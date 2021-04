Az indiaiak kedvenc étele: Tavaszi vegetáriánus curry (recept)

Cikksorozatunkban Papp Niki építész távolodik el tanult szakmájától és ír nekünk minden héten szenvedélyéről, a gasztronómiáról. A hetente megjelenő receptek mindig valamilyen szezonális alapanyag vagy az “épp ami otthon van” mentalitás köré épülnek, esetleg körüljárnak egy régóta fennálló gasztronómiai kérdést. Ezúttal az indiai currykészítés tudományába avat be minket.

Milliónyi változata ismert a currynek: zöldségesen, húsosan, édeskésen és egészen pikánsan is el lehet készíteni, de a váza az ételeknek ugyanaz a mennyei, krémes-gyömbéres alap. Persze ezt is mindenki máshogy készíti, de most megosztom veletek a mi kedvenc családi curryreceptünket. A tavaszi változatban brokkolit és karfiolt használok, amit akár spenóttal vagy borsóval is kiegészíthettek. Tálaljátok a curryt rizzsel, ehhez ITT találtok receptet!

Hozzávalók

1 fej hagyma

3 gerezd fokhagyma

4 cm gyömbér

1 db chili

1 kk koriandermag

1 kk római kömény

fél kk köménymag

fél kk mustármag

1 tk kurkuma

fél kk bors

4-5 szem koktélparadicsom vagy 3 ek sűrített paradicsom

1 nagyobb fej brokkoli

1 kisebb fej karfiol

400 ml kókusztej

4 ek vöröslencse

1 csokor koriander

A tavaszi curry elkészítése

A curryalap hasonló egy pörkölthöz, már itt eldől a végeredmény. A mi currynkhez a hagymát, a fokhagymát és a gyömbért pucoljuk meg és aprítsuk fel. A chilit vágjuk ketté és kaparjuk ki a magokat, ha kemények vagyunk, akkor hagyjuk benne, és vágjuk karikákra a paprikát. Kevés zsiradékon dinszteljük meg a hagymát, majd adjuk hozzá a gyömbért, a fokhagymát és a chilit is. Kicsit pirítsuk, majd adjuk hozzá a porrá őrölt fűszereket. Ha intenzívebb ízélményre vágyunk, akkor előtte egy száraz serpenyőben megpiríthatjuk az egész fűszereket, majd mozsárban őröljük porrá őket.

Amikor már a szomszéd is érzi, hogy indiait főzünk, akkor adjuk hozzá a paradicsomot az alaphoz. A savassága feloldja az edény aljára pörkölődött anyagot és plusz ízt ad az egyveleghez. Eljött a várva várt pillanat, hogy a rózsáira szedett karfiolt hozzáadjuk az ételhez. Mivel a brokkoli kb. fele annyi idő alatt fő meg, mint a karfiol, így utóbbival ajánlott kezdeni. Öntsük fel a kókusztejjel és adjunk hozzá annyi vizet, hogy a karfiolt ellepje a folyadék. Sózzuk bőkezűen, és főzzük alacsony lángon, hogy a kókusztej ne csapódjon ki.

Mikor már félig megfőtt a karfiol, azaz kb. 10 perc után adjuk hozzá a rózsákra szedett brokkolit is. Ezzel is rotyogtassuk egy kicsit. Újabb 10 perc után mehet bele a vörös lencse és az aprított koriander fele. Ha minden megfőtt, akkor zárjuk le, és adjuk hozzá a maradék koriandert is, hogy a zöldfűszer frissessége is érvényesüljön.

Tálaljuk rizzsel vagy hajdinával, de akár egy friss naan kenyérrel is szívet melengető fogás. Jó étvágyat hozzá!