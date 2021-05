Környezettudatosan a konyhában: 3 trükk, amivel pénzt, időt, energiát és vizet is spórolhatsz

A Felelős Gasztrohős legújabb cikkében három olyan konyhai trükkről olvashattok, melyekkel nemcsak pénzt és időt, de energiát és vizet is spórolhattok.

Az utóbbi időben még azok is kedvet kaptak a főzéshez, akik eddig messziről kerülték a szeletelés-keverés-dagasztás hármasát. A konyha és a főzés átlagosan 5%-át adja a háztartási energiafogyasztásunknak, ami elsőre nem tűnik hatalmas számnak, azonban, ha nem figyelünk, könnyen elszállhat a fogyasztásunk és vele együtt a villany- és vízszámlánk is, hiszen a konyhai folyamatok igen vízigényesek is. A felesleges energia- és vízfogyasztás pedig nemcsak a pénztárcánkat, de a bolygónkat is megterheli, ráadásul a takarékos megoldásokkal sokszor időt is spórolhatunk.

Kezdjük a hűtővel!

A hűtőnk, fagyasztónk a nap 24 órájában dolgozik, ezért érdemes minél energiatakarékosabban működtetni. A filmekben, sorozatokban jól néznek ki a hatalmas, akár kétajtós hűtőszekrények, hacsak nem egy hadsereget etetünk, általában nincs szükség ekkora méretű gépre, és már azzal sokat spórolhatunk, ha akkora hűtőt választunk, amekkorára valóban szükségünk van.

Az sem mindegy, hova állítjuk be a hűtőnket; kerüljük az olyan helyeket, ahol tűző nap vagy nagyobb hő éri, például a radiátorhoz vagy a sütőhöz közeli területen. A jelenlegi helyzetben megnyugtató, ha mindig tele a hűtő, de a zsúfolt polcok élelmiszerpazarláshoz és plusz energiahasználathoz is vezetnek.

A folyadékokat mindig lefedve tegyük a hűtőnkbe, mivel a párolgásuk túlterhelheti a kompresszort. A hűtőnk hátulját ritkábban nézegetjük, azonban érdemes rendszeresen letisztítani az itt található kondenzációs rácsot, ezzel a felhasznált energia akár 30%-át is megmenthetjük.

Főzzünk, süssünk ki valamit az energiapazarlás ellen!

A hétköznapi ebéd- és vacsorakészítések során minden megspórolt perc jól jön, tehát külön jó hír, hogy energiatakarékos lépésekkel időt is spórolhatunk. Például, ha fedővel takarjuk le az edényt, akár kétszer olyan gyorsan is elkészülhet az ételünk, és a hő sem szökik el a főzés során. A vastag talpú edények és a méretben passzoló főzőlap is segítenek, hogy minél kisebb legyen a hőveszteség. Ha pedig már felforrt, aminek fel kell, vegyük takarékra a lángot, a főzési idő nem változik, de energiát és pénzt is spórolhatunk egy mozdulattal.

A sütő az egyik legnagyobb energiahasználó a konyhánkban, így, ha már bekapcsoljuk, érdemes kihasználni a kapacitásait, például a hússal együtt dobjuk be a köretet is. Bármennyire is várjuk, hogy végre elkészüljön a sütink, csak akkor nyitogassuk a sütő ajtaját, ha nagyon muszáj, hiszen minden ajtónyitással hőveszteség keletkezik. Pár perccel az étel elkészülte előtt már kikapcsolhatjuk a sütőnket, a maradékhő pont készre süti majd az ételt. Ahogy a hűtőnél, a tűzhely esetében is kihagyhatatlan a takarítás, a tisztán tartott sütő hatékonyabban dolgozik.

Csak semmi csöpögés!

Főzés során észre sem vesszük, mennyi vizet fogyasztunk el; csak gyorsan elöblítjük ezt, megmossuk azt, forralunk egy kis vizet egy teához, és máris több liter víznél járunk. Legyünk tudatos vízfogyasztók; egy bögrével mérjük ki és csak annyi vizet forraljunk, amire valóban szükségünk van. A zöldségek, tojások főzővizét nyugodtan öntsük a szobanövényekre, így egy kis plusz tápanyagot is kapnak. Ha társasházban lakunk, ahol nyáron felmelegednek a csövek, felesleges vízfolyatás helyett tegyünk be előre 1-2 kancsó vizet a hűtőbe. Ha tehetjük, válasszunk víztakarékos csapot vagy perlátort, és tartsuk karban a csaptelepeket. Egy nem jól működő csappal éves szinten akár 5500 liter vizet is elpazarolhatunk!

További tippekért, ötletekért látogass el a Felelős Gasztrohős Alapítvány oldalára.

Az adatok a Greendependent kiadványából származnak.