TOP10: A legjobb filmek 2021-ben (eddig), amiket mindenképp látnod kell

Összegyűjtöttük nektek 2021 első felének legjobb filmjeit. Van köztük mindenféle: akciófilm, dráma, animációs és dokumentumfilm is. Természetesen több Oscar-díjas alkotás is helyet kapott a listán.

Még egy kört mindenkinek (IMDB: 7,8 – Magyar mozipremier: 2021. július 1.)

Négy jóbarát, akik gimnáziumi tanárok, letesztelnek egy elméletet. Feltevésük szerint egy csekély alkoholszint fenntartása a vérben, vagyis a folyamatos, enyhe spicces állapot jobbá teszi az életüket. A kezdeti felszabadultság azonban lassan, de megállíthatatlanul fordul át kontrollálhatatlan ivászatba. A film főszerepében a számos nemzetközi elismeréssel büszkélkedhető, cannes-i és Európai Filmdíjas Mads Mikkelsent láthatjuk. A filmet 2021-ben két kategóriában (legjobb rendező és legjobb nemzetközi játékfilm) is Oscar-díjra jelölték, utóbbi el is nyerte.

Tina (IMDB: 8,1 – HBO GO)

Az amerikai-brit dokumentumfilm a legendás énekes Tina Turner életét és karrierjét követi végig.

A Mitchellék a gépek ellen (IMDB: 7,8 – Netflix)

Nincs veszélyesebb annál, mintha valaki egy hétköznapi család tagja: a filmekben mindig ők kerülnek veszélybe, ők keverednek borzasztó kalandokba, és nekik kell megmenteniük a világot. Márpedig Mitchelléknél nincs átlagosabb família. Szeretik egymást, de rendetlenek; nem tudnának meglenni egymás nélkül, de folyton tépik egymást. Amikor viszont a világ összes digitális ketyeréje fellázad az emberiség ellen, úgy alakul, hogy nekik kell félbeszakítaniuk a nyaralásukat, hogy megmenték a Földet. Gonosz mobiltelefonok, bevadult önvezető autók és bosszúra éhes kenyérpirítók ellen szállnak harcba. Csak két meghibásodott robot és egy elhízott kutyus van a segítségükre: ha egymást kibírják, mindenki mást is megmenthetnek – mindössze ennyi a tét. A Pókember – Irány a pókverzum-ért Oscar-díjjal jutalmazott, de a Lego kaland-okat, a Lego Batman-t valamint a Derült égből fasírt két részét is filmre álmodó rendező-producer páros újabb agymenése ismét látványos ötletparádé, csupa sziporkázó vizuális és szövegpoén – amelyet gyerek, felnőttek és a többiek is élvezni fognak.

Zack Snyder: Az Igazság Ligája (IMDB: 8,2 – HBO GO)

Bruce Wayne (Ben Affleck) nem engedheti, hogy Superman (Henry Cavill) végső önfeláldozása hiábavaló legyen, ezért összefog Diana Prince-szel (Gal Gadot), akivel olyan metahumánokból álló csapatot akarnak összeállítani, amely képes lesz megvédeni világunkat egy közelgő, katasztrofális méretű fenyegetéssel szemben. A feladat még nehezebbnek bizonyul, mint, amire Bruce számított, mert az új csapattagoknak mind szembe kell nézniük saját múltjuk démonaival és le kell küzdeniük korlátaikat, mert csak így válhatnak egyedülálló hősligává. Ám mire összeáll a csapat, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) és Flash (Ezra Miller) talán már el is késett azzal, hogy megvédjék a bolygót Steppenwolftól, DeSaadtól és Darkseidtől és szörnyű tervüktől.

Minari: A családom története (IMDB: 7,5 – Magyar filmpremier: 2021. június 17.)

