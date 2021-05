Három mesebeli óriás költözött a Kelet-Mecsek településeinek határába

A Mecsek mondavilágát, történelmét ismerhetik meg a Kelet-Mecsekbe látogatók, ahova a legújabb kincskereső játék keretében három óriást mintázó szobor költözött három település határába.

A mesékből is jól ismert Vasgyúró, Kőmorzsoló és Fanyűvő óriások költöztek 3 mecseki település, Mecseknádasd, Hosszúhetény-Püspökszentlászló és Bikal határába. A nyolc kelet-mecseki település összefogásával megszületett turisztikai együttműködés, a Mecseki Óriás Kaland elnevezésű kincskereső játék története Pesti János Az ördögszántotta hegy című mondáinak nyomán épül fel és bontakozik ki, ahol a három óriás nemes egyszerűséggel elcsatangol és a játékosoknak kell őket megtalálni. A kétfajta játékkal is csalogató próbatétel kétféle nehézségben egy rövidebb távú könnyebb útvonallal és egy hosszabb távú, nehezebb terepen bejárható játékkal invitálja az érdeklődőket, várhatóan a nyári hónapoktól kezdődően. Viszont addig is az óriások már a helyükön vannak, így ha kedvünk támad felkerekedni, egy hétvégi kalandozást mindenképp megér egy óriás kaland.

A mecseknádasdi Vasgyúró, mely a mese szerint olyan irdatlan erővel bírt, hogy kenyértészta módjára formázta a Zengő-hegy érceit Dechant Antal munkáját dicséri, akácfából készült és megközelítőleg 3-4 méter magas alkotás.

Kőmorzsoló a Püspökszentlászló és Hosszúhetény közötti háborítatlan erdőszélen lelte meg új otthonát. Az alkotás Baráth Gábor képzőművész munkája, akárcsak Vasgyúró esetében, a 3-4 méteres nagyranövőt, őt is akácfából gyúrták.

Végül de nem utolsósorban Fanyűvőről sem szabad megfeledkeznünk, akivel Bikalra érkezve ismerkedhetünk meg. Baráth Gábor alkotása itt kapaszkodik békésen fába, fivéreihez hasonló termettel és ugyanabból a faalapanyagból készült, stabil szerkezete ráadásul lehetővé teszi, hogy a gyerekek kedvükre közlekedhessenek rajta.