11 családbarát vendéglátóhely Budapesten, ahol az egész család jól szórakozhat

El sem hisszük, hogy végre ki lehet mondani: eljött a közös családi étteremlátogatások ideje! A szabadság ízét Budapest számos vendéglátóhelyén élvezhetitek, az éppen aktuális szabályozásoknak megfelelően a teraszokon vagy a belső terekben. Új élmények várnak rátok, mutatjuk, merre induljatok!

Finom ízekre, minőségi kikapcsolódásra éhezel? A II. kerület zöldövezetében kisvárosias nyugalom vár, amelyet nemzetközi konyhaművészeti remekekkel tetőz az Etalon. A gyermek- és állatbarát étteremben kiemelten ügyelnek a vendégek elégedettségére. Az alapanyagoktól a tálalásig nagy figyelmet fordítanak a részletekre, sőt, megfejtették, hogyan tehetnék könnyebbé a hozzájuk ellátogató családosok életét. Amíg a szülők villára tűzik az ínycsiklandozó fogásokat, a gyerekek játszótéren vezethetik le felesleges energiáikat, de a vendégek rendelkezésére áll a foci- és teniszpálya is. A gasztronómiai élmény csak a kezdet, hiszen aki a tágas, fedett résszel is rendelkező teraszon foglal helyet, élvezheti a madárcsicsergést és a kristálytiszta levegőt.

1021 Budapest, Hárshegyi út 1-3.

Felér egy ünnepi alkalommal, amikor a család apraja-nagyja félre tudja tenni kötelezettségeit, és legalább pár órán át csak egymásra figyelhet. A DNB Budapest próbál minél jobban alkalmazkodni vendégei igényeihez: az étterem azokra is gondol, akik a büféasztalokon kínált finom falatokat nem a csodás dunai panorámával rendelkező teraszon, és nem is az étteremben fogyasztanák el. A vasárnaponként 12:00 és 15:00 óra között feltálalt Sunday Brunch speciál ajánlata házhoz megy, aminek az a feltétele, hogy 48 órával korábban leadjuk a rendelést. A gondosan összeállított ételcsomagot vasárnap lehet elhozni. Az étterem családbarát koncepciójának része, hogy a fogyasztásból 50% kedvezmény jár 12 éves kor alatt, illetve 6 évnél fiatalabb gyerekek számára díjmentes.

1052 Budapest, Duna-korzó

+36 1 737 7377

A Cafe Brunch 3 budapesti, teraszos éttermében úgy állították össze az étlapot, hogy a legkisebbek is találjanak rajta nekik tetszőt. De nem csak a kínálattal kedveznek nekik, a Bazilika szomszédságában lévő, Bajcsy-Zsilinszky utcai egységben például gyereksarkot hoztak létre a kicsik szórakoztatására. A Fővám téri étterem szomszédságában játszótér hivatott lekötni a gyerekek figyelmét, amíg a szülők a felszolgált ételre koncentrálnak. Aktív gyerekekkel az Operától nem messze megtalálható étterembe is beülhettek, mert a közeli sétálóutcán gondtalanul szaladgálhatnak. Az étlapról egész nap lehet rendelni, és dél körül extra ajánlatokkal (salátákkal, levesekkel) egészül ki a felhozatal. Vega, vegán és gluténmentes opciók közül is választhattok!

1065 Budapest, Hajós utca 26/b

1056 Budapest, Fővám tér 2-3.

1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 19/b

A kötetlen hangulatú ÉS Bisztró Budapest belvárosában kínál klasszikus magyar és bécsi fogásokat – úgymint szalontüdő, borjúbécsi és Tafelspitz –, ezen kívül grillezett húsokat, halakat és a város egyik legfinomabb hamburgerét is ott készítik. Az étlap évente kétszer frissül, de újdonságot kéthetente kóstolhat a vendég, hála a szezonális finomságokat tartalmazó táblás ajánlatnak. A bisztró terasza a Fashion Streeten, ám a népszerű belvárosi utca nyüzsgésétől távol kapott helyet. Vasárnaponként a családi ebéden minden fogást az asztalnál szolgálnak fel, aminek során élő zene, gyermekkedvezmények és térítésmentes garázshasználat teszi még kellemesebbé az élményt. A számla összege tartalmazza a korlátlan italfogyasztást is, míg a gyermekeket a hét minden napján gyermekmenü várja.

1052 Budapest, Deák Ferenc utca 12. és 14.

Te sem hitted volna, hogy eljön majd a nap, amikor a mákos guba szívét-lelkét adó, tejben megmártózott kiflikarikák főszerepét elorozza a parázsról legördülő, kívül aranybarnán ropogós, belül pihe-puha kürtőskalács, igaz? Az eddig csak szimpla street food édességként fogyasztott kürtőskalácsok pedig bizony egészen új értelmet nyernek Magyarország első kürtőskalács-cukrászdájában. Az Édes Mackóban hirtelen minden felnőtt újra gyerkőc lesz, és ismét gyermeki kíváncsisággal böngészi a kínálatot, a kürtős krémest, a kürtős fagyit, a kürtős zserbót és a kürtős tortát, de még a madárlátta kürtőst is. A felhozatalból felpillantva talán az jut majd eszünkbe, ennél több újdonságot már biztos nem találunk, de a kürtős brunchkínálat bizony tartogathat még meglepetéseket.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16.

