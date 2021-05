Az almazöld szín marad, cserébe minden másban megújul a MOL Bubi

Többek között új applikációval, rugalmas, perc alapú számlázással, megfizethető díjakkal és új kerékpárokkal újul meg a MOL Bubi. A fővárosban közlekedők egy modernebb, könnyebben használható közbringarendszert vehetnek birtokba, mely jobban támogatja a fenntartható és élhető Budapest vízióját.

7 évvel a MOL Bubi fővárosi közbringarendszer indulása után a tarifák megreformálására és a teljes szolgáltatás, az arculat és logó megújítására kerül sor, ezzel az eddigieknél lényegesen jobb felhasználói élményt nyújtva. A megújuló közbringarendszer végső tesztjei hamarosan befejeződnek, de az már most tudható, hogy a korábbiakhoz képest jóval kedvezőbben, 50%-al olcsóbban juthatunk majd hozzá a bringabérletekhez. A havi bérlet mindössze 500 Ft-ba, míg az éves bérlet 5000 Ft-ba kerül, ami így havi ráfordításban alig több mint 400 Ft-ot jelent.

Kedvezőbb és rugalmas díjrendszer

Az eddigiekhez hasonlóan ha megváltjuk a bérletünket, úgy az almazöld bringákat minden alkalommal 30 percig használhatjuk díjmentesen, de ha túllépjük ezt a fél órát, utána percenként 20 Ft-ba kerül a bicikli használatának díja. Ez a korábbiakhoz képest markáns változás és jóval rugalmasabbá teszi a rendszert, hiszen ezt megelőzően amint átléptük a 30 percet, fixen 500 Ft-ba került a cangázás.

A jó hír, hogy nem kell mélyen a zsebébe nyúlnia azoknak sem, akik csak ki szeretnék próbálni a kerékpárokat, az alkalmi felhasználóknak egy egyszeri 100 Ft-os bankkártya-regisztrációs díjat kell fizetni az első használatkor, melyet az első utazásnál fel is lehet használni. Ezt követően 20 Ft-ba kerül minden perc, amit tekeréssel töltünk, akik viszont 25 percnél többet használnák, nekik jobban megéri, ha bérletre váltanak. A díjrendszer mellett a honlap és az applikáció is megújuláson esik át, ahol minden ügyet könnyen, személyes ügyintézés nélkül lehet majd lebonyolítani.

Megújult kerékpárok

Az 1200 darab új, MOL Bubi kerékpár a defekttűrő, fújt gumiknak és a kisebb, 3,1 kg-mal kevesebb súlynak köszönhetően könnyebben tekerhetőek és jelentősen jobban gurulnak majd az elődjeiknél. Az okoslakattal egyszerűbb lesz a kerékpárok lezárása, a magasabb kerekek miatt pedig a dokkolás is könnyebbé válik a jövőben. A új bringák egy vadonatúj csengőt és egy praktikus mobiltartót is kapnak, ráadásul az átalakított váz és a könnyebben állítható nyeregmagasság a legmagasabbak számára is kényelmessé teszi majd a rendszeres kerékpározást.

Forrás: bkk.hu