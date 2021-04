Igaz történet alapján: 14 film írókról, költőkről, akik szavaikkal alkottak maradandót

A magyar költészet napja alkalmából összegyűjtöttük a legjobb mozikat, amik írók, költők életét mutatják be. Igaz történeten alapuló filmek a szavak varázslatáról és hatalmáról.

Fedezd fel Forrestert! (IMDB: 7,3)

Négy évtizeddel ezelőtt a semmiből bukkant fel William Forrester, aki Pulitzer-díjat kapott a regényéért, majd eltűnt a nyilvánosság elől. Azóta is visszavonultan éli életét. Egy nap, az afroamerikai ösztöndíjas sportoló és amatőr író, Jamal Wallace bemászik a házába, és véletlenül otthagyja az írásaival teli hátizsákját. Mindez egy hihetetlen kapcsolat kezdete, mert a kölcsönös előítéleteken átlépve Jamal mentorra talál Forresterben, az író pedig okot arra, hogy föladja önként vállalt magányát.

Iris – Egy csodálatos női elme (IMDB: 7,0)

A film igaz történetet dolgoz fel. A regényíró és filozófus Iris Murdoch és férje, az irodalomkritikus John Bayley rendkívüli kapcsolatát, hosszú és állhatatos szerelmét mondja el, életük két különböző korszakát bemutatva: románcuk kezdetét Oxfordban az 1950-es években és a negyven évvel később történteket, az Irist megtámadó Alzheimer-kór megjelenésétől 1999-ben bekövetkezett haláláig.

Az órák (IMDB: 7,5)

Egy röpke nap óráiba sűrítve három nő megkapó története… 1923: Virginia Woolf, a huszadik századi világirodalom nagy egyénisége, a tragikus sorsú írónő hosszú gyógykezelése után elkezdi írni „Dalloway asszony” című regényét. 1951: Laura, az öngyilkossági hajlammal küzdő terhes háziasszony meglepetés bulit akar rendezni férje születésnapjára, de kezébe akad a regény és teljesen belefeledkezik. 2001: Clarissa, a leszbikus kiadótulajdonos szintén meglepetés ünnepséget akar rendezni AIDS-ben szenvedő költő barátja tiszteletére. Mindhárom történet alapkérdése saját boldogságunk igazi célja és annak elérése mások életén keresztül. Három nő, egy regény: az egyik írja, a másik olvassa, a harmadik átéli…

Én, Pán Péter (IMDB: 7,6)

A sikeres színpadi szerző, J. M. Barrie kutyasétáltatás közben London Kensington Gardens parkjában találkozik a Davies családdal: négy apátlan árvával, és a négy fiú nemrég megözvegyült édesanyjával. A fiúk hideg és hajthatatlan nagyanyjának rosszallása és saját felesége neheztelése ellenére Barrie összebarátkozik a családdal, és a fiúkkal mindenféle huncutságot, tréfát, játékot eszel ki. Az együtt átélt csodálatos és izgalmas kalandok adják Barrie számára az ihletet, hogy megírja a gyermekirodalom egyik klasszikusát, Pán Péter meséjét.

Egy kosaras naplója (IMDB: 7,3)

New York kábszeres utcagyerekei közül került ki az amerikai irodalom egyedi hangú, hírhedt költője, Jim Carroll. Regényét kritikusai Salinger klasszikusához, a Zabhegyezőhöz hasonlítják. Iskolai balhék, fegyveres rablások az utcai bandákkal, sikertelen elvonókúrák tizenévesen. Másokat drogossá tett a tehetség és siker. Õt éppen ez mentette meg.

A bal lábam – Christy Brown története (IMDB: 7,9)

A film a súlyosan fogyatékos ír festőművész és író, Christy Brown önéletrajzi írásából készült. A megindító történet nemcsak az élet nehéz oldalát, a mindennapi harcot mutatja be, de helyet ad a finom humornak és az emberi melegségnek is. A címszereplő Daniel Day-Lewis és az anyát alakító Brenda Fricker egyaránt Oscar-díjat kaptak a filmben nyújtott teljesítményükért.

Capote (IMDB: 7,3)

Borzalmas bűncselekményről olvas Truman Capote a New York Times 1959. november 16-i számában: lemészároltak egy jómódú farmercsaládot a kansasi Holcombban. Az írót elképeszti az eset kegyetlensége, értelmetlen brutalitása, és meglátja benne egy komoly újságcikk lehetőségét, amely a bűntény közösségre gyakorolt hatását vizsgálná. Ami szokásos cikknek indul, utóbb nagyszabású könyvtervvé válik, amely munka végül öt és fél évet vesz el Capote életéből. Az eredmény a Hidegvérrel, amely új irodalmi műfajt teremt: a tényregényt, szerzőjét pedig világhírű íróvá teszi.

