Egy korty Magyarország: 6 hazai szomjoltó, amit vétek nem megkóstolni

Kiválóbbnál kiválóbb üdítő szomjoltók, képzeletnek és fantáziának határt nem szabó ízpárosítások, üvegbe zárt zamatok és különleges, egyedi megjelenés a közös többszöröse ajánlónk 6 főszereplőjének, a magyarországi frissítőfelhozatal legkiválóbb képviselőinek.

A Bambi, a szocializmus korszakában kultikusnak számító szénsavas üdítőital 2020 óta ismét felvirágzóban van, olyannyira, hogy négy új ízzel, gyömbér, citrom, narancs és rebarbara zamattal, valamint teljesen megújult csomagolással tért vissza a hazai pályára. 1947-es debütálása óta most 100%-ban természetes alapanyagokkal, forrásvíz felhasználásával, természetes botanikai összetevőkkel készülnek a hűsítő üdítők. Mivel cukortartalma minimális, továbbá fermentálással készült üdítőről van szó, így kedvező élettani hatással bír, mely a hazai üdítőpiac igen sajátos, de annál pozitívabb jelenségévé varázsolja az újjászületett Bambit.

A 2017-ben alapított családi vállalkozás, a BudaPrés magyar almából varázsol kiváló minőségű magyar almabort, melyből erjesztéssel készülnek pompás szomjoltói, a ciderek. Az etyeki présházban hatalmas gonddal, odafigyeléssel és magas fokú szakértelemmel olyan csodák kerülnek palackba, mint a 26 hónapon át hordóban és palackban érlelt szűretlen cider, a Felhős, a 2019-es év két fenegyereke a Tisztás és a Birs vagy a 2018-as Kedvesem!, mely aromájáról és frissességéről méltán híres. Bármelyiket is kóstoljuk egy biztos: ez a legjobb dolog, ami almával történhet.

A budakeszi Mayer szörpmanufaktúra prémium minőségű szörpjeit a tökéletes, tartósítószermentes szörpök keresése hívta életre. Mivel a tulajdonosok nem találták meg a megfelelőt, melyet saját éttermükben szívesen kínáltak volna fogásaik mellé, ezért hozzáfogtak, hogy megfőzzék maguknak. A Mayer szörpök története tehát itt kezdődik, indulásul óta pedig már számos elismerés tulajdonosa a kézműves módszerekkel a gyümölcsök és fűszerek szívét-lelkét palackozó családi vállalkozás. A saját recept alapján készülő hagyományos finomságok legújabb és legfrissebb várományosa minden bizonnyal az első magyar tonicszirup kikísérletezése, mely a csakugyan magyar vonatkozású Búzavirág gin készítőivel közös érdem.

2016-ban, sok évnyi tervezgetés, megannyi kísérletezés után, na meg persze egy Fejér megyei vidéki kis parasztház megvételével és üzemmé alakításával indult útjára az a családi vállalkozás, mely a meggyet helyezi a fókuszba, nem is akármilyen módon és eredménnyel! A csakis minimálisan gépesített, szinte teljesen manufakturális gyártás a családtagok közös érdeme, ahol a legtökéletesebb cigánymeggy az alapanyaga a kiváló meggyboroknak, melyből erjesztéssel és palackérleléses szénsavasítással készülnek a meggyfreccsek, mindez ráadásul tartósítószer felhasználása nélkül. 2020 óta ráadásul édesebb zamatban is elérhető a mennyei ital, így ha eddig nem, most rögtön két ízben is lehetőségünk van megízlelni.

Ha Gombóc Artúr netalántán a csokoládéról átpártolna a szörpök világába, egy biztos, hogy a keszthelyi vonatkozású Spájz Szörpöket ugyanolyan lelkesedéssel sorolná, akárcsak a falatnyi édességeket. Mert a Spájznál megtalálható hagyományos, cukormentes, csomagban érkező, díjnyertes Provence-i, tradicionális uborkaszörp, gyömbér-, jaffa-, de még mentaszörp is. 2013 óta a családi receptúra alapján készülő, tradíciókat palackozó, természetes alapanyagokból és nagy odafigyeléssel készült italok számos ízben képviseltetik magukat, megkérdőjelezhetetlen minőségük ráadásul az elismerésekben is rendre tetten érhetők.

A Scrubbie, ez az egészséges üdítőital nem másból készül mint a Tokaj-hegyaljai borvidék legkiválóbb minőségű és legfinomabb boreceteiből. A jelenleg négy ízben kapható üdítőital amellett, hogy csak naturális összetevőkből, tartósítószer és színezék felhasználása nélkül készül, kizárólag természetes gyümölcsmustot és az abban lévő gyümölcscukrokat tartalmaz. Az enyhén szénsavas kalóriaszegény üdítő laktóz- és gluténmentes, valamint vegán étrendet követőknek is probléma nélkül étrendbe illeszthető, az év bármely szakában kortyolható, különleges hazai frissítő.