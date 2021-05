100 ezer négyzetméteren új közparkot alakítottak ki a Puskás Aréna szomszédságába

Közel négy Hősök terének megfelelő nagyságú területen, százezer négyzetméteren született újjá a Puskás Arénával szomszédos placc, ahol most már hatalmas zöldterületek, játszóterek, sétányok, szökőkút, rekortán futókör és sportpálya várja a lazítani és kikapcsolódni vágyókat.

A több mint százezer négyzetméteres közpark rendezését két ütemben tapasztalhatjuk, melynek első ütemében valósult meg a jelenlegi park kialakítása. Felsorolni is sok, mennyi újdonság várja majd a mozogni vágyókat: két rekortán futókör, játszótér és mászópark kicsiknek és nagyoknak, fitness és street workout park, valamit skate park segít átmozgatni a megfáradt izmokat.

A területen ráadásul nemcsak az aktív kikapcsolódásnak hódoló arra járók, hanem a feltöltődés, pihenés iránt kedvet érzők is megtalálhatják számításaikat: hatalmas zöldfelületek, sok-sok új fa, pihenődomb, díszkivilágítással csalogató sétányok, nyári hőséget enyhítő szökőkút, büfék, mosdók, wifi és szelektív hulladékgyűjtő teszik komfortossá az ott-tartózkodást.

A kutyabarát park korszerűsítésének pozitív eredménye továbbá, hogy megújult a BOK csarnok környezet is, a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok előtti terület díszburkolatot kapott, míg megmentésre került az ikonikus szoborsor, a dromosz is. A terület egyébként lehetőséget nyújt koncertek és fesztiválok megrendezésére is, így egyúttal az aktív és passzív kikapcsolódást nyújtó lehetőségek mellett rendezvényhelyszín funkcióval is bír. A második ütemben kosárlabdapályák, kézilabdapálya, görhokipálya, mini labdarúgópálya, ping-pong asztalok és teqball közeg kialakítására is sor kerül.

Forrás: Fürjes Balázs államtitkár Facebook-oldala