Szerelmes Shakespeare (IMDB: 7,1)

A fiatal Will Shakespeare-t, a feltörekvõ drámaírót a legrosszabb sújtja, ami írót sújthat: alkotói válság. Komédiájával, a Romeo és Ethel, a kalóz lányával nem halad és színházát a bezárás veszélye fenyegeti. Willnek egy múzsára van szüksége – aki meg is jelenik a gyönyörû Lady Viola személyében.

Trumbo (IMDB: 7,5)

A negyvenes évek második felében az Egyesült Államokban tetőfokára hág a hidegháborús paranoia. A McCarthy szenátor nevével fémjelzett időszakban támadás indult a baloldali vagy annak vélt filmesek ellen. Közéjük tartozott Hollywood legjobb forgatókönyvírója, Dalton Trumbo is. A társaival együtt 1947-ben letartóztatták, majd feketelistára tették őket. Az állítólagos Amerika-ellenes tevékenységüket vizsgáló bizottság előtt nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre, hogy kommunista volt-e vagy sem.

Viszlát, Christopher Robin (IMDB: 7,1)

Generációk sora nőtt fel Micimackó történetein. Most kiderül, honnan merítette ezekhez A. A. Milne az ötleteket. Valójában a kisfia, Christopher Robin játékai, kitömött állatai ihlették Micimackó varázslatos világát. A könyvsorozat elképesztő sikert aratott, és nem csak Angliában, reményt és megnyugvást vitt az angol otthonokba az első világháború borzalmas éveit követően. De vajon milyen árat kell ezért fizetnie Christopher Robin családjának, Milnének, Robin anyjának és nagymamájának?

Jane Austen magánélete (IMDB: 7,0)

Az angol társadalomban 1795-ben szerelemből házasodni ostobaságnak számított. Mr. és Mrs. Austen jó partit terveztek legkisebb lányuknak, csakhogy Jane Austen makacs volt, független szellemű. Lényét nem a büszkeség és a balítélet vezérelte, hanem az értelem és az érzelem. Húszévesen találkozott a tehetséges, kezdő ügyvéddel, Tom Lefroy-jal akivel egymásba szerettek. Szerelmük szikrázó, valódi és romantikus volt. A kérdés így hangzott: túléli-e az intrikát és a nehézségeket?

Banks úr megmentése (IMDB: 7,5)

Walt Disney megígéri a kislányainak, hogy filmre viszi a kedvenc mesekönyvüket, a Mary Poppinst. Ám nem gondolta volna, hogy húsz évbe telik, míg sikerül valóra váltania azt. A jogok megszerzésében ugyanis szembetalálta magát a goromba és hajthatatlan írónővel, aki hallani sem akart a megfilmesítésről. P.L. Travers csak akkor volt hajlandó találkozni Disneyvel, amikor a könyv eladási mutatói csökkenni kezdtek. Az írónő két hétre Los Angelesbe utazott, ahol Disney minden praktikát bevetett, hogy meggyőzze.

Miss Potter (IMDB: 6,9)

Beatrix Potter rendesen megbolygatta a huszadik század elejének irodalmi életét. Ezekben az időkben a hozzá hasonló fiatalasszonyok szeme előtt csupán a jó házasság reménye lebegett, de Beatrix másképp gondolkodott. Szembeszállt a kor elvárásaival és lassan, de biztosan ikonikus figura vált belőle. Tollából számos olyan mesehős származik (pl. Nyúl Péter), akit ugyanúgy szeretnek most is, mint tették azt száz évvel ezelőtt, és könyvei sosem kerültek le a boltok polcairól.

Teljes napfogyatkozás (IMDB: 6,6)

Arthur Rimbaud és Paul Verlaine történetét mutatja be a film, extravagáns, radikális és tudatosan megbotránkoztató életmódjukat, amivel nem csak a legnagyobb költő de a legnagyobb botrányhős számukra mindenképpen megtisztelő címét is elnyerték. A film azonban meggyőző naturalizmussal mutatja be a két férfit mint magánembert is: Paul Verlaine-t, aki brutális módon alázza meg nap mint nap gazdag és kiszolgáltatott feleségét miközben homoszexuális pózokat vesz fel, hogy a fiatal Rimbaud-t még jobban magához kösse. Arthur Rimbaud pedig mint naiv s a világból tökéletesen kiábrándult ifjú jelenik meg előttünk, aki romantikus és soha be nem teljesülő vágyait kergetve rohan az elmúlás felé.

Ha ennyi írós, költős történet nem lenne elég, még van egy tucatnyi jó tartaléknak:

Neruda (IMDB: 6,9), Sylvia (IMDB: 6,3), Öld meg kedveseid (IMDB: 6,5), Hemingway és Gellhorn (IMDB: 6,3), Az ifjú Andersen (IMDB: 6,3), Mary Shelley – Frankenstein születése (IMDB: 6,4), Colette (IMDB: 6,7), Tolkien (IMDB: 6,8), Shirley (IMDB: 6,2), Salinger (IMDB: 6,7), A J.K. Rowling-sztori (IMDB: 6,7)