Az átlagos földi halandó nem sokat tud az angol gasztronómiáról, az viszont egyértelmű, hogy a fish & chips csak a kezdet. Ha kíváncsi vagy az angolok által kedvelt ízvilágra, de a fine dining nem a te világod, válaszd a Black Cab Burger két budapesti éttermének valamelyikét, és utazz a ködös Albionig az ízek szárnyán! Nagy előny: a kreatív „make your own burger” koncepciónak hála olyan ételt állíthatsz össze náluk, melynek minden alkotóeleméért rajongsz. Ez a fajta rugalmasság nem árt, amikor a gyerekeiddel térsz be, hiszen előfordulhat, hogy nem mindent szeretnének megkóstolni. Kiválaszthatod a zsemle méretét, a húst és a feltéteket is, és ha elég merész vagy, extraként akár kéksajtot, grillezett ananászt vagy tükörtojást is lehet kérni.

1095 Budapest, Mester utca 46.

1088 Budapest, Rákóczi út 19.

Óbuda hőn szeretett kulináris időgépe, a Krúdy-negyedben található Kéhli Vendéglő hagyománytisztelő fogásait megkóstolván még a híres író is elismerően csettintene: a halála óta eltelt közel egy évszázad alatt ugyanis itt semmi nem változott. Az étterem 1899 óta viseli a Kéhli család nevét: eleinte még borozóként gyűjtötte magának a törzsvendégeket, aztán ahogy Kéhli mama házias főztjének híre ment, úgy vált a környék egyik megkerülhetetlen vendéglőjévé. Az étlapot lapozgatva olyan klasszikusokra bukkanunk, mint a harcsapaprikás, rántott békacombok, forró fazék velőscsonttal, vagy a csülökkel, malacfüllel és malacfarokkal töltött káposzta, amit csöves pirospaprikával, majorannával és magyar borssal ízesítenek. A finom falatok békebeli kiszolgálással, élő cigányzenével és kiváló hazai borokkal párosulnak, amiket a kerthelyiségben bárki szabadon élvezhet.

1036 Budapest, Mókus utca 22.

A 2007-ben megnyílt Porcellino Grassóban az olasz alapanyagokból, házi receptek alapján készülő, esetenként kemencében sült ételek mellett a vidéki trattoriák hamisítatlan hangulatába is belekóstolhatnak a gyermekes vendégek. Amíg a szülők olyan csodás fogások társaságában múlatják idejüket, mint a hízott libamáj krémmel és fügelekvárral kínált bruschetta, a céklával töltött pasta caramelle és a pisztáciakrémes profiterol, addig a gyerekek a betűtésztás paradicsomleves és a húsgolyós spagetti legyűrése után a játszótéren vezethetik le fölös energiáikat. Gyerekbarát programok terén kiemelendő a kedd délutánonként megrendezett pizzasuli és a hétvégi arcfestős foglalkozások, csillámtetoválással, buborékfújással és lufihajtogatással karöltve.

1024 Budapest, Ady Endre utca 19.

Budafokon, közvetlenül a varázslatos hangulatú Duna-parton találjuk a saját kikötővel rendelkező Vasmacska Teraszt, ahol a Duna romantikája és a budapesti gasztroszcéna dinamizmusa úgy fonódik össze, mint a szálak egy matrózcsomóban. Akár biciklivel, akár motoros hajóval érkezünk, a Vasmacska egyaránt ideális választás családi ebédekre és romantikus vacsorákra is, köszönhetően a nyugodt környezetnek és a remek érzékkel összeállított étlapnak. Halevő olvasóinknak jó szívvel tudjuk ajánlani a marinált hagymákkal és francia kenyérrel feltálalt haltepertőt, a sokhalas halászlevet és a fehérboros kagylótálat, de a húsimádók és az édesszájúak sem fognak üres gyomorral távozni.

1222 Budapest, Fékező utca 1.

Lehet, hogy elsőre meglepőnek hangzik, de biztosan nem fogtok mellélőni azzal, ha étterem köré szervezitek a család hétvégi kikapcsolódását. A Normafa Síház rendszeresen szervez gyermek- és családbarát programokat, továbbá az ebéd elkészítésének gondját is leveszi a vállatokról. A Kölyökpark – Bababarát játszóház és fejlesztőközpont segítségével, a Síház kertjében, a fenyőfák alatt vigyáznak a kicsikre, amíg ők kitombolják magukat, hogy a szülők pár órára hátradőlhessenek. Hétvégenként egytálétel is rotyog a bográcsban a város felett, mert a pihenés anyunak és apunak is jár. Ezeken az alkalmakon kedvenc italuk mellett beszélgethetnek, lazíthatnak a szülők. Ha nagyobb gyerekekkel mentek, ebéd előtt kiránduljatok, jógázzatok, vagy próbáljátok ki az E-bike-ot!

1121 Budapest, Eötvös utca 59.

Sokan nem tudják a Trófea nélkül elképzelni fontos családi eseményeik megünneplését, és szerencsére nincs is miért lemondaniuk róla. Az étterem belső tere ugyan egyelőre csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára áll nyitva, a Trófea teraszán minden vendégnek biztosítanak asztalt. A Király utcai étteremben átmenetileg á la carte rendszerben érhetők el a vendégek kedvenc Trófeás ételei, amelyeket az üzemeltetők egészen baráti áron varázsolnak a tányérokra; a burgonyapürével és mini csemegeuborkával kínált rántott csirkecomb filét például mindössze 990 forintért tűzték étlapra. A házhoz szállítás lehetősége továbbra is elérhető, ha inkább otthonotokban fogyasztanátok el a Trófea séfje által készített, finom és tartalmas étkeket.

1061 Budapest, Király utca 30-32.

+36 20 999 8797