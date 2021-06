Új sétautat adtak át a Városligetben: Már járható a Madárbarátok Tanösvénye

A Liget Budapest Projekt keretében vadonatúj interaktív tanösvénnyel és korszerű tudásközponttal bővült a városligeti Mőcsényi Mihály Botanikus Kert.

A Mőcsényi Mihály Botanikus Kert mellett kialakított Madárbarátok Tanösvénye a Liget Budapest és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel együttműködésben valósult meg. Elsődleges célja, hogy a környező óvodák és iskolák számára élményszerű tanítást támogató korszerű és interaktív tudásközpontként szolgálhasson.

Az élővilágot bemutató interaktív tanösvény ideális kikapcsolódást nyújt, játékos elemei élménnyé varázsolják a sétautat, így a ligetbe látogató gyerekek és felnőttek is könnyűszerrel megismerhetik a Városliget flóráját és faunáját, a változatos növényvilágot, a madárállományt, a város és természet szimbiózisát.

A botanikus kert ugyan már tavaly év vége óta látogatható, most tavasszal, 355 növényfajt és 35 ezer újonnan telepített példányt számláló kínálatának virágba borulásával nyerte vissza megérdemelt, régi fényét. A növényvilág mellett természetesen a madárvilágról is átfogó képet kaphatunk, a botanikus kert felett, a Királydomb és Nagyjátszótér szomszédságában kialakított tanösvényen, mely 10 állomáson keresztül mutatja be a Városliget változatos madárállományát.

A terület teljes rehabilitációnak köszönhetően egyébként a botanikus kert területe déli irányban megnőtt, a Királydomb felé eső oldalon lévő sétány pedig egy fasorral beljebb került. A megújult kert egyik sétányán kialakításra került egy lugas is, amihez kerti tipegős útvonalat kapcsoltak, segítve ezzel a parkrész bebarangolását.

Helyet kapott továbbá a területen egy különböző felületekből álló KNEIPP-ösvény, aminek mezítlábas használata az egyensúlyérzéket és a testtartást javítja, a korábban a park területén álló, leromlott állapotú esőbeálló helyére pedig új, ismeretterjesztő, vendéglátói és kiszolgálói funkciót kapott modern épület került.

Forrás és képek: ligetbudapest.hu