Oscar-díj 2021: Íme az idei nyertesek!

Magyar idő szerint hétfő hajnalban hirdették ki az Oscar 2021-es nyerteseit. A járvány miatt idén ideiglenesen olyan filmek is nevezhetők voltak, melyeket kizárólag streaming platformokon mutattak be.

Lássuk, kik lettek az Oscar-nyertesek 2021-ben:

Legjobb film

A chicagói 7-ek tárgyalása

The Father

Ígéretes fiatal nő

Judas and the Black Messiah

Minari

Mank

A nomádok földje

Sound of Metal

Legjobb női főszereplő

Viola Davis (Ma Rainey: A blues nagyasszonya)

Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (A nomádok földje)

Carey Mulligan (Ígéretes fiatal nő)

Legjobb férfi főszereplő

Chadwick Boseman (Ma Rainey: A blues nagyasszonya)

Anthony Hopkins (The Father)

Gary Oldman (Mank)

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Steven Yeun (Minari)

Legjobb rendező

Chloé Zhao (A nomádok földje)

Thomas Vinterberg (Még egy kört mindenkinek)

David Fincher (Mank)

Emerald Fennell (Ígéretes fiatal nő)

Lee Isaac Chung (Minari)

Legjobb vágás

Sound of Metal – Mikkel E. G. Nielsen

Ígéretes fiatal nő – Frédéric Thoraval

The Father – Yorgos Lamprinos

A chicagói 7-ek tárgyalása – Alan Baumgarten

A nomádok földje – Chloé Zhao

Legjobb operatőr

Mank – Erik Messerschmidt

Judas and the Black Messiah – Sean Bobbitt

A chicagói 7-ek tárgyalása – Phedon Papamichael

A nomádok földje – Joshua James Richards

A kapitány küldetése – Dariusz Wolski

Legjobb eredeti dal

Fight for You (Judas and the Black Messiah) – H.E.R., Tiara Thomas, D’Mile

Hear My Voice

Husavik

Speak Now

Io sí

Legjobb eredeti filmzene

Lelki ismeretek

Az 5 bajtárs

Mank

Minari

A kapitány küldetése

Legjobb női mellékszereplő

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Glenn Close (Vidéki ballada az amerikai álomról)

Olivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Youn Yuh-jung (Minari)

Legjobb férfi mellékszereplő

Sacha Baron Cohen (A chicagói 7-ek tárgyalása)

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Legjobb animációs film

Előre

Lelki ismeretek

Lunaria: Kaland a Holdon

Shaun, a bárány és a farmonkívüli

Wolfwalkers

Legjobb dokumentumfilm

Tanítóm, a polip

Kedves kém

Kollktíva

Több mint tábor: A fogyatékosok forradalma

Time

Legjobb eredeti forgatókönyv

A chicagói 7-ek tárgyalása

Ígéretes fiatal nő

Judas and the Black Messiah

Minari

Sound of Metal

Legjobb adaptált forgatókönyv

The Father – Florian Zeller, Christopher Hampton

Egy éj Miamiban

A Fehér Tigris

A nomádok földje

Borat utólagos mozifilm

Legjobb nem angol nyelvű film

Better Days (Hongkong)

Kollektíva (Románia)

The Man Who Sold His Skin (Tunézia)

Még egy kört mindenkinek (Dánia)

Quo Vadis, Aida? (Bosznia-Hercegovina)

Legjobb rövidfilm

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

2021-es Oscar-nyertesek és jelöltek a Netflixen: