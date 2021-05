Specialty kávé kapszulába zárva: Így ihatsz minőségi kávét otthon a legegyszerűbben

A specialty kávé a legtöbb ember számára egyet jelent a prémium kávézók sajátos hangulatával, a baristákkal és az ital mellé kapható különleges péksüteményekkel. Nem csoda, hiszen az élmény otthoni reprodukálása komoly felkészültséget igényel.

Minőségi kávét hagyományos esetben csak minőségi kávégéppel lehet jól elkészíteni, a kívánt eredményhez pedig pénzre és időre is szükség van. Egy profi szintű eszpresszógéppel és őrlővel már a beállítás, előkészítés is annyi időt igényel, ami legtöbbünknek reggel, munka előtt aligha fér bele. Ezért is örvendenek oly’ nagy népszerűségnek a kapszulás kávéfőzők, amelyek egy stabil minőséget garantálnak a reggeli rohanásban.

Ezzel együtt a járvány okozta lezárások a kávérajongók közül sokakat sarkalltak arra, hogy beülős helyek hiányában alternatív megoldások után nézzenek. Így került reflektorfénybe a kapszulás specialty kávé. Ennek köszönhetően már egy jóval egyszerűbb, kapszulás kávéfőzővel is megoldható, hogy az otthonunk néhány percre kávéházzá változzon, ahol a csúcskategóriás italt gombnyomásra, hátradőlve kaphatjuk kézhez.

Egy kapszulányi kényeztetés

A keményvonalas kávérajongók a kapszulás kávét sokáig nem tartották túl sokra. A klasszikus vélekedés szerint a sima Nespresso kávéfőzőből származó ital minőségben a legtöbb háztartásban megtalálható kotyogós produktuma felett van, de nem közelíti meg az olyan kávét, amely valódi eszpresszógéppel készül, és amelyet a prémium alapanyagokból, lépésről lépésre tudatosan készítünk el vagy készítenek el nekünk.

A kapszulás forma önmagában nem határolja be a minőséget: az apró ampulla belsejébe gyakorlatilag bármilyen anyag kerülhet. A technológiának köszönhetően megőrzi a kávé zamatát, ez áll a legközelebb a frissen őrölt kávé minőségéhez. Az alumíniumcsomagolás elzárja a kapszulában levő kávét a minőségrontó környezeti hatásoktól, mint a levegő, a nedvesség vagy a fény, így a benne megbújó kávé a szállítás után is friss tud maradni. A specialty kávékapszula különlegessége, hogy abba kizárólag olyan kávékülönlegességeket helyeznek, amelyek akár egy jó nevű kávézó pultjában is szembejöhetnének.

Az egyetlen dolog, amire érdemes még emellett a kapszula mellett is odafigyelni, hogy az otthoni kávéfőzőben szűrt vizet használjunk. Így teljesebb mértékben megőrizzük az ital ízét, és a gépet is óvjuk a vízkő okozta károsodásoktól.

Tudod honnan érkezik a kávéd?

A kapszulás speciality kávék termőterület szerint csoportosított, arabica kávészemek őrleményét tartalmazzák. A single origin kávékat fogyasztva pontosan tudhatjuk, hogy milyen területről (pl. Brazília, Kolumbia, Etiópia, Costa Rica) és akár azt is, hogy konkrétan melyik termelőtől származik a kávé.

Ez azt jelenti, hogy a csomagokban levő kávét nem keverték össze máshonnan származó, esetleg más minőségű kávéval. Minden kávéital felismerhetően magán hordja az adott termőterület, fajta és a feldolgozás ízjegyeit, az egyes típusok markánsan más élményt adnak.

Mostantól bátran kóstolgathatjuk a különböző single origin arabica kávékat már az otthonunk falai közt is. Sőt, akár a kávét kedvelő vendégeinkkel is megoszthatjuk a felfedezés élményét, vagy kapszulás kávéfőzővel rendelkező barátainkat is megajándékozhatjuk vele.

A fenntarthatóság is legyen prioritás!

A vásárlások előtt mindig érdemes felmérnünk, hogy a döntésünk milyen környezetvédelmi hatással jár. Szerencsére a kávékapszula-gyártók mostanra sokat tettek azért, hogy a kapszulák ne terheljék feleslegesen a környezetet.

A specialty kávékapszulák alumíniumból készülnek, amely korlátlan alkalommal újrahasznosítható. A Nespresso cég pedig már vissza is gyűjti ezeket, támogatva az újrahasznosítást.

Specialty kávéélmény egy gombnyomásra

A Nespresso-kompatibilis kapszula ma már itthon is könnyen beszerezhető – ezek az elérhető, háztartási Nespresso kávégépek mindegyikével tökéletesen működnek.

A specialty kávékapszula egy fontos lépés afelé, hogy a minőségi kávézás egyre többek számára a hétköznapok részévé válhasson. Megmutatja, hogy a magas minőség összeegyeztethető a gyorsan elkészülő kávé jelentette kényelemmel!

A korszerű technológiának hála, akár otthon, felszerelés és szakmai tapasztalat nélkül is készíthetünk egy csésze igazán jó eszpresszót, kiélvezve a frissen őrölt kávé utánozhatatlan zamatát.