Sörkerttel és mexikói street food truckkal nyitott újra Buda titkos kertje

Pont egy éve nyitotta ki először kapuit Városmajor összefüggő zöld lombjai között Buda titkos kertje, aMajomhoz. A közösségi élet meghatározó színtere lett az örökségvédelmi épületet körbeölelő udvar, idén nyáron pedig emelték a tétet: új térrel és több mint 20 féle sörrel bővült a kerthelyiség, de közösségi programsorozat és egy igazi mexikói street food truck is helyet kap majd.

Az aMajomhoz felrázta az alvó Budát: tavaly robbant be a köztudatba a titkos jelzővel illetett kert, ami már a nyitás napján telt házzal kezdte a nyári szezont. Bár tavaly még csak próbajelleggel indultak, mégis hamar bebizonyították, hogy hatalmas kereslet van a budai oldalon a minőségi közösségi helyekre.

Gin tonic és sörkülönlegességek

A nagy sikerre való tekintettel idén tehát visszatért aMajomhoz, ahol mint megszoktuk, egy este és pult sem ugyanolyan. A legjobb minőségű magyar és nemzetközi gin- és tonickínálat mellett – melyre még nagyobb hangsúlyt fektettek –, az idei szezonban debütál a külföldön már nagy trendnek örvendő tequila tonic is, emlékezetessé téve a kalandos nyári estéket.

Az italkínálat bővülése pedig nemcsak a long drinkekre, hanem a malátás-komlós, szén-dioxidban dús, alkoholtartalmú italokra is kiterjed: megnyitották ugyanis Buda titkos kertjének hátsó részét, amelynek köszönhetően nemcsak megduplázták az udvar befogadóképességét, de a szortiment több mint 20 féle sörfajtával is kiegészül.

Hatféle sör lesz csapon, dupla ennyi üveges formában is kikérhető, a sörszakértőknek és -kedvelőknek pedig igazi kuriózum lesz a külön sörtankon csapolt friss, pasztörizálatlan Pilsner Urquell. A Szimpla kert után Budán egyedül itt tudjuk megkóstolni a réztartályokban, egyenesen Csehországból érkező, előre nem hőkezelt Pilsnert. Érdekessége a csapolás technikájában, harmonikus és friss ízében rejlik, ami a sörfogyasztás élményét teljesen új szintekre emeli.

A mexikói street food legjava

Újdonságként jelentkezik aMajomhoz gasztrorészében a Burger Market mellé leparkolt La Cabina truckja is. Tradicionális mexikói ételek street food csavarral, ezt kínálja a Tereza “kistestvére”, ahol hamisítatlan burritókat, nachostálakat és tacót is kérhetünk már. A kert terve, hogy folyamatosan mozgásban és változásban tartsák gasztroegységeiket, így a tervek szerint a későbbiekben kifejezetten sörhöz passzoló ételek is elérhetőek lesznek.

Az új sörkert a kulináris élvezetek mellett teret ad a nagyobb szabású élő koncerteknek is, de a hely célja, hogy minden hétvégén tematikus eseményekkel, vásárokkal és workshopokkal is megtöltsék az udvart. Ebből természetesen nem marad ki az fociszurkolók várva várt eseménye, a foci EB sem, amelyet élőben, hideg sörökkel és italokkal nézhetünk végig.

Elérhetőség

aMajomhoz

1122 Budapest, Városmajor u. 23.

fb/amajomhoz