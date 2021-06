Az ország egyik legsokszínűbb élménykomplexuma kívül-belül csodákat rejt

Nehéz összehangolni a közös nyaralást, mert mindenkit más érdekel? Mutatunk egy jolly joker helyet, ahol tényleg minden megvan! A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed élménykomplexumában az építészet, a művészet, a természettudományok, a történelem, a kultúra, a gasztronómia és a legmodernebb VR-élményekre szomjazó felnőttek és gyerekek is megtalálják a számításukat!

A mediterrán hangulatú Pécs kihagyhatatlan látnivalója a hungarikumként is elismert Zsolnay Kulturális Negyed. A gyönyörű parkok, műemléképületek és szobrok között sétálva olyan, mintha nem is Magyarországon járnánk.

Az épületek azonban nem csak kívülről mutatják magukat, bent is csodákat rejtenek: varázslatos kerámiakiállítások idézik meg az egykor itt élt Zsolnay család életét és világszerte híressé vált alkotásait! Kiemelkedik a kiállítások közül a több milliárd forintra becsült, közel 700 kerámiatárgyból álló tárlat, amely a Zsolnay Aranykora címet viseli. A legkorábbi Zsolnay-termékeket a rózsaszín varázsvilágnak tűnő Rózsaszín kiállítás vonultatja fel, s e kettőt egészíti ki a Család- és Gyártörténeti kiállítás. Eredeti pompájában tekinthető meg a Zsolnay Mauzóleum, a család nyughelye, ahol 42 oroszlán őrzi az eozin titkát. A Látványmanufaktúrában a látogatók élőben nyomon követhetik a kerámiagyártás folyamatát és bepillanthatnak a kulisszák mögé.

A természettudományok szerelmeseit várja a modern Planetárium, ahol a csillagászok élő szavas előadásokon kalauzolnak az univerzum titkaiba. A Varázsóra látványos fizikai kísérletei nemcsak az agyat, de a nevetőizmokat is megtornáztatják, köszönhetően a fizikusok szórakoztató, játékos előadásainak. A fizikánál maradva a „pécsi Csodák Palotája” is várja a látogatókat Labor – Interaktív Varázstér néven. Itt a látogatók kedvükre kísérletezhetnek, „megérinthetik a tudományt” és kipróbálhatják többek között a repülőgép-szimulátort, valamint a lézeres akadálypályát. És akkor még nem is beszéltünk a VR Univerzumról, ahol a látogatók beléphetnek a virtuális valóságba és részt vehetnek az első Holdra szálláson Neil Armstronggal, búvárkodhatnak a tenger mélyén, találkozhatnak velociraptorral, és megtapasztalhatják a súlytalanságot a nemzetközi űrállomáson.

A Kézműves Boltok Utcájában barangolva betérhetünk a CsokoLáda Csokiboltba vagy a Nosztalgia Cukorka Látványmanufaktúrába, ahol az édességek mellett érdekességeket is láthatunk, hiszen a készítés folyamatába is betekintést nyer az érdeklődő. A nap során érdemes megpihenni valamelyik itt található étterem vagy kávézó teraszán.

Ha pedig hosszabban időznénk, megszállhatunk a Zsolnay Negyed Vendégházában, ahol a Zsolnay-díszeken visszaköszön a Negyed kifinomult eleganciája, amely a pihentető kényelemhez szükséges modern funkciókkal párosul.

Elérhetőség

Zsolnay Kulturális Negyed

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37.

zsolnaynegyed.hu