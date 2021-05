14 kihagyhatatlan mozipremier 2021 nyarára – Filmek minden műfajból

Májusban újra kinyitottak a magyar mozik, így most tömegével érkeznek a jobbnál jobb filmek a vásznakra. Ezen a héten is több Oscar-díjas alkotásnak lesz premierje. De 2021 nyara is hoz olyan filmeket amiket már régóta várunk, ezeket gyűjtöttük most össze nektek.

Godzilla Kong ellen (Premier: 2021. május 20.)

Mind tudtuk, hogy egyszer megtörténik. Világunk szörnyei nem kerülhetik el egymást. A legnagyobbaknak előbb-utóbb szembe kell találkozniuk, hogy összemérjék az erejüket. De ahol King Kong és Godzilla csatázik, ott senki más nincs biztonságban. Godzilla nemrég legyőzte a többi titánt, és aki életben maradt, az mind engedelmes szolgája lett. De a Koponya-szigeten élő magányos óriás, Kong nem tartozik a hordába. És a 70-es években lezajlott, szerencsétlen végű expedíció óta csak egyre nagyobb és erősebb lett. A MonsterVerse egyre izgalmasabb fordulatokat vesz: a Kong: Koponya-sziget és a Godzilla II. – A szörnyek királya után az alkotók alaposan felturbózták az eddigieket, és összeeresztik a filmtörténet két legnagyobb legendájú, legfélelmetesebb szörnyét…

Ígéretes fiatal nő (Premier: 2021. május 20.)

A Megszállottak viadala (Killing Eve) című sikersorozat sajátos látásmódú rendezője, Emerald Fennell ínycsiklandóan új oldaláról mutatja meg a bosszút új filmjében. Mindenki úgy vélte, hogy Cassie (Carey Mulligan) ígéretes fiatal nő… mígnem egy rejtélyes esemény hirtelen kisiklatta a sorsát. Azonban Cassie életében semmi sem az, aminek látszik: gonoszul okos, fájdalmasan rafinált, és éjszakánként titkos kettős életet él. Ám most egy váratlan találkozás esélyt adhat Cassie-nek arra, hogy jóvá tegye a múlt tévedéseit ebben az izgalmas és veszettül szórakoztató történetben.

A nomádok földje (Premier: 2021. május 20.)

Az egyetlen cég által ellátott nevadai kisváros gazdasági összeomlását követően Fern (Frances McDormand) mindent bepakol furgonjába és elindul, hogy modern nomádként a hagyományos társadalmon kívüli életet folytasson. Chloé Zhao rendező harmadik játékfilmje, A nomádok földje valódi nomádokat (Linda May, Swankie és Bob Wells) vonultat fel Fern társaiként, amint Amerika nyugati felének végtelen vidékeit rója. A film számos más kitüntetés mellett elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, továbbá díjat nyert a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon és a Velencei Filmfesztiválon is.

Spirál: A Fűrész hagyatéka (Premier: 2021. május 27.)

Kezdődik egy új játék… A rámenős detektív, Zeke Banks (Chris Rock), és újonc partnere (Max Minghella) egy szadista sorozatgyilkos után nyomoznak, aki városszerte halálra kínozza áldozatait. Az eset ijesztően emlékeztet a kegyetlen játékairól elhíresült Fűrész vérontásaira. Minden jel arra mutat, hogy egy hasonlóan beteg elme a hírhedt játékmester helyébe lépett. Amikor a nyomozó egyre közelebb kerül a tettes kilétéhez, váratlanul csapdába kerül, és apjával (Samuel L. Jackson) együtt a gyilkos morbid játékának középpontjában találja magát.

Szörnyella (Premier: 2021. május 27.)

Az Oscar-díjas Emma Stone a főszereplője a Szörnyellának, a Disney vadonatúj játékfilmjének, amely a mozitörténet egyik leghírhedtebb – és híresen divatos – gonosztevőjének lázongó ifjúkorát mutatja be. Az 1970-es évek Londonjában, a punk rock forradalom forgatagában játszódó történet Estellát, a fiatal csavargót követi nyomon, aki eszét és kreativitását hasznosítva igyekszik nevet szerezni magának ruhaterveivel. Összebarátkozik két tolvajjal, akiknek tetszik a csínytevésre hajlamos lány; együttes erővel boldogulnak a londoni utcákon. Egy napon Estella divathoz való érzéke felkelti von Hellman bárónő, a lefegyverzően sikkes divatlegenda figyelmét, akit a kétszeres Oscar-díjas Emma Thompson alakít. Újdonsült munkakapcsolatuk azonban olyan események és felfedezések láncolatát indítja el, amik előcsalják Estella galád oldalát, s így lesz belőle a harsány, divatos és bosszúszomjas Szörnyella.

