Hangulatos, erdőszéli fesztiválnak ad otthont a zalai dombok festői szépségű települése

A zalai dombok között megbúvó Zalacsány-Örvényeshegy újra összművészeti hétvégének ad otthont. Július 9. és 11. között zenével, irodalommal, színházzal, gyerek programokkal várja a kikapcsolódni vágyókat az Örvényeshegy Piknik, összhangban a természettel!

Színes programkavalkád

Az Örvényeshegy Piknik erdőszéli színpadára péntek este Dés László, szombat este a Budapest Bár áll. A buliról a Candyman Duo és a Dynamite Dudes gondoskodik. Érkezik Apey és a Nehézlemez Műhely, a Momentán Társulat új előadásában pedig Molnár Levente Farkasházi Rékával improvizál.

A gyerekeket kézműves foglalkozás és játszóház várja, valamint a Kalandozó Komédium utcaszínház. Visszatérő vendégként lép fel Varró Dániel és Molnár György. A kétszeres Fonogram-díjas Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar Életmesék albumuk anyagával készül. A Junior Príma-díjas Laposa Julcsi lemezbemutató koncertjén népzenei utazásra hívja a kicsiket. Népi hangszerekkel, ritmus-zajkeltő eszközökkel, közös játékokkal, együtt énekléssel ismerteti meg a közönséget hagyományainkkal, tavaszi, nyári népszokásokkal.

Az idei évben először indulnak e-bike túrák a fesztivál helyszínéről. Az elektromos rásegítéses kerékpárok segítségével a túrák bárki számára könnyen teljesítők, a résztvevők felfedezhetik a környék természeti szépségeit és a Zala-völgyi Nyitott Portákat útba ejtve kóstolót is kaphatnak helyben készült gyümölcslevekből, mangalicatermékekből, sajtkészítményekből.

Különleges kiegészítőprogramok Zalacsányban

A fesztiválnak otthont adó Pálos Resort közvetlen közelében egykor jelentős pálos kolostor állt, melynek története egészen az 1300-as évekig nyúlik vissza. A kolostor emlékére 2021. július 10-én negyedik alkalommal rendeznek szabadtéri szentmisét. A örvényeshegyi misét egy Vállusról induló, délelőtti gyalogos zarándoklat előzi meg, amelyhez bárki csatlakozhat. A mise előtt Eperjes Károly beszél a hittel, pálosokkal való kapcsolatáról.

A zalai pálos kolostorok régészeti kutatása jelenleg is zajlik. A feltáró munkálatok a fesztivál ideje alatt sem állnak le, az ott dolgozó szakemberek vezetett ásatási bemutatóval, régészeti előadásokkal színesítik a programot, sőt az ásatáson szívesen segédkező önkénteseket is várnak.

Lenyűgöző fesztiválhelyszín

A zalacsányi Pálos Resort 2021-ben második alkalommal került be a legjobb 25 európai szálláshely közé. A lenyűgöző természeti környezetben található szálláshely Balaton-felvidéki népi építészeti stílusban épült. Mára közel 10 hektáros birtokán 22 dámszarvas él, akiket az egyedi Safari Lodge szállásokról a vendégek közvetlenül is megfigyelhetnek. Az Örvényeshegy Pikniken mutatják be új, innovatív helyi terméküket, a Zalai Jóságos Törkölylét.

További információt ITT találtok az Örvényeshegy Piknikről.