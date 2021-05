A hagyomány új megvilágításban: Megnyitott az Országos Népművészeti Kiállítás

Április 22-én nyitott meg az év legfontosabb magyarországi népművészeti kiállítása, melynek az idén huszadik jubileumát ünneplő Hagyományok Háza szolgál otthonául.

Az 1973 óta megrendezésre kerülő Élő Népművészet – Országos Népművészeti Kiállítás idén tizenhetedik alkalommal fogadja az érdeklődőket, melynek mottója, az élő, fenntartható és megújuló néphagyomány az idei tárlaton egészen új megvilágításba kerül.

Hagyomány új megvilágításban

Az élő népművészet mindig is a megújulást szorgalmazta, és ez ma, 2021-ben sincs másként. Ennek mentén születnek azok a folyamatosan megújuló és fenntartható, 21. századi alkotások, melyek a hagyományos népművészetből merítenek ugyan, de illeszkednek a ma élő emberek elvárásaihoz. Magyarországon egyébként ez a szemlélet unikális, hazánkon kívül a norvégok, a finnek és a balti államok élnek a hagyomány ilyenfajta megközelítésével. Az idén tizenhetedik alkalommal megrendezésre kerülő nagyívű kiállítás az évek alatt egy amatőr mozgalomból nőtte ki magát. Korábban a Néprajzi Múzeum adott otthont a tárlatnak, most azonban, hogy átmenetileg zárva tart, a szervezők hosszas gondolkodás után a Hagyományok Házát ítélték a rendezvény legideálisabb helyszínének. Mivel a kiállítás legfőbb kritériuma az első pillanattól kezdve a színvonal, így a tárlatra kétlépcsős pályázat útján lehetett bekerülni. A zsűri az elmúlt évekhez hasonlóan az előválogatás során kiválasztott alkotásokból állította össze a páratlan kiállítási anyagot.

Fenntartható alkotások

A hét magyarországi és egy erdélyi régióban meghirdetett pályázat keretében kiválasztásra kerülő kiállítási tárgyak egytől-egyig az adott vidékre, régióra jellemző mesterek alkotásait mutatják be. A látogatók a tekintélyes területen berendezett bemutatón, ahol az eligazodást kiállításvezető segíti, 464 egyéni alkotó, 27 alkotóközösség és 37 szakkör 1533 alkotását tekinthetik meg, de a közösségi szerzeményeket – a kettőtől húsz darabig terjedő kollekciókat – figyelembe véve e szám jóval nagyobb, eléri akár a 2400-at is. A kiállításon kiemelt szerepet kapnak többek között a több művészeti ágban alkotó mesterek együttgondolkodásával létrejövő viseletek és kiegészítők, a tárlatra ellátogató közönséget is ezek a hagyományt megújító alkotások fogadják. Nagy hangsúlyt fektetnek továbbá az otthon világába bepillantást engedő mesés enteriőrök, a fürdőszoba-kultúra előtérbe kerülésével a keramikusok figyelemreméltó munkái, de kiemelt jelentősége lesz még a mindennapos tevékenységek használata során megújult tárgyaknak és eszközöknek is.

Határon innen és túl

A múlttal való kapcsolódást archív képek, a népművészet sokszínűségét és végtelen gazdagságát térkép szemlélteti, mely a nagyobb, kiemelt tájegységek mellett számtalan más helyszínen keresztül enged betekintést az érdeklődőknek a szerteágazó, élő néphagyományba. A kiállítás reflektál az országrészek közötti átjárhatóságra, valamint fókuszál a délvidéki alkotók és Torockó, Szilágyság, a bukovinai székelyek és az erdélyi szászok kultúrájának bemutatására. A tárlaton szép számmal sorakoznak továbbá határon túli produktumok is, hiszen kiemelt helyen szerepelnek felvidéki, székelyföldi, gyimesi és moldvai csángók alkotásai, ahogy muravidéki és hetési munkák is. A trianoni évfordulóról az aulában elhelyezett, száz fehér zászló nyújt múltbéli visszatekintést, míg az évek óta a legtöbb alkotást benyújtó hímzők munkái a folyosókat díszítik.

A kulisszák mögött

A tárlat a Hagyományok Házában egészen augusztus 24-ig, kisebb csoportokban lesz megtekinthető, ugyanakkor a látogatók virtuálisan is megtekinthetik a kiállítótereket a megnyitó időpontjában aktivált, külön erre az alkalomra fejlesztett honlapon. Az online felületen böngészhetnek a díjazott alkotások között, megismerhetik a kurátorokat, a 32 tematikát és tájegységet, de természetesen bepillanthatnak az építési munkálatokba is.