A tökéletes, pergős rizs receptje 4+1 lépésben

A hetente megjelenő receptek mindig valamilyen szezonális alapanyag vagy az "épp ami otthon van" mentalitás köré épülnek, esetleg, ahogy ebben a cikkben is, körüljárnak egy régóta fennálló gasztronómiai kérdést. Niki ezúttal a tökéletes rizs nyomába eredt.

Számtalan recept hirdeti az interneten, hogyan kell elkészíteni a tökéletes rizst, most mi is megmutatjuk, nekünk mi a tuti! Bár egyszerű ételről van szó, a rizs csodálatos gabona: gondoljunk csak bele, hogy előétel, főétel, desszert és alternatív tej is készíthető belőle. Semleges, mégis karakteres íze szuperül ízesíthető, és hamar varázsolhatunk indiai vagy éppen kínai hangulatot a magyar konyhánkba.

Tudtátok, hogy a világ gabonatermésének mintegy harmadát a rizs teszi ki? Na most saccoljuk meg, hogy mennyi vész kárba, mikor az edény aljára odaég és sírva kaparja fel a rizst főzni nem tudó ember! Nem ciki, ki kell próbálni pár módszert, mire mindenki megtalálja azt, ami számára a legideálisabb. De kezdjük az elején:

Milyen rizst vegyünk?

Olyan ez, mint a csoki, van belőle kerek, szögletes, hosszú és rövid is.

Alapvetően megkülönböztetünk hántolt és hántolatlan rizst. A hántolt rizs fehér színű, míg a hántolatlan vagy részlegesen hántolt változatból akad például barna, fekete és vörös rizs is. A részlegesen hántolt rizs rost- és vitamintartalma magasabb a fehérhez képest és tovább is kell főzni. Mi most mégis a mezei fehér rizsekről beszélünk a továbbiakban, mert itthon jóval elterjedtebb, így kezdjük itt a rizsalapokat.

Az alakjuk alapján megkülönböztetjük a két nagy csoportot:

Hosszú szemű rizst használhatunk körethez, sült rizshez és rakott ételekhez

Rövid szeműt inkább rizottóhoz, tejberizshez vagy sushihoz vásároljunk

Így első és talán legfontosabb, hogy meghatározzuk, mit szeretnénk készíteni a rizsből. Minden forma más és más ételhez ideális, ne akarjunk például basmati rizsből sushit készíteni, mert garantált a rizses hús jellegű végeredmény.

Hogyan készül a mindig pergő rizsköret?

Hozzávalók

50-75 g rizs/fő. (Válasszunk basmati, jázmin vagy sima hosszú szemű rizst!)

2 dl víz/fő

kb. 1 ek olaj

1 kk só/fő

A tökéletes rizs elkészítése

Egy nagyobb lábast tegyünk a tűzre és melegítsük fel az olajat. Tegyünk rá annyi rizst, ahány fővel számolunk, így például 4 fő esetén kb. 250 grammot. Folyamatos kevergetés mellett pirítsuk pár percig, amíg ki nem fehéredik. Közben forraljunk vizet és öntsük a pirított rizsre. 250 gramm rizs 3 dl-nek megfelelő mennyiség, ezt öntsük fel 8-9 dl vízzel, tehát hárommal szorozzuk meg minden esetben a rizs mennyiségét, ha vízről van szó.

Főzzük így fedő nélkül, ha esetleg azt látnánk, hogy valami csoda folytán elfogy a víz a rizsről, akkor pótoljuk forrásban lévő vízzel a mennyiséget. Néha kevergessük és tartsuk enyhén rotyogva az egészet. Rizstől függően 10-15 perc alatt megfő, kóstoljuk meg, mielőtt elzárjuk a lángot. Ha kész, akkor egy sűrű szűrőn át távolítsuk el a felesleges vizet a rizsről. Az átmosással ízt vesztünk, azonban garantáljuk azt, hogy ne tapadjanak össze a szemek, ezért ez opcionális lépés. Kész a friss, gőzölgő, puha és nem ragacsos rizsünk!

Extra tipp

Készítsük el a rizst egy nappal fogyasztás előtt. Hagyjuk kihűlni, majd hűtőszekrényben pihentessük egy éjszakát. Másnap langyos sütőben, kevés víz hozzáadásával tűzön vagy akár mikróban felmelegítve biztosan szemekre széteső, villáról lehulló lesz a végeredmény! Jó étvágyat!