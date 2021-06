Lenyűgöző fotókon, ahogy balettnövendékek az egykori Balettintézet romjain táncolnak

Ingyenes, szabadtéri fotókiállítás idézi vissza az egykori balettintézet hangulatát, illetve tiszteleg az épület és a balett összefonódása előtt 2021. június 24. és július 5. között a Szervita téren.

Az Andrássy úton található, 135 éves Drechsler-palota jelenleg teljes körű, műemlékvédelmi előírások mentén zajló felújítás alatt áll, hogy hamarosan új funkciót betöltve ötcsillagos hotelként születhessen újjá, W Hotel Budapest néven. Az épület felújítását végző DVM group – együttműködésben a Magyar Táncművészeti Egyetemmel (MTE) – egyedülálló fotó- és videósorozatban tiszteleg a palota egykori, ikonikus funkciója előtt, egyben megörökítve az épület teljes rekonstrukció előtti utolsó állapotát.

A The Art Around Us – Képek a volt Balettintézetből nevet viselő, rendhagyó kulturális projekthez az MTE-t, az intézmény művészeti vezetőjét, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, Magyarország Érdemes Művésze-díjjal kitüntetett Volf Katalin táncművészt, és az egyetem tanítványait hívták segítségül, hogy a felújítás alatt álló épület különböző emblematikus helyszínein, a miliő által inspirált mozdulatokat megvalósítva idézzék fel azokat a hosszú évtizedeket, amikor itt működött a hazai táncművészet kiemelkedő képzési intézménye, ugyanakkor jövőképet is felvázoljanak, a fiatal tehetségek bemutatásával.

1949-től egészen 2002-ig a Drechsler-palota adott helyet az Állami Balett Intézetnek, az épület története összeforrott az intézménnyel, aminek köszönhetően mindmáig balettintézetként él a köztudatban. A magyar balett kiemelkedő alakjai nevelkedtek e falak között, a Magyar Táncművészeti Egyetem oktatóinak jelentős része is itt sajátította el azokat a szakmai alapokat, amelyeket most ők adnak tovább a jövő generációinak.

A szabadtéri kiállítás július 5-ig ingyenesen megtekinthető a Szervita téren, a Szervita Square Building előtt. Bővebb infó ITT.