Megújul a svábhegyi Jókai-kert és a telken álló, közel kétszáz éves Steindl-villa

A Hegyvidéki Önkormányzat számolt be arról az örvendetes hírről, hogy nemcsak megmenekül a pusztulástól, hanem újjá is születik a Jókai-kert és a telken álló Steindl-villa.

Talán kevesen tudják, hogy a XII. kerületben álló Jókai-kert elnevezése korántsem véletlen. Az író alkotóhelyéül szolgáló telek mind a mai napig viseli a szerző, Jókai Mór áldásos munkájának gyümölcsét, hiszen a mit sem sejtő idelátogató példának okáért az általa ültetett faóriások árnyékába húzódhat meg. A kertben helyet kapott Steindl-villa is hasonlóan a kert örökbecsű értékéhez, közel két évszázados múltra tekint vissza, mely az állapotán jól látható: az idő jócskán nyomot hagyott az 1840-es években felhúzott épületen.

A műemlék értékű épület szinte az utolsó pillanatban kerül megmentésre: első körben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a Hegyvidéki Önkormányzattal karöltve megszüntette a gombásodást a villa tetőszerkezetében, amivel már is sikerült megállítani a ház pusztulását.

A fejlesztés keretében a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság megújítja a kertet, illetve elbontják a bejárathoz közeli, leromlott állapotú faépületeket is, melynek helyén rendezvényteret, fedett kerékpártárolót, illetve parkolóhelyeket alakítanak ki.

Jókai Mór egykori gyümölcsöskertje is megújul a kivitelezés során és a régióra jellemző lágy- és fásszárú növényekkel fog gazdagodni, ezzel is sokszínűbbé téve a közel háromhektáros, természetközeli élőhely ökológiai állapotát. Ezen felül felújítják a kerti utakat, továbbá új parkbútorokkal, madáritatókkal és egy detektívüveges madárlessel is gyarapodik a jövőben a park.

Egy percet sem érdemes aggódnunk, a kert mellett a Steindl-villa is markáns felújításon esik majd át, épületében látogatóközpont kap helyet, ahol Natura 2000-es fajokat és élőhelyeket bemutató természetismereti kiállítást, foglalkoztató- és előadótermeket hoznak majd létre. A tervek szerint a villát kis toldaléképülettel egészítik ki a felújítást követően, itt fogadótér és zöldbolt kap majd helyet.

A vélhetően már idén elkezdődő felújítási munkák során az egész épületet renoválják, továbbá visszaépítik az egykori verandát, ahol rendezvényeket lehet majd tartani, de a projekt részeként a szakkönyvtárat is fejlesztik, a gyűjtemény nagy részét digitalizálják és a látogatóközpontban néhány könyvritkaság is bemutatásra fog kerülni, melyre vélhetően 2022 végéig, a renoválási munkálatok befejezéséig kell várni.

Forrás: Hegyvidék.hu/Hegyvidék Újság