Átlátszó lemezű villamosok járnak Budapesten, az 56-os és a 61-es vonalán

A Krisztinavárosban közlekedő 56-os és 61-es villamosok különleges kialakításának köszönhetően a közösségi közlekedést használók most bepillantást nyerhetnek a villamosok rejtett működésébe.

Ha most hirtelenjében nekünk szegeznék a kérdést, hogy válaszoljuk meg, hogyan is működik pontosan a villamos ajtónyitó funkciója vagy mondjuk meg, mit is rejt a kocsik orrában lévő fedett rész, amit előszeretettel használunk ülőalkalmatosságként, lehet mindannyian bajban lennénk. A már közel egy hete futó toborzóvillamosoknak keresztelt járműveknek köszönhetően azonban bepillantást nyerhetünk ezekbe a rejtett mechanizmusokba.

Az 56-os és a 61-es villamosvonalakon közlekedő, nem mindennapi járatokat Tátra szerelvényekből alakították ki. Különlegességük abban áll, hogy a villamosok egyes fedőlemezeit átlátszó elemekre cserélték, így menet közben is láthatóvá, tanulmányozható válik a villamosok egyes részeinek, alkatrészeinek működése.

Nem titkolt cél, hogy a műszaki érdeklődésű utasokat szeretnék ezáltal jobban bevonni, de vélhetően kicsiknek, nagyoknak, közlekedés iránt érdeklődőknek is nagy élményt tartogat a korábban színfalak mögé rejtett működés megismerése. Ha szívesen megnéznétek ti is, keressétek a 4314-4327-es T5C5K villamosokat az 56-os és a 61-es vonalán.

Fotó: BKV, Nosztalgia villamosozás