ételeiről, piros-fehér kockás terítőjéről és családias légköréről ismert kisvendéglő, mely reagálva a megváltozott igényekre, 2020 novemberében új, ráadásul 100%-osan gluténmentes köntösbe öltöztette ételkínálatát. A hagyományos magyaros konyha teljes felhozatala és ezáltal széles választéka nyílik meg a gluténérzékeny, de a laktóz- és cukormentes étrendet követő vendégek előtt is, akik így a Bohémtanyában maradéktalanul élvezhetik a galuskával körített csirkepaprikás, a rántott finomságok és desszertek, köztük a glutén- és cukormentes somlói galuska hamisítatlan ízélményét. A kiadós és tartalmas adagok, a szívélyes vendéglátás és a péntek-szombat esti élő zene változatlanul őrzik az étterem korábbi irányvonalát, ezzel tökéletes helyszínéül szolgálva kiváló hangulatú, családi és baráti vacsoráknak.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 6.

Vegánok megtestesült édenkertje az Anjuna Ice Pops mindhárom üzlete, hiszen minden, ami csak itt készül, a természetes és növényi alapú hozzávalókat részesíti előnyben. Hitvallásuk szerint ez így marad a jövőben is, így ha hasonlóképp a vegán életmód és a fenntarthatóság sziklaszilárd képviselői vagyunk, mennyei mannáikért érdemes lesz látogatást tenni üzletükben. Végigkóstolhatjuk akár a jégbe zárt nyarat, a hűsítő és egyben a legkiválóbb alapanyagokból készült, kedvünkre variálható ice popokat, de belemeríthetjük kanalunkat a három variációban elérhető Amazonas kincseként is emlegetett roppanós gyümölcsök, magok és granola alkotta acai tálakba is. Hajtsatok fel utána egy korsó friss gyümölcsökből, hozzáadott cukor nélkül készült smoothie-ba zárt életenergiát és ha már itt vagytok ne feledkezzetek meg kedvenc négylábútokról sem, hiszen itt számukra is készülnek finomságok.

1024 Budapest, Lövőház u. 24.

1051 Budapest, Sas utca 7.

1137 Budapest, Pozsonyi út 5.