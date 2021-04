Ajándékötletek anyák napjára: 7 mesés meglepetés édesanyáknak és nagymamáknak

Minden év májusának első vasárnapján az édesanyáké és a nagymamáké a főszerep. Ugyan nemcsak ezen a napon illeti őket dicséret, hanem az összes többi másik napon is, de ez az a nap, ami kizárólag róluk szól: készültünk hát néhány ajándéktippel, ha meglepnétek őket ebből az alkalomból.

Virágot a virágnak: Anyák napi virágvásár a Bloom flowersnél

Virággal sosem foghatunk mellé, kiváltképp a Bloom flowers kínálta mesés virágkölteményekkel, melyek anyák napja alkalmából több méretben és variációban is elérhetőek lesznek. A csokrokra és a kosarakra a rendeléseteket április 28-ig adhatjátok le a Bloom flowers weboldalán, hogy május 1-én vagy 2-án már csak a futár csengetését kelljen várni. De itt még nem állunk meg, hiszen ebből az alkalomból a Bloom és a Neked Cake együttműködése keretében a csokrok túl képeslapokkal és pohárkrémmel megfejelve tehetjük teljessé a napot, ezesetben a Neked Cake weboldalán keresztül rendelhetitek meg a különleges anyák napi ajándékcsomagot.

Közös betonozás anyuval: wOM Design közös ékszerkészítő workshop

Kétségtelen, hogy ezzel a programmal emlékezetes lesz az idei ünnep, elvégre sok más közös tevékenység mellett a betonozás és a betonékszer készítés nem a legszokványosabb, közös anyák napi program. Lányoknak, anyukáknak és bevállalós nagymamáknak április 30-án nyílik lehetősége online workshop keretében betonfülbevalót vagy betonnyakláncot közösen készíteni, amihez a részletesebb információkat ITT találjátok. Jelentkezni a betonoznek@gmail.com címen tudtok, a legjobb a minél előbb, hogy még időben házhoz érkezhessenek a workshophoz szükséges alapanyagok.

Szabadnap az édesanyáknak: DNB Restaurant

Egy nap, amikor nem az anyukák foglalják el a konyhát, hanem őket kényeztetik a finom fogások, ráadásul nem is akármilyenek: gofrifalatok, omlettvariációk reggelire, karamellás banánpite, de csakis a tavaszi spárgával és meleg krumplisalátával tálalt, kapros Chardonnay szósz ölelte posírozott észak-atlanti lazac után. Édesszájú édesanyáknak és nagymamáknak tortaválogatással is készülnek az alkalomból, melyet házhoz szállítással, illetve elvitelre is kérhetünk, az anyák napi és akár a rákövetkező hétvégén is. Rendeléseteket 48 órával az átvétel előtt szükséges leadni a +36 1/737-7377 telefonszámon.

Környezettudatos kényeztetés: Lush

A Lush anyák napi kollekciója kiváló alternatívát nyújt azok számára, akik kivételesen vagy hagyományból, de nem vágott virággal szeretnék meglepni édesanyjukat. Merthogy virágot másképp is lehet adni, erre mutatnak rá a virágformába öntött habfürdők és a virágos aromájú fürdőbombák. Bármelyiket is válasszuk a szép szimbolika nem vész majd kárba kiváltképp a Mother of pearl fürdőbomba esetében, de ha mégiscsak úgy adódna, hogy nem tudunk dönteni, egy teljes csomag kényeztető és környezettudatos testápoló- és fürdőhozzávalóval nem foghatunk mellé.

Szívhez szóló üzenetek: Two Sisters Flower & Event

Tavaszi meglepetéscsokrokkal, tulipánokkal, virágos karikákkal, anya-lánya rámás virágos díszekkel, mesés kopogtatókkal és külön erre az alkalomra készült üdvözlőkártyákkal is készül a Two Sisters Flower & Event. A mesés díszeiről, dekorációiról és csokrairól híres virágüzlettől érdemes mihamarabb rendelni, hogy minden csoda idejében megérkezhessen vagy előkészülhessen, ha épp a személyes átvételt választjuk.

Nagyi projekt újratöltve: Nagyikám voucher

Valaha volt, hogy akár három generáció is a konyhában sürgött-forgott, ellesve egymástól a legjobb fogásokat és praktikákat. A lassú és biztos változás mellett ez mára már a generációk együttélése nélkül nehezen kivitelezhető, ezért is született meg a korszakalkotó ötlet, hogy a korábbi élmények keresőit és a szakértő nagymamákat egy tető alá hozzák. A magyar konyha gazdag hagyományait és a nagyik nagy múltú tudását ötvöző workshopon egy egész csapat szupernagyi adja át a tudását a lelkes érdeklődőknek, gyerekeknek és anyukájuknak, akik a tuti recepteken túlmenően az ételkészítés mesterfogásait is megismerhetik és meg is tanulhatják. Ha szívesen visszacsempésznéd ezt az élményt a mindennapjaitokba, egy Nagyikám voucher lesz a legtökéletesebb választás anyák napi meglepetésként.

Könnyed, közös kikapcsolódás: Séta a pesti városfal mentén

Ha most nemcsak úgy lődörögnél egyet a városban, hanem szívesen megismernéd annak néhány történelmi vonatkozását is, nincs más teendő, mint bekapcsolódni a Sétaműhely tematikus városnéző sétájába, anyukánkkal és/vagy nagymamánkkal karöltve. Az érdeklődők kényelmes kalauzolás közepette ismerhetik meg a közös múltat, generációkét és a városét egyaránt, a pesti városfal mentén tett vasárnapi, vezetett séta alkalmával.