A nyolcvanas években egy dél-koreai család Kaliforniából egy arkansasi farmra költözik, hogy új otthont alapítson. Jacob, a családfő bízik a saját családi gazdaság mielőbbi beindításában. Felesége, Monica jóval szkeptikusabb, s miközben egy csirkefarmon dolgozik, aggódik a nehézségek és kisfia, David egészsége miatt. A napi munka mellett a szülők nem tudnak vigyázni a gyerekekre, ezért segítségül hívják Monica édesanyját Dél-Koreából. A messziről érkező és bölcsességet hozó nagymamával sem boldogulnak könnyen a gyerekek, ám életigenlő, vidám természete mégis változást hoz el a család életében. A rendező, forgatókönyvíró és operatőr-rendező, Lee Isaac Chung dél-koreai bevándorlók gyermekeként saját élettörténetéből merítve készítette el a Minari – A családom története című filmet. A filmet hat Oscar-díjra (legjobb film, rendező, eredeti forgatókönyv, színész, női mellékszereplő, zene) jelölték, végül a legjobb női mellékszereplő Oscar-díját meg is kapta az alkotás, a népszerű dél-koreai színésznő, Yuh-Jung Youn révén.

Judas and the Black Messiah – (IMDB: 7,5)

Amerikai életrajzi dráma a Fekete Párduc polgárjogi mozgalom egyik vezetőjéről Fred Hamptonról és egy a szervezetbe beépülő FBI-ügynökről.

Raya és az utolsó sárkány (IMDB: 7,5 – Magyar mozipremier: 2021. júnus 3.)

A Walt Disney Animation Studios új filmje, a Raya és az utolsó sárkány Kumandra fantasztikus világába repít, ahol emberek és sárkányok egykor harmóniában éltek egymás mellett. Amikor azonban egy gonosz erő fenyegette a vidéket, a sárkányok feláldozták magukat az emberiség megmentése érdekében. Most, 500 évvel később ez a gonosz visszatért, s egy magányos harcosra, Rayára hárul a feladat, hogy felkutassa a legendás utolsó sárkányt, aki egyesítheti a széthullott földet és megosztott népeit. Útja során a lány megtanulja, hogy egy sárkánynál többre van szükség a világ megmentéséhez – bizalom és csapatmunka is kell hozzá.

Szupernóva (IMDB: 6,7 – Magyar filmpremier: 2021. szeptember 9.)

A zongorista Sam és a regényíró Tusker elindulnak egy régi lakóautóban, hogy az őszi Angliát átszelve meglátogassák családjukat, barátaikat és a múltjuk fontos helyszíneit. Ez a nagy utazás lehet, hogy sok mindentől a búcsút jelenti. Az együtt töltött idő a legfontosabb, ami még megmaradt számukra.

Senki (IMDB: 7,4 – Magyar filmpremier: 2021. július 1.)

Hutch Mansell (az Emmy-díjas Bob Odenkirk, Better Call Saul, Breaking Bad) az a fickó, akit észre sem veszel. Kertvárosi apuka, mellőzött férj, jellegtelen szomszéd. Egy senki. Amikor egy éjszaka két tolvaj betör az otthonába, az incidens belobbanja Hutch ismeretlen, régóta forrongó dühét, és olyan brutális útra löki, amely nehezen elfojtott sötét titkokat hoz a felszínre… A film producerei Kelly McCormick (Atomszőke, Halálos iramban: Hobbs és Shaw és Deadpool 2) és David Leitch (Atomszőke, Halálos iramban: Hobbs és Shaw és Deadpool 2; valamint a John Wick társrendezője). A rendező Ilya Naishuller, a Hardcore Henry író-rendező-producere, a forgatókönyvet írta Derek Kolstad, aki a John Wick sorozat sztori felelőse.

A nomádok földje (IMDB: 7,4)

Az egyetlen cég által ellátott nevadai kisváros gazdasági összeomlását követően Fern (Frances McDormand) mindent bepakol furgonjába és elindul, hogy modern nomádként a hagyományos társadalmon kívüli életet folytasson. Chloé Zhao rendező harmadik játékfilmje, A nomádok földje valódi nomádokat (Linda May, Swankie és Bob Wells) vonultat fel Fern társaiként, amint Amerika nyugati felének végtelen vidékeit rója. A film számos más kitüntetés mellett elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, továbbá díjat nyert a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon és a Velencei Filmfesztiválon is.