Raya és az utolsó sárkány (Premier: 2021. június 3.)

A Walt Disney Animation Studios új filmje, a Raya és az utolsó sárkány Kumandra fantasztikus világába repít, ahol emberek és sárkányok egykor harmóniában éltek egymás mellett. Amikor azonban egy gonosz erő fenyegette a vidéket, a sárkányok feláldozták magukat az emberiség megmentése érdekében. Most, 500 évvel később ez a gonosz visszatért, s egy magányos harcosra, Rayára hárul a feladat, hogy felkutassa a legendás utolsó sárkányt, aki egyesítheti a széthullott földet és megosztott népeit. Útja során a lány megtanulja, hogy egy sárkánynál többre van szükség a világ megmentéséhez – bizalom és csapatmunka is kell hozzá.

Hang nélkül 2. (Premier: 2021. június 10.)

Az otthonukban történt halálos eseményeket követően az Abbott családnak a külvilág borzalmaival kell szembesülnie, miközben tovább küzdenek a túlélésért – a legnagyobb csendben. Miután arra kényszerülnek, hogy nekivágjanak az ismeretlennek, gyorsan ráeszmélnek, hogy nem csak a hangra vadászó szörnyek jelentenek fenyegetést a homokösvényen túl.

Minari (Premier: 2021. június 17.)

A nyolcvanas években egy dél-koreai család Kaliforniából egy arkansasi farmra költözik, hogy új otthont alapítson. Jacob, a családfő bízik a saját családi gazdaság mielőbbi beindításában. Felesége, Monica jóval szkeptikusabb, s miközben egy csirkefarmon dolgozik, aggódik a nehézségek és kisfia, David egészsége miatt. A napi munka mellett a szülők nem tudnak vigyázni a gyerekekre, ezért segítségül hívják Monica édesanyját Dél-Koreából. A messziről érkező és bölcsességet hozó nagymamával sem boldogulnak könnyen a gyerekek, ám életigenlő, vidám természete mégis változást hoz el a család életében. A rendező, forgatókönyvíró és operatőr-rendező, Lee Isaac Chung dél-koreai bevándorlók gyermekeként saját élettörténetéből merítve készítette el a Minari – A családom története című filmet. A filmet hat Oscar-díjra (legjobb film, rendező, eredeti forgatókönyv, színész, női mellékszereplő, zene) jelölték, végül a legjobb női mellékszereplő Oscar-díját meg is kapta az alkotás, a népszerű dél-koreai színésznő, Yuh-Jung Youn révén.

Felete özvegy (Premier: 2021. július 8.)

A Marvel Studios akciódús kém-thrillerében, a Felete özvegyben Natasha Romanoff kénytelen lesz szembenézni múltja sötét epizódjaival, amikor egy veszedelmes összeesküvés hozzá is elér. Nyomában egy életére törő, kérlelhetetlen erővel, Natasha számot kell vessen kémes múltjával és családi kötelékeivel, amiket már jóval azelőtt felbontott, hogy Bosszúálló lett.

Croodék: Egy új kor (Premier: 2021. július 22.)

Croodéknak kijutott a veszélyekből és a katasztrófákból, az agyaras ősállatoktól a világvége túléléséig, de most az eddigi legnagyobb kihívással kell szembenézniük: egy másik családdal.

Idő (Premier: 2021. július 29.)

A Hatodik érzék, A sebezhetetlen és a Jelek különleges látásmódú rendezője, M. Night Shyamalan most új thrillerrel jelentkezik.

The Suicide Squad – Az öngyilkos osztag (Premier: 2021. augusztus 5. )

A szuperhősök nem mind jók. Nem kedvesek. Nem akarnak segíteni. A titokzatos X-különítménybe a legelvetemültebbeket gyűjtik össze, és alaposan felfegyverzik őket. Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena) és a Belle Reve börtön még néhány rafináltan gonosz lakója fejébe apró robbanószert szerelnek: ha nem engedelmeskednek, robban a bomba. Ha engedelmeskednek, megmenthetik a világot.

Hotel Transylvania: Transformania (Premier: 2021. augusztus 5.)

Mindenki kedvenc szörnyes-vámpíros meséjének 4. része augusztusban érkezik Magyarországra.

Kampókéz (Premier: 2021. augusztus 26)

2020 októberében az Oscar-díjas Jordan Peele felfrissíti a vérfagyasztó városi legendát Kampókézről. A feltörekvő filmes, Nia DaCosta rendezte a kultikus horror új, mai környezetbe helyezett változatát.

