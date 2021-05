Anya, kérlek, meséld el nekem: Kedvenc gyerekkori mesekönyveink

Nemzedékek és generációk emlékeibe vésték be magukat a történetek, versek, mesék, melyeket nagymamánk vagy édesanyánk az ágy szélén ülve olvasott fel nekünk esténként. Mindenkinek más a kedvence, mindenkinek más emlék fűződik hozzájuk, mi kiválasztottuk a 7 legkedvesebbet.

T. Aszódi Éva (szerk.): Bóbita álmos

Egy kisgyerek számára más a nappal és más az este. Míg mi felnőttek egy folyamatként éljük meg azt, egy kisgyerek számára, aki bölcsődébe, óvodába jár, kiemelt jelentőségű az este, mikor együtt a család: anya és apa csak az övé. A Bóbita álmos című gyerekdalokat és verseket egy csokorba gyűjtő képeskönyv különleges hangulatot teremt, meghitt és bensőséges, fáradt és mélabús légkört, akárcsak az este. Kézbe véve a kötetet, mely Hincz Gyula művészi igényű illusztrációival készült szinte azonnal megelevenednek a kedves, régi esték és altatók emlékei.

Bodó Béla: Brumi Mackóvárosban

Bodó Béla kedves macikaraktere, a gyerekkori ént és sajátosságokat kiválóan megragadó, mindenre és mindenkire rácsodálkozó, csetlő-botló Brumi mackó akár a magyar Micimackó is lehetne: bájosan naiv, kicsit lusta karaktere azonnal belopja magát kicsik és nagyok szívébe. A csöpp medvebocs kalandjai több köteten át kalauzolják az olvasót, e kötet esetében itt éppen pont Mackóvárosba tett kalandjaiba nyerhetünk bepillantást.

Kormos István: Mesék Vackorról

Kormos István piszén pisze kölyökmackójának történetein és Reich Károly összetéveszthetetlen illusztrációin csaknem nemzedékek nőttek fel. Kedvenc fára mászós, bozontos bundájú Vackorunk a maga élénkségével megelevenedik a könyv lapjain: világot lát, iskolába megy és még ki tudja mennyi kalandba keveredik a mesei mackókarakter. Leemelni a könyvespolcról, leporolni kicsit felér egy gyerekkori időutazással.

Erich Kästner: A két Lotti

Erich Kästner generációk által ismert története a családi egység újramegtalálásáról, kalandokon, mosolyokon és könnyeken keresztül nemcsak az iskolából lehet ismerős, hanem gyerekkori emlékek nyomán, ahogy a nagymamák és édesanyák rendületlenül olvassák azt csemetéjüknek. Az egymástól elszakított ikertestvérek kalandos találkozása, megismerkedésük és tervük, miként békítsék ki szüleiket nemcsak lebilincselik olvasóikat és hallgatóikat, de minduntalan arra a gyerekkori vágyra adnak választ, bárcsak nekünk is létezne valahol egy ikertestvérünk.

A. A. Milne: Micimackó

Milne mackója nem lehet ismeretlen senki előtt sem. A Százholdas Pagony és lakóinak története, a minden napra jutó kalamajkák összessége: Nyuszi, Bagoly, Malacka, Füles, Kanga, Zsebibaba, Tigris, Micimackó és az ő legjobb barátja Róbert Gida kalandjai olyan örökérvényű történetek, melyek oldalakon, kötetekben és filmvásznon is nagy sikerrel elevenedtek meg. Karinthy Frigyes ragyogó fordításán, E. H. Shepard rajzain egyszerűen nem fog az idő, ugyanolyan kellemes érzés újralapozni, akárcsak gyerekkorunkban az ágy puhaságából végighallgatni.

Janikovszky Éva: Felelj szépen, ha kérdeznek!

Jó válaszokhoz jó kérdésre is szükség van. Ezt a gondolatot a Réber László illusztrációival díszített Janikovszky-kötet ragadja meg, méghozzá páratlan humorral és kivételes érzékenységgel. Gyerekeknek, felnőtteknek, gyereklelkű felnőtteknek pompás kikapcsolódás a könyv, csillogó gyöngyszem arról az egyszerű és mindennapi helyzetről, mikor felnőttek kérdeznek gyerekeket. Központi gondolata, hogy ne felejtsünk el gyereknek lenni, kicsit gyerekként, játékosan is gondolkozni a hétköznapokban, kibillenti komolyságukból még a legfelnőttebb felnőtteket is.

Richard Scarry: Tesz-Vesz város

Megannyi kéz lendülne magasba, ha feltennénk a kérdést: ki szeretett Tesz-Vesz város utcáin elveszni, újra és újra ugyanolyan lelkesedéssel felfedezni annak legapróbb részletét is? Richard Scarry Tesz-Vesz városában, ahol mindenki teszi a dolgát, ahol mindenki sürög-forog, az apró hallgatóság játszi könnyedséggel kaphat bepillantást olyan gazdag mindennapos élethelyzetekbe, mely által megismerheti, szórakozva tanulhatja világunk minden ügyes-bajos dolgát.

Fotók: Egy jó kép rólad – Németh Kriszti