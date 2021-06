Dobd fel a tündérkertet mesébe illő növényekkel!

Bizonyára számodra sem ismeretlen a tündérkert kifejezés, amely egy olyan csodálatos kültéri vagy akár beltéren is elhelyezhető alkotást jelent, ami által egy piciny mesebeli világ valósulhat meg.

A tündérkert akkor igazán magával ragadó, hogyha a kis élőlények, figurák, építmények és kerti bútorok mellett növényeket is tartalmaz, hiszen ez adja meg a hely alapvető hangulatát. Így annak érdekében, hogy valóban egy olyan világot tudj megalkotni, amely mindamellett, hogy magával ragadó, megfelelően részletgazdag is.

Élő vagy műnövény legyen?

A gyönyörű figurák és mesebeli lények kiválasztását követően azonban érdemes végiggondolnod az alapstruktúra mellett a tündérkert elhelyezését is, hiszen ezen múlik, hogy milyen jellegű növényekkel tudod majd ellátni. Más típus szükséges beltérre és más helyezendő kültérre, hiszen nem mindegy, hogy éri-e elegendő napfény, igényelnek-e locsolást. Ennek tükrében választhatsz igazi, de akár műnövényeket is.

A műnövények tekintetében elegendő kiválasztanod a kert tematikájához és stílusához leginkább illeszkedő darabokat. Kültéri elhelyezés esetében is bölcsen válassz műnövényt, hiszen fontos, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak, ne viselje meg az erős napsütés, a szél vagy a csapadék.

Élő növények telepítése esetében már nagyobb odafigyelést igényel a növények kiválasztása és gondozása egyaránt. Kicsit több dolgod lesz velük, azonban garantáltan meghálálják a törődést és csodaszéppé varázsolják a kertedet.

Mindenekelőtt érdemes egy kertész véleményét kikérned a telepítendő növényekről, azonban nekünk is van néhány tippünk, amelyet érdemes megfogadnod. Érdemes olyan növényeket összeválogatnod, amelyek hasonló feltételeknek felelnek meg, azaz megegyezik a vízigényük, és hasonló klímát kedvelnek.

Milyen növényeket használj a tündérkertben?

Amennyiben még nem vagy tapasztalt a kertészkedésben, akkor a legjobb választás a pozsgás növény, amel igénytelennek számít a piacon. Mindezen felül azonban kifejezetten jól mutat a tündérkertben, és többen akár egy gyönyörű sziklakertet is alkothatnak. Ilyen pozsgás növény a tőrózsa, a kövirózsa vagy az aloe vera is. A talaj takarására is oda kell figyelned, hiszen egy ápolt és zöld felületen sokkal jobban mutatnak az apró bútorok és figurák. Ebben az esetben a legideálisabb a moha, de használhatod a kakukkfüvet, a gyapjas tisztesfüvet vagy a párnafüvet egyaránt.

Több olyan növény közül is válogathatsz, amellyel elérheted azt a hatást, hogy kis fákként mutatkozzanak a kertben. Ilyenek a miniatűr örökzöldek, mint a borókák, a bambuszpálma vagy gyompálma vagy a mesébe illő csipkéslevelű magyal is. Virágok tekintetében sem kell visszafognod magadat, bátran használhatod az apró százszorszépet, a gémorrot, a levendulát vagy a szálkás zöldhúrt is.