120 éves a magyar film: Ingyen nézhetünk magyar filmklasszikusokat online

Április 30-án napra pontosan 120 évvel ezelőtt mutatták be a nagyközönség előtt az első magyar filmet, Zsitkovszky Béla és Pekár Gyula A táncz c. alkotását, aminek alkalmából ezen a napon ünnepeljük a magyar film napját. A jeles évforduló ünnepléseként 100-nál is több kiváló magyar filmet nézhetünk tévében és online.

A tévécsatornák és a streamingszolgáltatók egy emberként ünneplik péntektől vasárnapig a magyar film napját: a legjobb hazai mozgóképalkotásokat tűzi műsorra az RTL, a TV2, a közszolgálati televízió csatornái, az ATV, a HírTV és az HBO, de magyar filmekkel ünnepel a Netflix, az HBO GO, a Filmio és a Cinego is.

A magyar Netflixként beharangozott Filmión összesen 15 felújított magyar filmklasszikus elérhető péntek reggeltől. Az ünnepi kínálat részét képezi többek között a Hyppolit, a lakáj, a Szindbád, az egyetemes filmművészetet megújító Szegénylegények, az Oscar-jelölt Bizalom, az Oscar-díjas Saul fia és az 1984-es Los-Angeles-i animációs olimpián minden idők legjobb 50 alkotása közé választott Fehérlófia.

Az HBO GO dedikált, Magyar Film Napja válogatást tesz elérhetővé, míg a Cinego a közelmúlt legnagyobb magyar fesztiválsikereit gyűjti össze. A Netflix a kínálatában elérhető több mint 40 magyar alkotással ünnepel, köztük a Valami Amerika mindhárom részével.

A magyar film napja alkalmából töltsd ki magyar filmkvízünket!