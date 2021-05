A Király utcai projekt, mellyel évente 250 ezer üveg kerül újrahasznosításra

A Király utcai Borbázis Borkereskedés 2018 decemberében a borkereskedések közül elsőként indította útjára üvegvisszaváltási projektjét, melynek keretében szinte majdnem mindenféle és -fajta üveget be lehet náluk váltani, akár náluk vásároltuk, akár nem. A visszaváltásért kedvezmény jár, és nem utolsósorban a jóleső érzés, hogy mi is hozzájárultunk vagy netalán gazdagítottuk azt a megközelítőleg 250 ezres darabszámot, mely megmenekül és visszakerül az üveggyártás körforgásába.

Hihetetlen bár, de napjainkban még mindig egyre több üveghulladék keletkezik, ami többszöröse a korábbi évtizedekben termelteknek. Hazánkban ez a szám évente mintegy 100 ezer tonna csomagolási üveget jelent, ráadásul hozzávetőleg 5%-ra bővült az üveghulladék aránya a háztartási hulladékon belül, ami évente egy lakosra vetítve 10,2 kg-ot tesz ki.

A Királyi utcai Borbázis Borkereskedés reagálva erre a növekvő tendenciára a borkereskedések közül elsőként üvegvisszaváltási programot indított, ráadásul olyat, melynek keretében nem csak a náluk vásárolt üvegeket nyílik lehetőségünk visszaváltani. Elvihetünk hozzájuk minden kiürült boros, sörös, szörpös, befőttes, fehér, színes, kicsi és nagy üveget, egyet kérnek csupán, hogy legyenek egyszer átöblítve. Mindezen felül, amellett, hogy jó helyen tudhatjuk a háztartásunkban keletkező üveghulladékot, minden egyes visszaváltott üveg 50 Ft-os kedvezményt ér, melyet a vásárlások alkalmával válthatunk be.

Mivel ezek az üvegek 100%-ban újrahasznosíthatóak, közel 20%-os energiamegtakarítás is elérhető az ilyen típusú újrahasznosított üveggyártás során. Az üvegek a visszaváltást követően hazai üveggyárban kerülnek feldolgozásra, itt lehelnek beléjük másodjára is életet. Mivel a borászatok között is közkedveltebbek az újrahasznosított alapanyagból készülő üvegek a kisebb környezeti lábnyom miatt, üvegünk visszaváltásával hozzájárulhatunk az üveghulladék körforgásához.

A Borbázis Borkereskedés programjával jelenleg évente közel 250 ezer üveget juttat vissza az üveggyártás folyamatába, amivel ez a mennyiség megközelítőleg 17.250 kWh energiát, 16 tonna szén-dioxidot, 50 tonna hulladékot és 60 tonna nyersanyagot spórol meg.

Ha te is szívesen csatlakoznál ehhez a kiváló kezdeményezéshez, ezen a linken találsz még több infót az visszaváltás menetéről.